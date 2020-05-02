«Появилось время разобрать гараж и подучить языки». Андрей Кириленко – о жизни на карантине

«ЖЕНА ЗАНЯЛАСЬ РИСОВАНИЕМ, СТАРШИЙ СЫН – ИГРОЙ НА БАРАБАНАХ»

– В каком режиме сейчас живет президент РФБ? – начинаем беседу.

– Как и все – нахожусь с семьей на карантине.Мы живем в такое время, которого не было никогда. Беспрецедентная ситуация. И для многих наступили сложные времена. Просто хочу пожелать всем сохранять спокойствие, пожелать побольше здоровья, заботы о себе, своих родных и близких. Особенно о старшем поколении – мамах и папах, бабушках и дедушках.



– Сложно было перестроиться на новый режим? Необходимость провести так много времени в изоляции, в компании лишь собственных родных, для многих стала сложным испытанием…

– Я много об этом читал в интернете. Кому-то действительно сложно. Но мне, наоборот, все далось легко. Может быть, потому, что у нас дружная семья, все всегда скучают друг по другу. И сейчас появилось время, которое мы можем провести вместе. Вся моя жизнь с того момента, как я начал профессионально играть в баскетбол – это большое количество тренировок, игр и перелетов. И после окончания игровой карьеры, став президентом РФБ, я продолжал постоянно находиться в рабочих поездках. Теперь же я надолго вернулся к своей семье, и на время карантина почувствовал необходимость, а главное – получил привилегию побыть дома. До этого у меня просто не было возможности проводить столько времени рядом с родными. Разумеется, я продолжаю работать, а дети учиться, заниматься спортом. Но сейчас все учатся и работают из дома. Лично меня это радует.

– Свободного времени стало больше?

– Побольше, да. Но не скажу, что его – настоящая куча. Работа не остановилась, просто сейчас все проходит в удаленном режиме. Такая практика была и раньше, но сейчас она – единственно доступная. Зато появилось время проговорить, проработать и проанализировать различные стратегии. Речь и о тех планах и проектах, с которыми я приходил в РФБ. И о тех, которые появились в последние годы.

– Это работа. А в обычной жизни? Может, новым хобби обзавелись? Или получили возможность разобраться с бытовыми вопросами?

– Всего понемногу. Скопилась масса вещей, которые все время откладывались на потом -разобрать гараж, гардероб, книжные полки или полки, куда сваливаются всякие ненужные безделушки... Теперь есть время, чтобы все это сделать. Хобби – отдельная тема. Каждый в семье нашел дело, которым давно хотел заняться, но никак не доходили руки. Я занялся тем, что подучиваю иностранные языки, жена – рисованием, старший сын Федя – игрой на барабанах…

– Но ведь самоизоляция – не только плюсы. Что для вас в ней самое сложное?

– Что никуда не можешь выходить, не можешь путешествовать. Это самое сложное для всей нашей семьи. Просто мы к этому привыкли. Но по характеру я – домосед. Так что принять новую реальность мне было проще, чем многим.



«НЕ ДУМАЛ, ЧТО КОРОНАВИРУС – ЭТО НАСТОЛЬКО СЕРЬЕЗНО»

– Функции главы РФБ приходится выполнять удаленно. Это сложно или есть свои плюсы?

– В таких условиях работать сложнее. Хотя бы и в силу того, что огромное количество вопросов, касающихся как международного, так и регионального баскетбола, зависит от личных отношений,а их очень сложно развивать и поддерживать только в телефонных разговорах -нужен личный контракт. Плюс есть огромный пласт работы, который стал особенно актуален в свете проблем, связанных с допуском российских спортсменов к участию в Олимпиадах. Сейчас, увы, нет возможности оперативно встречаться с людьми. Это, конечно, минус. Но есть и плюсы. В частности, департаменты РФБ в Москве находятся физически в двух разных офисах, поэтому режим общения онлайн у нас уже давно в норме. В этом плане перестроится было проще. Плюс подобный режим экономит еще массу времени. Теперь можно оперативно собрать вместе клубы или региональные федерации в режиме видеоконференции и вместе проработать ту или иную тему.Людям не нужно менять свой график, совершать длительные перелеты – достаточно просто включить компьютер. Думаю, что мы сохраним эту практику и после завершения карантина.



