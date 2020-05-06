Рождение сверхновых. 12 лучших молодых игроков НБА

Оговоримся сразу – среди новичков последних двух лет есть ребята, статистика которых получше, чем у многих, представленных в этой статье. Вот только юными восходящими звездами их назвать весьма сложно. Кендрик Нанн и Девонте Грэхем раскрылись не сразу, попав в НБА в 22-23 года. Тот же Нанн (вовсе не выбранный на драфте в 2018-м) даже старше, чем Кристапс Порзингис, Карл-Энтони Таунс, Бен Симмонс, Брендон Ингрем, Донован Митчелл или Д’Анджело Расселл – то есть, ребят, которые проводят в Лиге уже четвертый-пятый сезон (а не первый-второй) и успели попасть на «Матч звезд» (кто-то и не по разу!). Отдадим должное таланту, трудолюбию, упорству парней, не отвернувшихся от мечты, не испугавшихся трудностей и все же протоптавших себе путь в элиту. Но здесь речь именно о юных игроках, не старше 22 лет, которые сразу – без лишних лет в NCAA или Лиге Развития – заявили о себе во весь голос. И которые, если все сложится, будут определять результаты в НБА в ближайшие 10 сезонов.

ЛУКА ДОНЧИЧ

Страна: Словения

Дата рождения: 28 февраля 1999 года (21 год)

Рост/вес: 201 см/98 кг

Позиция: защитник/легкий форвард

Драфт: 2018, 3-й пик

Клуб: «Даллас»

Статистика в сезоне 2019-2020: 28,7+9,3+8,7 (очки+подборы+передачи в среднем за матч)

Дончич ворвался в НБА уже готовой европейской суперзвездой, с победой в Евробаскете и в Евролиге за плечами, и это – в возрасте 18 лет! Нет логического объяснения тому факту, что на драфте-2018 он ушел третьим пиком, позади Эйтона и Брэгли, но оставим это на совести офисов «Финикса» и «Сакраменто» – там дяди в пиджаках наверняка давно кусают локти. Сомнения в том, что юный белый европеец сможет быстро втянуться в атлетичный баскетбол НБА, отпали уже в первом сезоне. На свой второй год в Лиге Лука уверенно попал на «Матч на звезд», стал штамповать трипл-даблы и претендует на включение в символическую сборную. В списке лучших снайперов НБА он идет на шестой строчке и при этом остается самым молодым во всем топ-50 данного списка! Если обойдется без серьезных травм, у Дончича все шансы стать главной доминирующей силой в Лиге – такой, как в предыдущие 15 лет был Леброн Джеймс.

ТРЕЙ ЯНГ



Страна: США

Дата рождения: 19 сентября 1998 года (21 год)

Рост/вес: 185 см/81 кг

Позиция: разыгрывающий

Драфт: 2018, 5-й пик

Клуб: «Атланта»

Статистика в сезоне 2019-2020: 29,6+4,3+9,3

Чтобы упрочить свои шансы на Дончича, «Даллас» выменял третий пик у «Атланты», отдав в замен свой пятый плюс несколько дополнительных бонусов. В итоге «Хоукс» достался Трей Янг и это тот самый случай, когда выиграли обе команды. Ведь именно юный плеймейкер составил Луке самую мощную конкуренцию в борьбе за приз «Новичку года»-2018 (его, конечно, получил словенец), а во втором сезоне спрогрессировал даже более мощно. Янг – это своеобразный новый Стеф Карри – парень с проблемами в защите, но с исключительными навыками снайпера и шикарным видением площадки, которое делает его одним из лучших ассистентов НБА. И это – в неполные 22 года! Кто-то ставит Янгу в укор то, что он играет в слабой команде, без оглядки на результат, и набивает личную статистику, но стоит признать – на «Матч всех звезд» он съездил заслуженно, а его перспектива стать суперзвездой не вызывает никаких сомнений. В конце концов, Янг набирает даже больше очков, чем тот же Дончич! А по передачам он и вовсе второй в НБА – впереди лишь Леброн.

