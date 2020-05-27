Леброн и здесь позади Джордана. Топ-10 звезд НБА по версии ESPN

Не будем вдаваться в детали и изучать весь рейтинг целиком. Не станем задаваться вопросом, почему Яннис Адетокумбо, проведший на высшем уровне три неполных сезона (хоть и с титулом MVP в одном из них) оказался на 27-й строчке – всего на две ниже, чем взявший два титула с двумя разными клубами в статусе лидера оных Кавай Ленард, тогда как Тони Паркер (четырехкратный чемпион) – только 70-й, а легенды вроде Рэя Аллена, Пола Пирса, Трейси Макгрейди, Поу Газоля или Денниса Родмана не попали даже в топ-50. Подобных спорных моментов можно привести много, но это – тема отдельной дискуссии. Признаем лишь, что с топ-10 по версии ESPN мы должны согласиться. Хотя порядок мест в этой десятке, возможно, и мог быть иным.

10. ШАКИЛ О’НИЛ

Позиция: центровой

Драфт: 1992 год, 1-й пик

Карьера: 1992-2011

Титулы: 4 (2000, 2001, 2002, 2006)

MVP сезона: 1 (2000)

Участия в Матчах всех звезд: 15 (1993-1998, 2000-2007, 2009)

СТАТИСТИКА ЗА КАРЬЕРУ

Матчи: 1207. Очки: 28596 (23,7 в среднем). Подборы: 13099 (10,9). Передачи: 3026 (2,5)

Шакил – из тех игроков, имя которых знают люди, даже далекие от спорта в принципе (и баскетбола в частности). Это – мощь, мышцы и харизма НБА эпохи конца 90-х – начала 00-х. Он разрывал на площадке соперников и популяризировал лигу своими ролями в кино – порой смешными и нелепыми, но всегда полными самоиронии и поднимающими нам настроение. Монструозный в плане габаритов и мощи центровой на площадке – и добродушный, веселый, заводной здоровяк за ее пределами. Если бы О’Нила не было, его бы стоило придумать. И при всем при этом спортивные достижения Шака (в том числе – четыре титула с двумя разными клубами) не дают повод усомниться, что он по праву вошел в топ-10 лучших игроков НБА. Место в Зале славы баскетбола – еще одно тому подтверждение.

9. КОБЕ БРАЙАНТ

Позиция: атакующий защитник

Драфт: 1996 год, 13-й пик

Карьера: 1996-2016

Титулы: 5 (2000, 2001, 2002, 2009, 2010)

MVP сезона: 1 (2008)

Участия в Матчах всех звезд: 18 (2000-2016)

СТАТИСТИКА ЗА КАРЬЕРУ

Матчи: 1346. Очки: 33643 (25,0). Подборы: 7047 (5,2). Передачи: 6306 (4,7).

Кобе – хрестоматийный пример безмерного таланта, выдающегося трудолюбия, железной дисциплины, фанатичной преданности делу и при этом – собственной команде (хотя по слухам был период, когда Брайант всерьез подумывал покинуть «Лейкерс»). Можно по-разному оценивать сложность его характера, его войну с Шакилом, приведшую к уходу последнего, его периодическую одержимость статистикой, но нельзя не признать – Брайант был примером для всех профессиональных спортсменов, в том числе – самых признанных звезд (и речь далеко не только о баскетболе). До сих пор сложно смириться с тем, что он так рано ушел из жизни. Но можно не сомневаться, что имя Брайанта будут с восторгом вспоминать и многие десятилетия спустя.

8. ТИМ ДАНКАН

Позиция: тяжелый форвард

Драфт: 1997 год, 1-й пик

Карьера: 1997-2016

Титулы: 5 (1999, 2003, 2005, 2007, 2014)

MVP сезона: 2 (2002, 2003)

Участия в Матчах всех звезд: 15 (1998, 2000-2011, 2013, 2015)

СТАТИСТИКА ЗА КАРЬЕРУ

Матчи: 1392. Очки: 26496 (19,0). Подборы: 15091 (10,8). Передачи: 4225 (3,0).

Мальчишка, мечтавший об олимпийской сборной по плаванию, но ставший заниматься баскетболом по чистой случайности – когда ураган разрушил единственный бассейн в городке, где он рос, и надо было хоть куда-то направить энергию… Талант, готовый к НБА еще при выпуске из школы, но отучившийся четыре года в колледже лишь потому, что так хотела его мать…. Первый пик драфта, с ходу ставший лидером сильного клуба и приведший его к чемпионству уже на второй сезон в лиге. Бесконечно преданный «Сперс», завоевавший с «Сан-Антонио» пять перстней, пример скромности и верности своему делу… Данкан не так раскручен, не так популярен, как Шак и Кобе (да и половина игроков в этом списке – не только в топ-10, а вообще во всем). Но то, что он оставил след в истории НБА и мировом в спорте в целом не сможет оспорить никто.