Кроме того, большим плюсом в нынешних непростых условиях считаю то, что нам удалось перенести в онлайн не только общение, но и соревнования. У нас появился новый проект– Чемпионат России по интерактивному баскетболу. Он уже охватил большое количество участников и имеет приличный успех среди зрительской аудитории. Это хороший проект, который позволит объединить онлайн и оффлайн игроков. Не сомневаюсь, что аудиторию с джойстиками в руках удастся вытащить на баскетбольные площадки. Как, впрочем, и наоборот: те, кто играет в настоящий баскетбол, может открыть для себя что-то новое в интерактивном. Доказательства второму мы уже получили: в первом чемпионате приняли участие игроки национальных сборных Дмитрий Кулагин и Елизавета Шабанова, а также двукратный чемпион России по баскетболу 3х3 Денис Бергман.

– Вернемся немного назад. На пару месяцев. Как в вашем случае развивалась история с коронавирусом? Были готовы к тому, что весь мир посадят на карантин?

– В конце февраля в Перми играла мужская сборная – в рамках квалификации на Евробаскет. А за три дня до этого мы летали в гостик итальянцами. И уже тогда были сильно обеспокоены историей с коронавирусом. Игроки сборной даже отправились в Рим в масках.Было ощущение, что все серьезно. Но чтобы настолько серьезно, не ожидал, думаю, никто!



– Принятые меры оправданы?

– На моей памяти аналогов им нет. Но при этом они – абсолютно правильные. Мы видим, что происходило в Китае, что происходит сейчас в Европе, Америке, в России. Это самая настоящая пандемия, и внимание к ней должно было быть соответствующим. Все шаги, которые сейчас принимаются – начиная от приостановления чемпионатов и заканчивая введением чрезвычайных мер – это было необходимо для обеспечения безопасности жизни и здоровья людей. Все остальное можно было задвинуть на второй план.

«СЕЗОН В НБА ДОЛЖНЫ ЗАВЕРШИТЬ»

– В НБА первые случае заражения игроков случились с баскетболистами «Юты» – не чужой вам команды… Что сейчас происходит в «Джаз»?

– Мне сложно говорить про «Юту» -я не был в Солт-Лейк-Сити около двух лет. Из действующих игроков ни с кем не общаюсь. Разве что поддерживаю отношения с оставшимися тренерами, массажистами и обслуживающим персоналом – переписываемся время от времени.

– Считается, что «нулевым пациентом» именно в НБА стал Руди Гобер. Который за несколько дней до того, как у него подтвердился covid-19, демонстративно высказывал свое пренебрежительное отношение к пандемии – как бы в шутку потрогал все микрофоны после пресс-конференции… На него потом много критики обрушилось за такую беспечность. В том числе – со стороны партнеров.

– Ситуация с Руди абсолютно случайна. Понятно, что у него не было никакого злого умысла. Просто так совпало. Существовало мнение, что коронавирус не опасен. Однако оказалось, все гораздо серьезнее. Гобер просто не предполагал, что ситуация может повернуть в такое русло.



С другой стороны, не было бы счастья, да несчастье помогло. Во многом именно из-за этого случая НБА смогла оперативно отреагировать на негативное развитие событий. Никто не знает, сколько людей могло пострадать, затянись чемпионат еще хотя бы на пару дней. Но лига отреагировала очень правильно,сразу же приостановив сезон. Хотя я представляю, какие потери понесла НБА в плане маркетинга и коммерции.

– Возьметесь дать прогноз – доиграют ли этот сезон?

– Думаю, его должны завершить. Но когда? Как только закончится карантин,потребуется еще месяц, чтобы игроки могли войти в форму,потренироваться и подготовиться. А вот когда карантин завершится, никто точно не знает. Если его продлят до осени, то,разумеется,доиграть нынешний сезон не удастся.



«НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮ, КАК БУДУТ ДОИГРЫВАТЬ ЕВРОЛИГУ»

– Можете прояснить ситуацию с определением чемпиона России? Сложилось ощущение, что Лига ВТБ и РФБ не хотят решать это сами и кивают в сторону друг друга. Единая лига не стала определять победителя, досрочно закончив сезон. При этом вообще непонятно, кому достанутся путевки в еврокубки…

– Тут все сложно. В Лиге ВТБ складывался интереснейший сезон, в котором лидерство на момент остановки было за «Химками», собравшими отличный состав. Но ситуация возникла беспрецедентная. Никто не знает, как на это реагировать, какие брать критерии, от чего отталкиваться…

Надо понять и признать: на сегодняшний день у нас нет чемпиона.Сезон не закончился, команды провели неравное количество матчей. Прекрасно понимаю, что у «Химок» больше побед. Но впереди оставалось еще много игр. Ив такой ситуации сложно сказать, какое решение является единственно верным. Другой вопрос, когда есть четкие критерии.

– Например?

