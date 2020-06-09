«Он был моим близким другом». Реакция звезд НБА на убийство Джорджа Флойда - Советский спорт
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09 июня 2020 15:00БаскетболМысин Николай

«Он был моим близким другом». Реакция звезд НБА на убийство Джорджа Флойда

А также – на протесты в Америке, которые захлестнули страну в последние дни.

КТО ТАКОЙ ФЛОЙД?

Вряд ли Джордж Флойд согласился бы умереть, даже если бы знал, к какой реакции приведет его смерть от рук (точнее – от колена) полицейского в Миннеаполисе. Он об этом уже не узнает, но именно он в последние пару недель стал главным мучеником в США и, возможно, самым известным темнокожим человеком планеты. Между тем, о самом Флойде известно не так уж и много. В прессе пишут в основном о его криминальном прошлом - пять судимостей, включая пятилетний срок за вооруженное нападение. Пишут о том, что он, возможно, был знаком со своим будущим убийцей – Дереком Шовином, так как последний подрабатывал охранником в том же ночном клубе, где вышибалой работал и Джордж. Известно, что погибший страдал от наркотической зависимости и был выходцем из неблагополучных кварталов Хьюстона. В общем, классический потрет типичного представителя гетто – рос без отца, в очень бедной семье, свернул на кривую дорожку, пошли аресты, тюрьмы, и под конец – насильственная смерть…

Впрочем, его жизнь могла бы сложиться иначе. Флойд не был преступником с раннего детства. Наоборот – его вспоминают, как очень доброго и даже «мягкотелого» юношу, несмотря на солидные габариты. Джордж здорово играл в баскетбол и в американский футбол, участвовал в финале чемпионата штата и получил спортивную стипендию в одном из колледжей Флориды. В какой-то момент он мечтал об НБА и даже – теоретически – имел шанс попасть в Лигу, поскольку демонстрировал хорошие навыки и статистику. Но судьба распорядилась иначе – на третьем курсе Флойд вернулся в Техас, чтобы помогать своей матери, потом бросил учебу и чем все закончилось, сейчас знает весь мир. В общем-то, Джордж – пример того, как темнокожие в Америке из бедных семей представляют себе путь к успеху, и что этот успех ждет лишь единиц, а остальным как правило уготована участь Флойда – с криминалом, насилием, стычками с полицией и проявлениями расизма. Против чего, собственно, сейчас и выступают в Америке.

Неудивительно, что история Джорджа особый отклик вызвала у баскетбольных звезд. Нет, против расизма выступают многие и в других видах спорта. Но НБА – это главная Лига черных (возможно – наравне с НФЛ). Именно в НБА львиная доля игроков – такие же Флойды, которым просто больше повезло в жизни. И им проще поставить себя на его место, несмотря на успех, миллионные счета в банках, роскошь и славу. Плюс, кстати, одна из звезд НБА, как оказалось, был весьма близким другом погибшего.

«ПОЧЕМУ ОНИ МОЛЧАТ, КОГДА НАШИХ ДЕТЕЙ УБИВАЮТ?»

Речь о Стивене Джексоне. Чемпион НБА-2003 в составе «Сан-Антонио» (в отдельные сезоны набирал по 20 очков в среднем за матч) рос по соседству с Флойдом в тех же бедных кварталах Хьюстона. И знал его с детства. Именно он, как оказалось, поспособствовал переезду Джорджа в Миннеаполис шесть лет назад, когда тот вышел из тюрьмы после разбойного нападения. Понятно, что Стивен громче и чаще других высказывался по поводу его смерти.

- Представьте, что вы проходите под кольцо, на вас грубо нарушают правила, а арбитры не свистят фол. И так продолжается раз за разом. Вот, что чувствуют чернокожие люди в Америке. Мы стараемся добиться успеха, а вы все время бьете нас по рукам, и мы даже не можем получить свои два штрафных броска, - рассказывал Джексон.

Стивен же заявил, что возьмет на себя воспитание дочери погибшего Флойда («В жизни этой девочки будет много важных моментов, которые Джордж не увидит. Но я буду рядом с ней вместо него»). Он же, раздухарившись, начал призывать спортсменов «объявить войну» руководителям клубов и Лиг.