7. ЛАРРИ БЕРД

Позиция: легкий форвард/тяжелый форвард

Драфт: 1978 год, 6-й пик

Карьера: 1979-1992

Титулы: 3 (1981, 1984, 1986)

MVP сезона: 3 (1984, 1985, 1986)

Участия в Матчах всех звезд: 12 (1980-1988, 1990-1992)

СТАТИСТИКА ЗА КАРЬЕРУ

Матчи: 897. Очки: 21791 (24,3). Подборы: 8974 (10,0). Передачи: 5695 (6,3)

Если ты родился в провинциальной Индиане, в захолустном городке на 2000 жителей, ты белый, из семьи ирландцев, причем появился на свет крайне болезненным ребенком, еще и с заячьей губой, меньше всего тебе будут пророчить карьеру в спорте. Особенно, если и сам не сильно рвешься в звезды НБА. Берд не планировал и не мечтал стать знаменитостью – он просто любил баскетбол. Что вышло, мы знаем. Рыжеволосый форвард стал истинной легендой «Бостона», а его противостояние с Мэджиком Джонсоном вошло в историю, как одна из самых красочных, принципиальных и интригующих дуэлей за все сезоны НБА. Берд трижды приводил «Селтикс» к титулам, и остается лишь жалеть, что он закончил карьеру в 1992-м – после победы на Олимпиаде в составе самой первой «дрим-тим». Хотя об уникальности Ларри, его беззаветной преданности баскетболу и его потрясающем игровом (да и не только) интеллекте дополнительно говорят успехи на тренерском поприще и в роли руководителя клуба. Вместе с «Идианой» – командой из родного штата – он становился и лучшим тренером НБА (1998) и лучшим менеджером лиги (2012).

6. УИЛТ ЧЕМБЕРЛЕН

Позиция: центровой

Драфт: 1959 год, территориальный пик (перед 1-м)

Карьера: 1959-1973

Титулы: 2 (1967, 1972)

MVP сезона: 4 (1960, 1966, 1967, 1968)

Участия в Матчах всех звезд: 13 (1960-1969, 1971-1973)

СТАТИСТИКА ЗА КАРЬЕРУ

Матчи: 1045. Очки: 31419 (30,1). Подборы: 23924 (22,9). Передачи: 4643 (4,4).

Первая полноценная звезда НБА, первый миллионер в истории баскетбола, обладатель вечного рекорда в 100 набранных очков за матч (это в эпоху, когда не было трехочковой линии!) – все это Уилт Чемберлен. О нем ходит много легенд, включая самую известную – что Уилт за свою жизнь переспал с 20 000 женщин (он сам это активно подтверждал). Что правда, что нет – не так важно. Истина в том, что Чемберлен в свое время серьезно изменил баскетбол. Тот факт, что за годы карьеры он выиграл всего два титула, даже выглядит несправедливым. Но его включение в топ-10 лучших игроков в истории – справедливо на 200 процентов.

5. МЭДЖИК ДЖОНСОН

Позиция: разыгрывающий защитник

Драфт: 1979 год, 1-й пик

Карьера: 1979-1991, 1996

Титулы: 5 (1980, 1982, 1985, 1987, 1988)

MVP сезона: 3 (1987, 1989, 1990)

Участия в Матчах всех звезд: 12 (1980, 1982-1992)

СТАТИСТИКА ЗА КАРЬЕРУ

Матчи: 906. Очки: 17707 (19,5). Подборы: 6560 (7,2). Передачи: 10141 (11,2).

После Чемберлена, наравне с Абдулом-Джаббаром, но задолго до Кобе, Шака и тем более Леброна, Мэджик был лицом, душой и движущей силой самой популярной команды в НБА. Его эпоха в «Лейкерс» принесла команде пять титулов, а самому Мэджику – три приза MVP. Кто знает, чего бы мог добиться лучший плеймейкер в истории, если бы не диагноз ВИЧ и преждевременное завершение карьеры. Попытка вернуться в 1996-м успеха не принесла, и Джонсон попрощался с баскетболом окончательно. Но навсегда остался одной из ключевых персон в развитии и «Лейкерс», и всей НБА.

4. БИЛЛ РАССЕЛЛ

Позиция: центровой

Драфт: 1956 год, 2-й пик

Карьера: 1956-1969

Титулы: 11 (1957, 1959-1966, 1968, 1969)

MVP сезона: 5 (1958, 1961, 1962, 1963, 1965)

Участия в Матчах всех звезд: 12 (1958-1969)

СТАТИСТИКА ЗА КАРЬЕРУ

Матчи: 963. Очки: 14522 (15,1). Подборы: 21620 (22,5). Передачи: 4100 (4,3).