– Возьмем женскую Премьер-лигу. Там на момент начала карантина завершился регулярный чемпионат, оставалось сыграть только плей-офф. Посоветовавшись с клубами, мы приняли решение о завершении чемпионата и распределении мест по итогам регулярного этапа. Но в ситуации с Единой лигой ВТБ и неодинаковым количеством игр действительно сложно определить призеров. Собрался Совет лиги, команды провели голосование и приняли решение, что в сложившейся ситуации чемпиона не будет. Не понимаю, почему из мухи нужно делать слона. Ситуация неординарная и нет единственно правильного решения. Однако стороны сделали все возможное, чтобы прийти к общему знаменателю.

– Главный минус тут в чем? Помимо того, что «Химки» считают такое решение не вполне справедливым.

– Для меня главный минус – что мы не увидим хороший баскетбол. С другой стороны, считаю,что решение принято верное. Можно было, наверное, поставить сезон на паузу. Завершить его после окончания карантина. Однако в сегодняшних условиях это нереально. Это как раз то, что пытается сделать Евролига, но не представляю, как это будет выглядеть на практике.

– Почему?

– В НБА играют клубы из одной страны, за исключением «Торонто». Но и он совсем рядом – в Канаде. Как только карантин в США будет снят, сразу можно начинать подготовку к матчам. В Евролиге же играют клубы из многих стран. И если в одной ситуация наладилась,это вовсе не значит, что то же самое происходит в другой. Турция живет по одним правилам, Россия – по другим, европейское сообщество – по третьим. У Италии одна проблема, у Испании или Франции она может быть совсем другой. В силу вступают имеющие огромное значение экономические и политические факторы. Но очевидно, что представители Евролиги будут следить за развитием ситуации и на его основе принимать решение.



«СЕЙЧАС СТОИТ ВОПРОС ВЫЖИВАНИЯ КЛУБОВ»

– С вами, как с главой РФБ, консультировались при принятия каких-то решений?

– Консультировались. Единая лига ВТБ находится в постоянном диалоге с РФБ. Я постоянно нахожусь в контакте с ФИБА. Поэтому все значимые информационные моменты проходят, в том числе, и через меня.

– Есть ли понимание, что ждет сборную России? Олимпиаду перенесли на будущий год, олимпийский квалификационный турнир – тоже. Но подробностей мы толком не знаем.

– Квалификация почти наверняка пройдет в конце июня – в хорватском Сплите,практически перед самими Играми. Формат тот же,никаких особых изменений не планируется.



– Плюсы есть?

– Сегодня у мужской сборной России основной костяк – игроки, которым за 30.Для многих олимпийский год может стать последним в составе национальной команды. Но сейчас у них наступило прекрасное время – можно восстановить силы, залечить болячки, отдохнуть с семьями и настроиться на следующий сезон.В котором, помимо решения клубных задач, надо очень постараться попасть в Токио и провести, возможно, последний год в сборной на мажорной ноте.



– Что, на ваш взгляд, самое страшное в сложившейся ситуации? Не в плане самой болезни, а в плане последствий от приостановки турниров для спортсменов, зрителей, сотрудников арен, судей и т.д.?

– Я думаю, это сейчас ключевой вопрос. Потому как последствия будут очень серьезными. Экономически пострадают все участники. Игроки, наверное, в меньшей степени, но в любом случае произойдут и потеря спортивной формы, и снижение зарплат. Зрители пострадают,но не очень сильно. У людей могут возникнуть более важные вопросы, чем поход на баскетбол.



Куда сильнее пострадают клубы. Все, что случилось – ощутимый удар по всей экономике баскетбола. Боюсь, что в ближайшие два-три года главным будет вопрос выживания команд. Финансовая стабильность любого баскетбольного клуба в России на 99 процентов зависит от своих городов, областей, региональных и муниципальных бюджетов.В связи с экономической ситуацией регионы будут находиться в состоянии восстановления. Очевидно, что для профессиональных клубов наступит сложное время. Самым тяжелым станет следующий год. Потом, надеюсь, будет полегче.

– РФБ способна повлиять на ситуацию? Помочь?

– Мы готовим пакет мер для поддержки нашего клубного баскетбола. Постараемся, насколько это будет возможно, облегчить финансовые нагрузки на клубы, чтобы они смогли пережить следующий сезон. А также планируем запустить ряд межрегиональных турниров, которые позволят командам сохранить свою структуру при наименьших финансовых затратах. Главное, что хочется всем пожелать – не унывать и использовать карантин с пользой. Это не повод лежать на диване и бездействовать. Это некое испытание для всех нас – в чем за это время мы сможем прибавить и как себя развить.

