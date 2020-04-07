Футбол на большом экране. Что посмотреть о спорте, когда спорта нет на ТВ? - Советский спорт
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07 апреля 2020 09:16ФутболМысин Николай, Зибрак Артем

Футбол на большом экране. Что посмотреть о спорте, когда спорта нет на ТВ?

Раз нельзя наслаждаться реальными матчами, самое время посмотреть их в кино. «Советский спорт» вспомнил главные фильмы о спорте, которые способны скрасить ваш досуг. Начнем, конечно же, с футбола.

Фильмов, на самом деле, много. Так что готовьтесь к целой серии публикаций! Что-то, разумеется, забудем – на забывайте указать в комментариях. Но в целом мы старались собрать все, что достойно внимания и что было отмечено либо критиками, либо зрителями. Из самых разных жанров – от байопиков и исторических драм, до веселых молодежных комедий.

Итак, в первую очередь – футбол!

ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ

Пеле

Год: 2015
Режиссер: Джефф Цимбалист, Майкл Цимбалист
В главных ролях: Кевин де Паула, Леонардо Лима Карвальо
Рейтинг Кинопоиска: 7,5 (20 075). Рейтинг IMDB: 7,2 (15 056).

Байопик о детстве и юности Пеле планировали выпустить к ЧМ-2014 в Бразилии. Но необходимость в пересъемках нескольких сцен и затянувшийся постпродакшн внесли свои коррективы – картина была готова только в 2015 году, а в прокат вышла в 2016-м. Кассовые сборы оставили желать лучшего (меньше $8 000 000 по миру), но критики и зрители восприняли фильм благосклонно. Сюжет повествует о непростом детстве будущей легенды футбола, который мечтает принести сборной Бразилии золото Мундиаля (после неудачи на домашнем турнире в 1950 году). И действительно делает это в возрасте всего 17 лет.

ГОЛ!

Гол!

Год: 2005
Режиссер: Дэнни Кэннон
В главных ролях: Куно Беккер, Стивен Диллэйн, Алессандро Нивола
Рейтинг Кинопоиска: 7,7 (31 623). Рейтинг IMDB: 6,7 (58 646).

История о молодом и бедном мексиканце, живущем в Лос-Анджелесе, но грезящем о большом футболе. Роль, писавшаяся под Диего Луну ( «Терминал», «Звездные Войны: Изгой-один») в итоге досталась Куно Беккеру, который воплотил на экране мечту миллионов мальчишек о выступлении в английской премьер-лиге.

ИГРАЙ, КАК БЕКХЭМ

Играй, как Бекхэм

Год: 2002
Режиссер: Гуриндер Чакха
В главных ролях: Парминдер Награ, Кира Найтли
Рейтинг Кинопоиска: 6,7 (16 462). Рейтинг IMDB: 6,6 (101 465)

Популярная подростковая комедийная мелодрама о юной футболистке, мечтающей о такой же карьере, как у главной звезды тех лет – Дэвида Бекхэма. Британский фильм, снятый женщиной-режиссером индийского происхождения (родившейся вообще в Кении) и с актрисой, имеющей индийские же корни (звезда последних сезонов «Скорой помощи» Парминдер Награ). А также с только-только выходящей на пик славы Кирой Найтли («Пираты Карибского моря»). Местами наивно, но весело и интересно. Главное – несмотря на то, что фильм вышел откровенно девчачьим, это не помешало снискать ему любовь и значительной части мужской аудитории.

КОСТОЛОМ

Костолом

Год: 2001
Режиссер: Барри Сколник
В главных ролях: Винни Джонс, Джейсон Стэйтем, Джейсон Флеминг
Рейтинг Кинопоиска: 7,2 (37 082). Рейтинг IMDB: 6,5 (34 523).

Одни из первых ролей Винни Джонса и Джейсона Стэйтема (оба в прошлом профессиональные спортсмены), незадолго до этого дебютировавших в кино сразу у Гая Ритчи (в эпичном фильме «Карты, деньги, два ствола). Джонс играет, по сути, самого себя – известного футболиста, имеющего проблемы с законом. Сюжет повествует о попавшем в тюрьму экс-капитане сборной Англии, который теперь вынужден собрать свою команды на матч против охраны. Вышло по-британски задорно и весело, пусть и не без трагичных моментов. Позже в США снимут римейк «Костолома» под названием «Все или ничего» уже с Адамом Сэндлером и Крисом Роком в ролях и про американский футбол. Но к этому фильму вернемся в другой раз.

ХУЛИГАНЫ

Хулиганы

Год: 2005
Режиссер: Лекси Александр
В главных ролях: Элайджа Вуд, Чарли Ханнэм
Рейтинг Кинопоиска: 8,0 (139 995). Рейтинг IMDB: 7,5 (137 552).

Элайджа Вуд уже стал Фродо, но еще не ассоциировался исключительно с «Властелином колец». Ханнэм и вовсе был никому не известен (до ролей у Гая Ритчи в «Мече короля Артура» и «Джентльменах» около 15 лет). Фильм не об игроках, а о футбольных фанатах. Снятый правдиво, искренне и жестко. За что и получил статус культового.

ТРЕНЕР

Тренер

Год: 2018
Режиссер: Данила Козловский
В главных ролях: Данила Козловский, Владимир Ильин, Андрей Смоляков
Рейтинг Кинопоиска: 6,7 (55 786). Рейтинг IMDB: 6,3 (1079)

Режиссерский дебют Данилы Козловского с ним же в главной роли. История о бывшем игроке сборной, не забившем важный пенальти, который после такого позора закончил карьеру и стал тренером провинциальной команды. Сюжет не блещет оригинальностью, но футбольные сцены поставлены здорово (в консультантах фильма значился Леонид Слуцкий). Да и в целом все смотрится достойно.