Расселл – тот самый человек, который не дал Чемберлену полностью удовлетворить его чемпионские амбиции. Их противостоянии стало культовым в истории спорта. И если в плане личной статистики Уилт всегда был впереди, то в плане достижений Билл оказался гораздо успешнее. Ему принадлежит рекорд по титулам НБА – результат в 11 перстней не переплюнуть, никогда и никому. Это при том, что в целом Билл провел лишь 13 сезонов! Нет, «Бостон» никогда не будет сильнее, чем при Расселле.

3. КАРИМ АБДУЛ-ДЖАББАР

Позиция: центровой

Драфт: 1969 год, 1-й пик

Карьера: 1969-1989

Титулы: 6 (1971, 1980, 1982, 1985, 1987, 1988)

MVP сезона: 6 (1971, 1972, 1974, 1976, 1977, 1980)

Участия в Матчах всех звезд: 19 (1970-1977, 1979-1989)

СТАТИСТИКА ЗА КАРЬЕРУ

Матчи: 1560. Очки: 38387 (24,6). Подборы: 17440 (11,2). Передачи: 5660 (3,6).

Он пришел в НБА как Фердинанд Алсиндор-младший, а покинул как Карим Абдул-Джаббар – самый результативный игрок в истории (первое место по очкам), лучший по количеству MVP (6) и участию в «Матчах звезд» (19). При этом – шестикратным чемпионом. Их связка с Джонсоном сделала «Лейкерс» доминирующей силой в 80-е. При этом Карим – не просто культовый центровой, но и злодей-соперник Брюса Ли в его фильмах, и просто обаятельный, популярный, всеми любимый мужик.

2. ЛЕБРОН ДЖЕЙМС

Позиция: легкий форвард

Драфт: 2003 год, 1-й пик

Карьера: с 2003 года

Титулы: 3 (2012, 2013, 2016)

MVP сезона: 4 (2009, 2010, 2012, 2013)

Участия в Матчах всех звезд: 16 (2005-2020)

СТАТИСТИКА ЗА КАРЬЕРУ

Матчи: 1258. Очки: 34087 (27,1). Подборы: 9353 (7,4). Передачи: 9298 (7,4).

Как бы ни старался Леброн, его никогда не будут считать лучше Джордана. По крайней мере – абсолютное большинство. Но надо признать, что после Его Воздушества Джеймс – это лучшее, что было с НБА. Феноменальные физические данные, природный талант, профессионализм и трудолюбие сделали из него настоящего Короля – никто так не определяет игру своей команды, как Леброн. И эта ситуация не меняется последние лет 15! Можно шутить и смеяться, что из девяти своих финалов он выиграл только три, но если бы количество титулов само по себе давало статус легенды, в этом топ-10 был бы Роберт Орри (у него их вообще семь!). Джеймс – это лицо Лиги. И перманентный претендент на MVP – даже в свои 35 лет (когда все ровесники и многие парни помладше уже либо сдулись, либо совсем закончили карьеру). Пусть до Эм-Джея ему не дотянуться (хотя кто-то считает иначе, и имеет на то полное право, подкрепленное разными аргументами), мы согласимся с рейтингом c ESPN – если «номером один» в истории Леброн не станет, то статус «номер два» – его по праву.

1. МАЙКЛ ДЖОРДАН

Позиция: атакующий защитник

Драфт: 1984 год, 3-й пик

Карьера: 1984-1993, 1995-1998, 2001-2003

Титулы: 6 (1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998)

MVP сезона: 5 (1988, 1991, 1992, 1996, 1998)

Участия в Матчах всех звезд: 14 (1985-1993, 1996-1998)

СТАТИСТИКА ЗА КАРЬЕРУ

Матчи: 1072. Очки: 32292 (30,1). Подборы: 6672 (6,2). Передачи: 5633 (5,3).

Именно Майкл изменил НБА, сделав ее такой популярной, подняв гонорары звезд до небес, став примером для всех следующих поколений. Кто видел игру Джордана вживую, никогда не признает, что может родиться игрок, способный делать на площадке те же вещи, что и Его Воздушество. Нет, гипотетически, когда-нибудь, все вероятно… Но и сейчас, спустя почти 20 лет после окончания карьеры Майкла, в это все еще сложно поверить. Первый миллиардер от спорта, лицо баскетбола, один из лучших атлетов в истории и человек, чье имя стало нарицательным – все это Эм-Джей.

Даже не знаем, что, собственно, добавить.