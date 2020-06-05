Большой баскетбол возвращается! НБА возобновит чемпионат 31 июля - Советский спорт
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05 июня 2020 19:00БаскетболМысин Николай

Большой баскетбол возвращается! НБА возобновит чемпионат 31 июля

Такое решение принял Совет управляющих лиги в ночь на пятницу по московскому времени. «Советский спорт» - о том, что нас ждет.

КАК БУДУТ ДОИГРЫВАТЬ?

Сенсаций, в общем-то, не случилось. Комиссионер НБА Адам Сильвер вынес на утверждение Совету управляющих лиги заранее разработанный план. Как и предполагали инсайдеры, его одобрили почти единогласно – «за» проголосовали 29 человек, «против» только один. Итак, что нас ждет?

Рестарт намечен на 31 июля, место проведения всех оставшихся матчей – площадки «Дисней-Уорлд» в Орландо, штат Флорида. Доигрывать сезон будут 22 клуба. В их числе – 16 команд, входящих в зону плей-офф в своих конференциях (Восток, по порядку: «Милуоки», «Торонто», «Бостон», «Майами», «Индиана», «Филадельфия», «Бруклин», «Орландо». Запад: «Лейкерс», «Клипперс», «Денвер», «Юта», «Оклахома-Сити», «Хьюстон», «Даллас», «Мемфис»), плюс еще шесть, которые отстают от топ-8 не более, чем на шесть побед: «Портленд», «Новый Орлеан», «Сакраменто», «Сан-Антонио», «Финикс» и «Вашингтон». Всем им предстоит провести еще по восемь матчей в регулярке (несмотря на то, что до перерыва команды сыграли разное количество встреч – от 63 до 67). Если по итогам разница между восьмой и девятой командами в конференции составит менее четырех побед, состоится так называемый «плей-ин» серия за участие в плей-офф. При этом для клуба, занимающего восьмое место, будет достаточно одной победы, для другого надо все-таки две.

Ну и затем, собственно, стартует плей-офф. Правда, подробности его формата не сообщаются, но, скорее всего, он пройдет, как обычно – в виде серий до четырех побед. Самая поздняя дата окончания сезона – 12 октября. Уже 15 октября пройдет драфт новичков.

КТО БЫЛ ПРОТИВ?

На самом деле, такой вариант – с 22 клубами и сокращенной регуляркой – устраивал не всех. Как минимум представители десяти клубов давали понять, что против этой схемы. Но согласились проголосовать «за», чтобы не затягивать решение вопроса и пойти навстречу руководству НБА. В итоге единственным, кто выбился из общей группы, стал представитель «Портленда». Его, впрочем, можно понять. Команда с жутко перегруженной платежкой отчаянно рвется в плей-офф, но на момент паузы отставала от «Мемфиса», идущего восьмым на Западе, на три победы. При том, что календарь у «Гриззлис» на концовку сезона был посложнее. «Блейзерс» могли рассчитывать, что в полноценной регулярке достали бы «мишек» из Теннесси и обошли их в таблице. А вот предложенный, урезанный формат играет уже в пользу «Мемфиса». Сложно сказать, на что рассчитывал генменеджер «Портленда», решив пойти против системы, хотя прекрасно знал, что все договорились голосовать за вариант Сильвера. Но, тем не менее, все же высказал свое мнение официально.

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КАКИЕ БУДУТ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ?

Само собой, проблема covid-19 никуда не исчезнет до августа. Но Адам Сильвер заявил, что в НБА примут все меры, чтобы контролировать состояние игроков и в случае чего мгновенно среагировать на чье-либо заражение.

Мы будем работать с группой наших экспертов и в тесном контакте с представителями здравоохранения штата Флорида, отметил комиссионер лиги. – Тестирование баскетболистов будет ежедневным, плюс нам удастся отслеживать все их контакты. В случае заражения, человек будет мгновенно отделен от команды. Считаю, что нам не придется останавливать чемпионат, даже если у кого-то будет положительный тест на коронавирус.

Есть, правда, интересный нюанс – в НБА всерьез обсуждают возможность ввести запрет на присутствие на площадке для… возрастных главных тренеров. То есть, людей, которые в силу возраста находятся в особой группе риска.

Нам нужно будет следовать определенным протоколам, заявил Сильвер. И не исключено, что некоторые людям придется соблюдать принцип социального дистанцирования. Возможно, им будет предложено находиться в раздевалке с планшетом, но мы определенно не хотим, чтобы во время матча они были рядом с игроками.

Под возможное ограничение могут попасть наставник «Сан-Антонио» Грегг Попович (71 год), главный тренер «Хьюстона» Майк Д’Антони (69) и коуч «Нового Орлеана» Элвин Джентри (66). В чем здесь особая логика, если честно, понятно не очень. Естественно, что со своими игроками и другими членами команды они и так будут контактировать плотно – не во время матчей, так на тренировках и вообще. А с остальными и на площадке не обязательно обниматься – тренер все равно находится в зоне своего клуба. Контакты с судьями и соперниками как правило ограничены рукопожатиями до и после игры. Не проще ли отменить их, а не отсылать тренеров в раздевалку, резко снижая эффективность их работы и их влияние на результат?

Впрочем, возможно, мы не понимаем чего-то такого, что понимают Сильвер и его коллеги.

РЕЗЮМЕ

Осталось меньше двух месяцев, как НБА вернется к нам. Да, это будет непривычный формат регулярки и это будут матчи при пустых трибунах, но ничего. Главное – мы снова увидим лучший на планете баскетбол! Если все пойдет по плану, с 31 июля и до 12 октября (или чуть меньше, если плей-офф не затянется) мы будем наслаждаться концовкой этого сезона. А уже 1 декабря намечен старт нового.

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