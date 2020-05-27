Впервые за 18 лет ЦСКА – не чемпион. Но он проиграл не «Химкам», а коронавирусу - Советский спорт
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27 мая 2020 14:48БаскетболТигай Лев

Впервые за 18 лет ЦСКА – не чемпион. Но он проиграл не «Химкам», а коронавирусу

Исполком РФБ решил не определять чемпиона России-2019/20 по промежуточным итогам первенства Единой лиги ВТБ, остановленного в марте из-за эпидемии.

ВСЕ СПРАВЕДЛИВО

Таким образом, прервалась золотая серия ЦСКА, выигравшего после распада СССР 26 национальных чемпионатов из 28, включая 17 последних кряду. Единственным, кому удавалось отнять у армейцев титул первого клуба страны, был пермский «Урал-Грейт» в сезонах-2000/01 и 2001/02. «Химки», лидировавшие в «регулярке» Единой лиги ВТБ на момент остановки сезона, надеялись, что их официально признают третьим в истории чемпионом России по баскетболу, но федерация рассудила иначе, не отдав золото никому. Напомню, что два месяца назад такое же решение приняло и руководство Единой лиги.

О том, что при всем уважении к подмосковной команде, именно такой вердикт – единственно правильный, я уже подробно писал в конце марта и не вижу смысла заводить эту «шарманку» заново. Кто забыл или пропустил, может прочитать ту статью сейчас или просто освежить в памяти турнирную таблицу прерванного чемпионата, приведенную чуть ниже. Из нее было ясно только одно – что ничего не ясно. Особенно с учетом разного количества сыгранных командами матчей и полностью обрубленного плей-офф. ЦСКА никак не выиграл этот чемпионат, но если он кому-то его и проиграл, то не «Химкам», а коронавирусу. Нынешней весной эта зараза «победила» в таком множестве спортивных соревнований по всему миру, что впору включать ее в книгу рекордов Гиннеса.

Положение в Единой лиге ВТБ на момент прекращения регулярного чемпионата

1. Химки – 18 побед-1 поражение

2. ЦСКА – 15-4

3. Локомотив-Кубань – 14-6

4. УНИКС – 12-6

5. Парма – 8-10

6. Зенит – 8-10

7. Зелена Гура – 8-11

8. Калев – 8-12

9. Енисей – 7-11

10. Астана – 7-11

11. Нижний Новгород – 7-11

12. Автодор – 5-13

13. Цмоки-Минск – 4-15

Не доигранные матчи с участием двух лидеров

Химки: дома – Зенит, в гостях – ЦСКА, Локомотив-Кубань, Парма, Зелена Гура

ЦСКА: дома – Химки, УНИКС, Енисей, Зелена Гура, в гостях - Автодор

ЦСКА РАССТАЕТСЯ С КУФОСОМ И БЭЙКЕРОМ

Предыдущей жертвой пандемии в баскетболе стала Евролига, в понедельник окончательно отказавшаяся от попыток спасти каким-то образом свой сезон. Как только Жорди Бертомеу объявил, что турнир доигран не будет и все 18 команд, включая ЦСКА, «Химки» и «Зенит», примут участие в следующем, наступила долгожданная определенность. РФБ с облегчением сбросила с себя груз ответственности по «чемпионскому вопросу», окончательно потерявшему реальную значимость, а клубы, уставшие от длительного простоя, немедля развили бурную деятельность на трансферном рынке. Армейцы только за сегодняшнее утро объявили о расставании с двумя легионерами – американским защитником Роном Бэйкером и греческим центровым Костой Куфосом.

Что совершенно никого не удивило. Оба игрока были приобретены прошлым летом и не показали в ЦСКА ничего особенного. Бэйкер просто не соответствовал уровню европейской клубной элиты, а игра Куфоса явно не стоила тех денег, которые принято платить за центров со столь богатым опытом НБА. Вполне возможно, что подобная участь ждет и Даррэна Хильярда – слухи, что контракт с ним не будет продлен, тоже проскакивали этой весной, хоть и не нашли пока официального подтверждения.

«ДИЛЕММА ДЖЕЙМСА»

Похоже, что из семи иностранных баскетболистов, перешедших в московскую команду за последний год, в ней останутся минимум трое - у Яниса Стрелниекса, Йоханнеса Фойтманна и Ховарда Сант-Роса есть соглашения на следующий сезон. Плюс ждем возвращения после травмы Уилла Клайберна, ищем замену Куфосу - и параллельно ломаем голову над «дилеммой Майка Джеймса», чей контракт вот-вот закончится. С одной стороны, американец играл крайне неровно и часто перетягивал «одеяло» на себя, с другой, найти равноценную замену такому снайперу-убийце - задачка тоже не из простых. Думаю, коллизия с Джеймсом разрешится еще не скоро.

А большой баскетбол теперь вернется в Россию не раньше осени. Разве что посмотрим где-нибудь в августе отложенную концовку сезона НБА, но ведь там наших нет.

Европа? Здесь остались какие-то огрызки, причем не шибко аппетитные. Точно знаю, что должны быть доиграны чемпионаты Германии и Израиля, хотя «доиграны» - это громко сказано. У немцев из 17 команд вернуться на паркет рискнули только 10, их наскоро поделили на две группы, после которых будет «типа плей-офф». На Земле обетованной все еще скромнее: последний тур «регулярки», 1/4 - и «Финал четырех». Также размышляют над завершением турнира в Адриатической лиге (там, как в Израиле, из двухкруговой стадии клубам осталось лишь по одной игре) и вроде как в Испании.

Вдохновляет? Вот и меня, признаться, не очень. Боюсь, придется смотреть футбол, который, в отличие от баскета, возрождается повсеместно.

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