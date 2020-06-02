Без восьми команд, с мини-турниром за место в плей-офф. Как будут доигрывать чемпионат НБА?

«Советский спорт» изучил ситуацию.

ЧЕГО ХОТЯТ ИГРОКИ?

Если в Евролиге почти все игроки выступили против возобновления сезона, то в НБА иная ситуация. Хотя… неоднозначная.

Официально вроде считается, что звезды – «за». Президент профсоюза игроков НБА, плеймейкер «Оклахомы-Сити» Крис Пол не так давно собрал конференц-колл с другими топ-звездами лиги, в числе которых были Леброн Джеймс, Энтони Дэвис, Кавай Ленард, Стеф Карри, Яннис Адетокумбо (список неполный). Ребята обсудили возобновление чемпионата и пришли к выводу – хотят играть! Конечно, при условии соблюдения всех мер предосторожности. Более того – был даже проведен опрос всех игроков в принципе (их в НБА примерно 300 человек), с целью понять, какого мнения они придерживаются. И якобы, того же самого – играть надо. Правда, впоследствии профсоюз заявил, что никаких опросов не было и даже при желании у него нет полномочий его провести.

Но, в общем, не суть.

В принципе, звезд НБА понять можно. Они работают на свое имя. Им важно оставаться на виду. Их доходы – как зарплаты, так и спонсорские премии – зависят от их популярности. И они прекрасно понимают последствия отмены сезона. В НБА есть четкая схема, согласно которой контракты баскетболистов напрямую зависят от прибыльности лиги. И вероятные многомиллионые (если не миллиардные) убытки могут больно ударить по кошельку самих спортсменов – не сейчас, так в обозримом будущем. В конце концов, могут понизить и потолок зарплат! Плюс у кого-то истекают действующие соглашения, нужно думать о новых контрактах, и крайне важно вновь напомнить о себе – желательно, лучшим образом. А сделать это можно лишь на площадке. И все это не считая того, что игроки в принципе соскучились по баскетболу. Для них он – страсть и главный смысл жизни, так что желание вновь заняться любимым делом логично, обосновано и понятно.

С другой стороны, нельзя не признать, что публичные заявления звезд об их стремлении возобновить матчи – отчасти и игра на публику. Энес Кантер на днях сказал, что в дружеских беседах слышал разные мнения. В том числе – о нежелании играть. «Речь о реальных топ-звездах команды, идущей в зоне плей-офф на Востоке. Если скажу вам их имена – вы обалдеете!» – отметил турок. Имен, конечно, называть не стал. Но кажется, Кантеру можно верить.

В конце концов, еще в марте тот же Леброн Джеймс категорично заявлял, что не вернется на площадку, если матчи будут доигрывать при пустых трибунах.

– Я играю для своих фанатов. Для болельщиков. Для зрителей. Если их нет, нет никакого смысла выходить на паркет. У нас не Европа. Я не играл в пустом зале и не планирую начинать, – признавался Король. Сейчас он об этом, конечно же, не заикается. Но мы-то помним…

Тем не менее, все же стоит признать – может, не единодушно, не все и не на 100 процентов, но в массе своей баскетболисты НБА хотят играть. Уж те, кто выступает в командах, способных взять титул – так точно. Так что с мотивацией и самоотдачей проблем возникнуть не должно. Вопрос лишь в том, в какой все находятся форме. И успеют ли ее подтянуть за два месяца до рестарта.

ЧЕГО ХОТЯТ КЛУБЫ?

У клубов тоже разная позиция. Так, представители «Голден Стейт» в кулуарах еще месяц назад заявляли – неважно, что решит офис лиги, а «воины» на паркет не вернутся. Ибо нет смысла – команда «сливает» сезон, плетется на последнем месте и готовится в новом розыгрыше вновь побороться за титул. Какой смысл сейчас тратить силы, рискуя здоровьем игроков? Ни денег это не принесет (в плане продажи билетов и т.п.). Ни славы. Ни трофеев.

Скорее всего, «Голден Стейт» в такой позиции не одинок.