МАТЧ

Матч

Год: 2012
Режиссер: Андрей Малюков
В главных ролях: Сергей Безруков, Елизавета Боярская
Рейтинг Кинопоиска: 6,2 (15 840). Рейтинг IMDB: 5,4 (685).

Тяжелая драма, поставленная по реальным событиям о судьбе Николая Трусевича и других футболистов киевских клубов, попавших в оккупацию во время Великой отечественной войны. Кульминация сюжета: матч «Старт» «Фланкельф», где против советских игроков выступили представители Верхмата. В историю он вошел под названием «Матч смерти».

УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ

Убойный футбол

Год: 2001
Режиссер: Стивен Чоу
В главных ролях: Стивен Чоу, Нг Мат-Тат
Рейтинг Кинопоиска: 6,9 (40 185). Рейтинг IMDB: 7,3 (71 601).

Задорная история о шести братьях, мастерах кунг-фу, которые под руководством бывшего футболиста создают свою команду с необычным стилем игры. С реализмом здесь, конечно, все плохо, футбол мало похож на футбол, но картину любят не за это. А за юмор, веселую атмосферу (хотя и не без драматичных эпизодов) и залихватские трюки. В общем, за все, что мы ценим в гонконгских комедийных боевиках еще со времен юного Джеки Чана.

ПРОКЛЯТЫЙ ЮНАЙТЕД

Проклятый Юнайтед

Год: 2009
Режиссер: Том Хупер
В главных ролях: Майкл Шин, Колм Мини
Рейтинг Кинопоиска: 7,6 (11 737). Рейтинг IMDB: 7,5 (39 441).

Речь не о «Манчестере», а о «Лидс Юнайтед». Точнее – о 44 днях, в течение которых команду возглавлял Брайан Клаф (отличная роль Майкла Шина). Фильм поставлен по одноименному бестселлеру Дэвида Писа, в основу которого легла реальная биография Клафа – одной из самых известных, популярных и неоднозначных фигур в английском футболе в 70-х.

ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ МОЕЙ МЕЧТЫ

Лев Яшин

Год: 2019
Режиссер: Василий Чигинский
В главных ролях: Александр Фокин, Алексей Гуськов, Алексей Кравченко, Евгений Дятлов
Рейтинг Кинопоиска: 6,7 (20 261). Рейтинг IMDB: 6,3 (510).

Самый ожидаемый спортивный фильм России в 2019 году – байопик о великом советском вратаре Льве Яшине, удостоенном главной футбольной награды - «Золотого мяча», вручаемого ФИФА. Единственным на своей позиции на всю историю мирового футбола. Лента построена через воспоминания Яшина, готовящегося в Москве к прощальному матчу, в котором приняли участие сборная «Динамо» и сборная мира с Гердом Мюллером и Бобби Чарльтоном в составе.

Фильм запланировали еще в 2010 году, а на широкие экраны выпустили только в ноябре 2019 года – через месяц после 90-летия Льва Ивановича. Несмотря на то, что вдова Яшина Валентина Тимофеевна лично переписывала и прорабатывала сценарий, фильм не снискал славы у зрителей и не окупил бюджет в 360 млн рублей, провалившись в прокате. Но для общего развития, сидя в самоизоляции, посмотреть его стоит.

МОНТЕВИДЕО: БОЖЕСТВЕННОЕ ВИДЕНИЕ

Монтевидео

Год: 2010
Режиссер: Драга Бьелогрлич
В главных ролях: Милош Бикович, Петар Стругар, Нина Янкович
Рейтинг Кинопоиска: 7,7 (801). Рейтинг IMDB: 8,2 (10 909).

Фильм, протоптавший дорогу в российское кино звезде «Холопа» (и многих других популярных российских картин) Милошу Биковичу. В 2011 году сербы привезли в Москву историю о том, как двое сербских футболистов собирают национальную команду Югославии для поездки на первый чемпионат мира – в 1930 году в Уругвае. Отличное кино, получившее на ММКФ «Приз зрительских симпатий». Вскоре после этого Бикович принял участие в съемках у Никиты Михалкова и постепенно закрепился в статусе одной из главных звезд российского кино.

БОНУС

ОДИННАДЦАТЬ НАДЕЖД

11 надежд

Год: 1976
Режиссер: Виктор Садовский
В главных ролях: Анатолий Папанов, Борис Щербаков, Армен Джигарханян, Николай Озеров
Рейтинг Кинопоиска: 6,6 (296). Рейтинг IMDB: 5,6 (128).

Имя Садовского мало кто вспомнит даже из преданных поклонников советского кино. Между тем, все его портфолио – картины, посвященные спорту. При этом – самым разным его видам. И плаванию («Все решает мгновение»), и гребле на байдарках («Соперницы»), и конькам («Победитель»), лыжным гонкам («Ход белой королевы»), и даже конному спорту («Девушка и Гранд»). Футбол, конечно, тоже не остался без внимания. Садовский снял сразу два фильма по самой популярной игре – «Удар! Еще Удар!» и «Одиннадцать надежд». Последний примечателен ролью великого Папанова в качестве главного тренера сборной СССР. Большой художественной ценности картины не несут, но посмотреть все равно можно. Особенно, если хватает свободного времени.

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