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«Химки», НБА или Китай? Где продолжит карьеру лидер сборной России
10 июня 14:36
автор: Мысин Николай

«Химки», НБА или Китай? Где продолжит карьеру лидер сборной России

Алексей Швед – главная баскетбольная звезда России – этим летом подпишет новый контракт. Правда, пока неясно, с кем. «Советский спорт» изучил варианты.

ПРЕДЫСТОРИЯ

Швед с раннего этапа карьеры готовил себя к НБА. Но не был выбран на драфте, а в главную лигу планеты уехал лишь в 2012 году – после финала Евролиги с ЦСКА, бронзы Евробаскета-2011 и Олимпийских игр в Лондоне. Первый сезон в составе «Миннесоты» (за которую в тот год выступал и Андрей Кириленко) сложился удачно – Алексей даже съездил на звездный уик-энд, на «Матч новичков и второгодок». Но постепенно в составе «Волков» его вывели из ротации и на последний год трехлетнего контракта в итоге обменяли в «Филадельфию». Сезон 2014-2015 Швед провел в трех командах. Танкующим (сливающим сезон ради высокого пика на драфте) «Сиксерс» он просто не был нужен, в «Хьюстоне» - тоже (ведь там есть Джеймс Харден!), зато в «Нью-Йорке» оторвался от души, набирая по 15 очков (в отдельных матчах – по 30) и став явным лидером «Никс» на этом отрезке. Правда, хорошая статистика в слампующей команде уровня Единой лиги ВТБ (примерно такими в тот момент были «Никс») особо никого не впечатлила. Шведу предложили остаться в команде – но на минимальный контракт (примерно 1,3 миллиона долларов в год). И в то же время «Химки» предложили 3,2 миллиона (неофициальные данные, но порядок примерно таков).

В итоге Алексей вернулся в Европу и в короткие сроки стал не только первой звездой желто-синих, но и одной из главных звезд Евролиги. До травмы руки, полученной прошлой зимой, Швед оставался самым результативным игроком Старого света, набирая по 25 очков за игру. В сезоне-2019 он был включен во вторую сборную Евролиги и получил приз Альфонсо Форда как лучший снайпер регулярки. Да и после возвращения на паркет продолжил доминировать в атаках, став главной головной болью защиты всех других команд. Попутно на Евробаскете-2017 во многом благодаря Алексею наша сборная вышла в полуфинал, а сам звездный защитник на том же турнире стал самым результативным игроком. Неудивительно, что летом 2018-го «Химки» выдали ему новый контракт, еще значительней подняв зарплату – по слухам, до отметки 4 миллиона долларов в год. Перебить эту сумму в рейтинге самых дорогих баскетболистов Европы только в этом сезоне смог приехавший в «Барселону» Никола Миротич (ему платят 5,4 миллиона).

При этом сейчас Шведу – 31 год, в декабре исполнится 32. Что, соответственно, накладывает свой отпечаток на варианты продолжения карьеры. Действующий контракт с «Химками» у Алексея заканчивается. Где он может начать новый сезон?

НБА

- У меня были предложения из НБА, но не было такого, чтобы что-то заинтересовало всерьез, - рассказывал Швед в 2018-м. Интерес со стороны заокеанских клубов подтверждал и агент Алексея. Но тем летом они выбрали «Химки». И у такого решения был ряд причин.

Возможно, главная из них – деньги. Если бы Шведу предложили в НБА порядка 10 миллионов долларов в год, он бы, наверное, уехал. Но, судя по всему, речь шла о меньших суммах. Подозреваем даже – сопоставимых с той, что выписали «Химки». Но тут сыграла роль вторая важная причина: в «Химках» Швед – однозначный лидер, от которого зависит вся команда, и в которой он чувствует себя, как рыба в воде. А ехать в НБА – значит, опять пробивать себе место в старте и не факт, что получится (причем, не всегда это зависит от самоотдачи и уровня самого игрока – там разных факторов хватает). Если бы Алексей раньше не выступал в Америке, он мог бы и согласиться. Но такой опыт у него уже был. Зачем входить в одну и ту же реку дважды, тем более, когда на носу – 30 лет? Сидеть на лавке даже за хорошие деньги (допустим, такие же, как платят в России) – совсем не в духе Шведа, который любит играть и любить быть лидером. В этом плане выбор был очевиден. И Алексей остался.