- Пришло время привлечь их к ответу! Всех этих владельцев клубов, генеральных менеджеров, руководителей. Они хотят, чтобы вы танцевали, чтобы вы улыбались и продвигали их организации. Но они не бьются за нас и за наши права! Я их не слышу! Они любят, когда мы приносим им деньги. Но почему они молчат, когда убивают наших детей? – публично возмущался Джексон.

Само собой, досталось и Дональду Травму, которого почти все темнокожие Америки (и не только они) считают чуть ли не главным расистом в Штатах.

- Я обещаю, что в ноябре тебя не будет в Белом доме! – заявил Стивен. – Мы идем, чтобы вытащить тебя оттуда. Просто поверь – тебя не переизберут.

Но, разумеется, Джексон – далеко не единственный, кто выступает с резкими заявлениями.

«ВЫ НЕ ПОНИМАЕТЕ, ПОЧЕМУ НАДО ВСТАТЬ НА КОЛЕНИ?»

Так, другой чемпион НБА – Мэтт Барнс – рассказал, что многие действующие звезды всерьез обсуждают возможность отмены рестарта сезона, намеченного на 31 июля.

- Я слышал об этом от разных игроков. Снуп Догг (известный рэпер, - Прим. ред.) тоже общался с ребятами из «Лейкерс» и «Клипперс» и слышал то же самое. Ходят слухи, что отдельным командам будет некомфортно возобновлять сезон на фоне подобных протестов. Не все, но многие просто не хотят играть, - рассказал Барнс.

О серьезности настроений говорят и посты нынешних суперзвезд.

- Если вы нападаете на полицию, то у нее есть право произвести ваш арест. Если полиция нападает на вас, у вас есть право лечь на землю и умолять лишь сохранить вам жизнь, - писал лидер «Портленд» Дэмиан Лиллард. Ждем от него, кстати, новых хип-хоп-треков на эту тему (Дэм неплохой рэпер, помимо прочего).

- Мы хотим справедливости и хотим перемен. Вот почему я совершаю этот марш вместе с вами, - заявил действующий MVP Яннис Адетокунбо, который вместе с партнерами по «Бакс» принял участие в акциях протеста в Милуоки. – Я хочу, чтобы мой ребенок вырос здесь, и ему не было страшно ходить по улицам. Я не хочу, чтобы у моего ребенка была ненависть в сердце.

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- То, что происходит в стране, вызывает у меня гордость! – написал Кевин Дюрант. Правда, забыв уточнить, что имеет в виду – мирные акции протеста или погромы с мародерством, захлестнувшие многие города. – Приятно видеть что сообщество черных объединилось во время трагедии. И что нас поддерживают все остальные. Нам многое довелось пережить, но мы продолжаем бороться.

Конечно же, и главный баскетболист в истории не мог остаться в стороне.

- Нас, афроамериканцев, унижали и угнетали на протяжении многих лет, - заявил Майкл Джордан в интервью местной прессе в Шарлотт (он владеет клубом из этого города). – Больше этого терпеть нельзя. Мы не дадим высасывать нашу душу. Наступил переломный момент и мы оказываем сопротивление. Общество должно стать лучше в том, что касается расовых отношений.

Ну и само собой, что нынешний Король тоже не остался в стороне. Леброн как просто сделал парочку стандартных заявлений («Если вы не поддерживаете нас, то мы не с вами!»), так и прошелся с критикой в адрес тех, кто выразил несогласие или сомнение в справедливости отдельных акций. Так, досталось игроку НФЛ Дрю Бризу (да, он белый), который не понял смысла вставания на одно колено перед черными («Ты в самом деле не понимаешь, зачем это делают? Вау!»). И ведущей канала Fox Лоре Ингрэм, которая неосмотрительно с Бризом согласилась («Вы до сих пор не осознали, почему это все происходит? Я даже не знаю, как еще проще донести до вас нашу мысль!»).

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Собственно, таких примеров – вагон и маленькая тележка. Из общей массы темнокожих игроков НБА выбился разве что Джей-Ар Смит. Который не был бы самим собой, если бы что-то не отчудил. В данном случае Смит догнал и избил черного парня, который во время погромов разбил ему машину. Разумеется, в конечном счете Джей-Ару пришлось публично покаяться. Даже если ты черный и защищаешь свою собственность, другого черного бить нельзя. Не тот момент сейчас в жизни Америки. «Я крайне в себе разочарован», - признался Смит.

Насколько искренне – мы не знаем.

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