Но большинство команд все-таки за возобновление сезона. Особенно – с малых рынков, вроде Финикса, Оклахомы, Индианы или Кливленда. Тут и доходы от телетрансляций важны. И какая-никакая реклама. И просто уважение своих болельщиков – вдруг как в новом году разочаруются в клубе за нежелание продолжить борьбу и перестанут заполнять трибуны? Кризис-то неминуем, расходы урезают все, и каждый цент считают тоже повсюду. Так что большинство руководителей клубов всеми руками голосуют за рестарт. И многие из них недовольны, что в предложенной НБА формуле им в концовке сезона не найдется места на паркете.

– Впрочем, всем не угодишь. Мы встанем на сторону Адама Сильвера (комиссионера НБА, – прим. ред.), чтобы прекратить этот спор. Как решим – так и будет! – заявил ESPN один из боссов команд, попросивший остаться неназванным.

А что, собственно, планируют решить?

ЧЕГО ХОТЯТ РУКОВОДИТЕЛИ ЛИГИ?

В прошлую пятницу в НБА провели совещание, обсудив разные варианты концовок. От обычной регулярки, сокращенной до 72 встреч (вместо 82) с полноценным плей-офф было сразу решено отказаться. Неофициально, но такая версия считается уже нерабочей.

Простой путь – начать турнир сразу с плей-офф, сформировав состав его участников по состоянию в таблицах «на сейчас» – похоже, тоже отмели. Хотя, по слухам, в опросе руководителей клубов такую идею поддержали 16 человек из 30. Но сами понимаете, кто были эти 16 генменеджеров… В любом случае, подобный формат не очень выгоден в финансовом плане – сезон, по сути, выйдет «кастрированным», что негативно скажется на имидже лиги. Да и несправедливо будет лишать возможность попасть в плей-офф те клубы, которые пока на него претендуют – кто чисто гипотетически, а кто и всерьез.

В итоге ожидается, что примут следующую схему (по утверждению главного инсайдера НБА Эйдриана Войнаровски, вариант одобрят единогласно).

Восемь команд отправят в досрочный отпуск – «Миннесоту», «Голден Стейт» (на радость офису «Уорриорз»), «Шарлотт», «Чикаго», «Нью-Йорк», «Детройт», «Атланту» и «Кливленд». В чемпионате продолжат борьбу 22 клуба – 16 из тех, кто входит в зону плей-офф, плюс еще шесть, отстающих от топ-8 в своих конференциях не более, чем на шесть побед. В данном случае это «Портленд», «Новый Орлеан», «Сакраменто», «Сан-Антонио» и «Финикс» на Западе, плюс одинокий «Вашингтон» – на Востоке. Все они проведут несколько матчей в рамках сокращенной регулярки – чтобы финальное число игр было по 70 или по 72 на каждую команду (сейчас в активе каждой – 63-67 проведенных игры). По семь лучших команд в конференциях напрямую выходят в плей-офф, оставшиеся две путевки разыграют оставшиеся в формате мини-турнира – так называемого «плей-ин». По какой формуле он состоится и как будет выглядеть, пока непонятно.

Также непонятно, ждет ли нас полноценный плей-офф, с сериями до четырех побед, или какая-то его урезанная версия. Обсуждается вариант, что в матчах на вылет не будет деления по конференциям – оно теряет часть смысла с учетом того, что доигрывать чемпионат будут в одном месте на нейтральной площадке. Фантазировать на тему того, что именно мы увидим, можно долго. Проще дождаться четверга и услышать официальное заявление.

И, наконец, последние два вопроса – где и когда. Насчет «когда?» – в работе вариант с рестартом через два месяца, 31 июля. Насчет «где?» – похоже, все идет к тому, что доигрывать матчи будут на площадках «Дисней Уорлд» в Орландо. Хотя еще обсуждаются варианты с Хьюстоном и Лас-Вегасом, их, скорее всего, отметут. Запасемся терпением – и скоро узнаем детали. Главное, что понятно сейчас – НБА все-таки вернется! А значит, мы в этом сезоне еще увидим шикарный баскетбол.