Сейчас ситуация аналогичная. Даже если к Шведу есть интерес в НБА, вряд ли ему предложат солидную зарплату с гарантией игрового времени и места в стартовом составе. Считается, что если Алексей покинет «Химки» - то только ради переезда в Америку. Это не совсем так. Скорее, наоборот – если он не рвался в Штаты еще два года назад, то сейчас причин для переезда у него еще меньше. Швед женился, у него родилась дочь. Он комфортно чувствует себя, живя в Москве и выступая в клубе, где он и лидер, и первая звезда, и главный кумир местных болельщиков. Да и, честно говоря, нет никаких инсайдов и слухов, что кто-то готов позвать Алексея – в НБА сейчас другие заботы, новый сезон там стартует лишь в декабре, и вряд ли Швед – при всей его статистике в Европе – сейчас входит в топ-список тех, за кем охотятся генменеджеры клубов. Но… Все может быть.

ЕВРОПА

Если предположить, что Швед решит покинуть «Химки» ради другой европейской команды, то это явно будет клуб Евролиги. Но какой? Ходили слухи, что в переходе Алексея заинтересован «Зенит» - питерцы провалили дебют в турнире, но сохранили место на новый сезон и затеяли серьезную перестройку, чтобы собрать более мощный состав. Приход лучшего снайпера континента отлично бы усилил клуб, но… Во-первых, это стоит больших денег. А во-вторых – не факт, что Швед сам захочет уходить в команду из другого города без ясных перспектив. «Химки»-то и за плей-офф борются, и на «Финал четырех» претендуют, а что ждет «Зенит»? В конечном счете, гендиректор клуба Александр Церковный уже заявил, что они не ведут переговоров с Алексеем.

ЦСКА? Технически, для Шведа это – родной клуб. Именно в составе армейцев он состоялся, как молодая звезда (хотя успел поиграть и в «Динамо», и в «Химках», но на правах аренды). И именно из ЦСКА он уехал в Америку. По слухам, мог к ним и вернутся – в том самом, 2015 году. Но стороны не сошлись в вопросе зарплаты, и Швед выбрал «Химки». Если все было так, сейчас армейцы вряд ли готовы заплатить ему больше. А если и нет, то все равно это не важно. ЦСКА только что продлил контракт с Майком Джеймсом – игроком того же стиля, амплуа и уровня, что и Швед. Понятно, что для Алексея в команде теперь просто нет места.

А если не российские клубы? Теоретически, игрок уровня Шведа мог бы пригодится почти всем. Но шанс заполучить его имеют только гранды – вроде «Реала», «Барселоны», «Фенербахче». Однако пока непонятно, в какой финансовой ситуации окажутся команды в связи с коронавирусным кризисом. Вон, тот же «Фенер» не в состоянии выплатить зарплаты игрокам и может вовсе вылететь из Евролиги. Агент Алексея, опровергая информацию о продлении контракта с «Химками» два дня назад, заявил, что переговоры ведутся с рядом клубов. Но уточнять их, разумеется, не стал. Предполагать можно все, что угодно. Но шанс увидеть Шведа в какой-то другой европейской команде, помимо «Химок», на самом деле очень невелик.

КИТАЙ

Зато пошли слухи, что Швед может перебраться в Китай! Вот уж о чем совсем никто не думал, и напрасно. В Поднебесной не первый сезон активно развивают свою лигу. Там вертятся большие деньги, которые приманивают звезд. В Китай все чаще, чем в Европу, уезжают экс-игроки НБА. Как правило – ради солидных контрактов. А заодно – потешить свое самолюбие, поскольку на фоне общего, весьма низкого уровня местных баскетболистов, каждый из них тут же выглядит суперзвездой с суперстатистикой. В общем, команды из Китая могут предложить Шведу все то, что у него есть в «Химках» - звездный статус, обожание болельщиков, положение лидера, возможность набирать много очков и отрываться по полной в атаках, а также – солидные деньги. Вероятно, большие, чем могут заплатить желто-синие. Так что подобный вариант исключать нельзя. Другой вопрос – насколько захочется Шведу ехать в чужую, малознакомую страну? Да еще в нынешней ситуации? Да еще с женой и маленьким ребенком на руках?

«ХИМКИ»

Ну а по сути, самым верным вариантом остаются все те же «Химки». Где, с высокой долей вероятности, и останется Швед. И руководство клуба (в лице гендиректора Павла Астахова), и главный тренер Римас Куртинайтис уже не раз заявляли, что Алексей им нужен. И что они сделают все, чтобы продлить с ним контракт. Для самого Шведа – рисков почти никаких. Он не должен потерять в зарплате, при этом – остается дома, в команде, которую прекрасно знает и в которой отлично себя чувствует. А главное – с возможностью бороться за престижные трофеи, вроде Лиги ВТБ и Евролиги. Любой другой вариант – так или иначе, игра в рулетку. Не факт, что Алексею это нужно сейчас. Как говорится, лучшее – враг хорошего.

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