ДЕАНДРЕ ЭЙТОН



Страна: Багамские острова

Дата рождения: 23 июля 1998 года

Рост/вес: 211 см/113 кг

Позиция: центровой

Драфт: 2018, 1-й пик

Клуб: «Финикс»

Статистика в сезоне 2019-2020: 19,0+12,0+1,9

Эйтон очень не хочет войти в историю как «тот парень, который ушел перед Дончичем». И, в общем, у него есть шансы тоже стать суперзвездой. Багамец – классический центровой, не очень типичный для молодых «больших» новой формации. Он совершенно не бросает трешки (хотя неплохо кидает штрафные), не очень мобилен и больше заряжен на игру под кольцом, стараясь не отходить на периметр. Но в краске Деандре может быть эффективен! О чем и говорит его статистика. Парню бы еще организацию получше, а не перманентно полумертвый «Финикс». Ну и дисциплину подтянуть: поймать дисквалификацию на 25 матчей за диуретики уже в свой второй сезон в Лиге – скажем прямо, так себе достижение…

ЗАЙОН УИЛЬЯМСОН



Страна: США

Дата рождения: 6 июля 2000 года (19 лет)

Рост/вес: 198 см/129 кг

Позиция: тяжелый форвард

Драфт: 2019, 1-й пик

Клуб: «Новый Орлеан»

Статистика в сезоне 2019-2020: 23,6+6,8+2,1

Зайон – это феномен. Игрок комплекции Шакила (разве что чуть пониже), но с легкостью и скоростью Джеймса Хардена. «Мальчик» на 130 кг, способный играть даже разыгрывающего. Парень, способный задавить мощью любого взрослого дядьку в НБА, вплоть до Дуайта Ховарда, при этом кидающий трехи с процентом за 40… Неудивительно, что Уильямсон со школы считался главной восходящей топ-звездой баскетбола – персоной, уровня Леброна, способной изменить Лигу и гарантировать своим клубам битву за титулы. Правда, у всего есть обратная сторона – с такой мышечной массой и в таком юном возрасте Зайон был не готов к дебюту в НБА, и в итоге выбыл еще до старта сезона с серьезной травмой колена («кресты» не выдержали возросшей нагрузки). Когда вернулся на паркет, то сразу доказал – авансы получал не напрасно. Феноменальный талант и уникальные физические данные должны обеспечить ему супер-карьеру. Главный вопрос – позволит ли Зайону здоровье не превратиться во второго Грега Одена.

ДЖА МОРАНТ



Страна: США

Дата рождения: 10 августа 1999 года (20 лет)

Рост/вес: 190 см/79 кг

Позиция: разыгрывающий

Драфт: 2019, 2-й пик

Клуб: «Мемфис»

Статистика в сезоне 2019-2020: 17,6+3,5+6,9

Несмотря на выбор под 2-м пиком, никто особо не ждал от Джа такой прыти в дебютном сезоне. А парень сходу начал набирать почти по 18 очков и раздавать по 7 передач, войдя в список элитных плеймейкеров. Да, в слабом нынешнем «Мемфисе», но тем не менее! В отличие от Уильямсона, пропустившего несколько месяцев из-за травмы крестов, Морант уверенно выходит на площадку на протяжении всего сезона, застолбив за собой место в старте. И если продолжит прогрессировать в том же темпе, может на будущий год бронировать себе путевку на «Матч звезд».

КОЛЛИН СЕКСТОН



Страна: США

Дата рождения: 4 января 1999 года (21 год)

Рост/вес: 185 см/86 кг

Позиция: разыгрывающий/атакующий защитник

Драфт: 2018, 8-й пик

Клуб: «Кливленд»

Статистика в сезоне 2019-2020: 20,8+3,1+3,0

Леброн сбежал, Кевин Лав, как обычно, сломался, «Кливленд» тут же вошел в перестройку, а Коллин Секстон внезапно получил возможность стать лидером обновленных «Кавальерс». И подтвердил свою заявку на успех уже в первый сезон. Секстон, конечно, котировался, как перспективный новичок, но мало кто думал, что он быстро освоится в НБА – не хватало ни опыта, ни особых физических данных. Однако ж вот – даже вернувшийся на паркет Кевин Лав уступил уроженцу Джорджии статус главного скорера в клубе, а сам Коллин сумел мощно прибавить после и так успешного дебютного сезона.

АР-ДЖЕЙ БАРРЕТТ



Страна: Канада

Дата рождения: 14 июня 2000 года (19 лет)

Рост/вес: 198 см/91 кг

Позиция: атакующий защитник

Драфт: 2019, 3-й пик

Клуб: «Нью-Йорк»

Статистика в сезоне 2019-2020: 14,3+5,0+2,6

Партнер по «Дьюку» и товарищ Зайона был выбран 3-м пиком, но не «Пеликанами» (хотя ходили слухи, что в Новом Орлеане попробуют сделать все, чтобы заполучить не только Уильямсона, но и его близкого друга), а «Никс». Команда, конечно, бедовая, но для того, чтобы раскрыться новичку подходит вполне. Не верите – спросите Кристапса Порзингиса. Барретт пока не так впечатляет, как Зайон или Морант, но держится, в целом, на уровне. И видно, что канадец вполне способен прибавлять. Так что, возможно, в будущем они вместе с Зайоном еще напомнят нам историю о дружбе и соперничестве, какая была между Леброном и Мело.

