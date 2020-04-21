Все упирается в деньги. Почему в НБА надеются завершить сезон?

В нынешних реалиях, когда уже перенеслись или завершились все большие мировые спортивные соревнования, проблемы испытывают даже организации, которые, казалось, во все времена будут с запасом иметь положительный финансовый баланс. В футболе трансферный рынок, по многочисленным прогнозам, в ближайшее окно не увидит переходов по 100 миллионов евро, потому что у клубов банально не будет средств для осуществления таких крупных трансферов. В баскетболе ведущие национальные европейские лиги уже досрочно завершили сезон, несмотря на существенные финансовые потери. Но в НБА все еще надеются, что смогут доиграть неоконченный чемпионат.

ЛУЧ ТЬМЫ В СВЕТЛОМ ЦАРСТВЕ

Заокеанский баскетбол всегда казался оплотом стабильности, где прибыль с каждым годом только растет, причем, в геометрической прогрессии. Впрочем, до текущего года так и было. Но коронавирус нанес удар и по Америке, где количество зараженных только в США уже перевалило за 750 тысяч человек. Из-за досрочного завершения сезона и европейские клубы понесли существенные потери, но для клубов НБА такой шаг сулит просто гигантскими убытками.

Разница в том, что даже лучшие команды Европы редко себя окупают. Иметь баскетбольную команду в Старом Свете – это либо просто развлечение для богатых владельцев, имеющих другой прибыльный бизнес и вкладывающих деньги в спорт с явным пониманием, что средства вряд ли отобьются. Либо война крупных спонсоров, которые поднимают имидж и популярность своего бренда за счет ассоциации с известной спортивной организацией. Либо, как часто бывает в России, борьба за государственные дотации. В США ситуация противоположная. Входной билет в НБА стоит очень дорого, а совершаются такие сделки крайне редко, поэтому и оценить их объективную стоимость довольно сложно.

Например, одной из последних команд, присоединившихся к лиге, был «Орландо Мэджик». «Волшебники» заплатили за место около 32,5 миллионов долларов. Но было это аж в 1989 году. С тех пор плата за возможность играть в элите могла вырасти в сотни раз. Каждый клуб в НБА абсолютно самодостаточен, владельцы получают прибыль, а командный бюджет пополняется за счет довольно дорогих даже по американским меркам билетов (при пяти домашних играх «Лейкерс» в месяц, стоимости билета около 100 долларов и средней зарплате жителя Лос-Анджелеса в четыре тысячи, за посещение всех игр любимой команды в «Стейплс Центре» придется отдать восьмую часть месячного оклада) и маркетинга, в который входит продажа не менее дорогих мерчендайзинговых товаров, рекламы где только можно и других способов повысить популярность своего бренда и лояльности к нему аудитории. Ну и, конечно, космические отчисления от телевизионных трансляций тоже никто не отменял. Тут работает принцип «Что посеешь, то и пожнешь», поэтому все прекрасно осознают риски, связанные с досрочным прекращением битвы за чемпионские перстни.

БОРЬБА ЗА КАЖДЫЙ ЦЕНТ

Если в Европе на первом месте стоит результат, так как призовые деньги – отличный бонус для клубного бюджета, то за океаном игровые показатели находятся на четвертом-пятом, а иногда и более низком месте в статье доходов команды. Ведь даже последние по результатам франшизы имеют многомиллионные доходы, десятилетиями ничего не выигрывая. По этой причине, руководство лиги и владельцы команд понимают, что побеждать необязательно, но продолжать выходить на паркет просто необходимо. Вследствие пандемии, некоторые клубы уже сейчас испытывают затруднения, ведь доходов нет, а платить игрокам немаленькие деньги приходится. Если завершить сезон досрочно, то у клубов не будет ни доходов от телетрансляций, ни билетных пополнений. Маркетинговый плюс в бюджет если и капнет, то точно не в том количестве, на который рассчитывали менеджеры при составлении годового плана, а в межсезонье многим придется «скинуть» дорогих игроков, чтобы «вписаться» в новый уменьшенный годовой бюджет. Для самой лиги ко всем проблемам добавится еще и активированный пункт о неустойке телевещателям за то, что весь мир остался без лучшего баскетбола.

Такое развитие событий не выгодно никому. Поэтому за возможность возобновить чемпионат в НБА будут цепляться до последнего. И в офисе лиги. И в офисах команд.