РУИ ХАЧИМУРА



Страна: Япония

Дата рождения: 8 февраля 1998 года (22 года)

Рост/вес: 203 см/104 кг

Позиция: тяжелый форвард

Драфт: 2019, 9-й пик

Клуб: «Вашингтон»

Статистика в сезоне 2019-2020: 13,4+6,0+1,7

Японец в НБА (пусть и наполовину черный) – в принципе, то еще событие. А уж японец с претензией на статус звезды… Такого не было никогда. Руи довольно поздно начал играть в баскетбол, отсюда – фундаментальные пробелы в технике. Именно из-за них, как считалось, ему будет сложно найти себя в Лиге – по крайней мере, в первый сезон. Но в составе слампующих «Уиззардс» Хачимура, в отсутствие лишнего прессинга, сумел достойно проявить свои лучшие качества – атлетизм, природный талант и хороший бросок. Тем интереснее будет следить, что получится из него дальше.

ДЖАРЕН ДЖЕКСОН



Страна: США

Дата рождения: 15 сентября 1999 года (20 лет)

Рост/вес: 211 см/109 кг

Позиция: тяжелый форвард/центровой

Драфт: 2018, 4-й пик

Клуб: «Мемфис»

Статистика в сезоне 2019-2020: 16,9+4,7+1,4

Что немного смущает – свой второй сезон в Лиге Джексон проводит почти с теми же цифрами, что и первый. Подросло лишь разве что количество очков, да и то незначительно (16,9 после 13,8). Однако в любом случае это серьезная статистика, причем не стоит забывать - парня стали задействовать на позиции центрового, тогда как начинал он мощным форвардом. Сейчас юный Джексон – игрок старта «Гриззлис», в котором видят нового Марка Газоля. При этом – небезосновательно. А если вспомнить, что Джарен до кучи кладет по 2,5 трешки за игру… Нет, у него определенно есть потенциал!

МАРВИН БЭГЛИ



Страна: США

Дата рождения: 14 марта 1999 года (21 год)

Рост/вес: 211 см/108 кг

Позиция: тяжелый форвард

Драфт: 2018, 2-й пик

Клуб: «Сакраменто»

Статистика в сезоне 2019-2020: 14,2+7,5+0,8

Бэгли – одна из ключевых фигур в довольно молодом составе «Кингс», где сделали ставку на развитие новичков. И он изо всех сил старается оправдывать тот факт, что, как и Эйтон, ушел на драфте выше Дончича. Выходит похуже, чем у багамца, но тоже неплохо. Марвин – физически одаренный атлет, с поставленным броском (правда, на второй год стал хуже кидать издали) и при этом полезный на обеих половинах площадки. Супер-суперзвездой он, может, не станет. Но и в Дарко Миличича превратиться не должен уж точно.

МАЙЛС БРИДЖЕС



Страна: США

Дата рождения: 21 марта 1998 года (22 года)

Рост/вес: 198 см/102 кг

Позиция: легкий форвард

Драфт: 2018, 12-й пик

Клуб: «Шарлотт»

Статистика в сезоне 2019-2020: 13,0+5,6+1,8

О Бриджесе пока рано судить, как о действительно перспективной звезде, но прогресс в игре Майлса налицо, и талант у него – несомненный. Вопрос лишь в том, сумеют ли в «Шарлотт» не загубить продуктивного форварда. И сумеет ли он использовать весь свой потенциал в дальних бросках.

ШЭЙ ГИЛДЖЕС-АЛЕКСАНДЕР



Страна: Канада

Дата рождения: 12 июля 1998 года (21 год)

Рост/вес: 196 см/82 кг

Позиция: разыгрывающий/атакующий защитник

Драфт: 2018, 11-й пик

Клуб: «Оклахома-Сити»

Статистика в сезоне 2019-2020: 19,3+6,1+3,3

Обмен из «Клипперс» в «Оклахому» благотворно сказался на игре Шэя, который быстро превратился в одну из главных ударных сил нынешних «Тандер». И это – на второй сезон в Лиге! Умение здорово вести борьбу за подбор даже с более мощными оппонентами, поставленный средний бросок и отличная природная скорость уже превратили его в очень сильного второго номера. А если Гилджес-Александер продолжит прибавлять в атаке, то имеет все шансы стать лучшим канадцем всея-НБА – в обход Джамала Мюррея и даже самого Эндрю Уиггинса (хотя последнего, возможно, еще смогут вразумить в «Голден Стейт»).