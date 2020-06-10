«Химки», НБА или Китай? Где продолжит карьеру лидер сборной России

ПРЕДЫСТОРИЯ

Швед с раннего этапа карьеры готовил себя к НБА. Но не был выбран на драфте, а в главную лигу планеты уехал лишь в 2012 году – после финала Евролиги с ЦСКА, бронзы Евробаскета-2011 и Олимпийских игр в Лондоне. Первый сезон в составе «Миннесоты» (за которую в тот год выступал и Андрей Кириленко) сложился удачно – Алексей даже съездил на звездный уик-энд, на «Матч новичков и второгодок». Но постепенно в составе «Волков» его вывели из ротации и на последний год трехлетнего контракта в итоге обменяли в «Филадельфию». Сезон 2014-2015 Швед провел в трех командах. Танкующим (сливающим сезон ради высокого пика на драфте) «Сиксерс» он просто не был нужен, в «Хьюстоне» - тоже (ведь там есть Джеймс Харден!), зато в «Нью-Йорке» оторвался от души, набирая по 15 очков (в отдельных матчах – по 30) и став явным лидером «Никс» на этом отрезке. Правда, хорошая статистика в слампующей команде уровня Единой лиги ВТБ (примерно такими в тот момент были «Никс») особо никого не впечатлила. Шведу предложили остаться в команде – но на минимальный контракт (примерно 1,3 миллиона долларов в год). И в то же время «Химки» предложили 3,2 миллиона (неофициальные данные, но порядок примерно таков).

В итоге Алексей вернулся в Европу и в короткие сроки стал не только первой звездой желто-синих, но и одной из главных звезд Евролиги. До травмы руки, полученной прошлой зимой, Швед оставался самым результативным игроком Старого света, набирая по 25 очков за игру. В сезоне-2019 он был включен во вторую сборную Евролиги и получил приз Альфонсо Форда как лучший снайпер регулярки. Да и после возвращения на паркет продолжил доминировать в атаках, став главной головной болью защиты всех других команд. Попутно на Евробаскете-2017 во многом благодаря Алексею наша сборная вышла в полуфинал, а сам звездный защитник на том же турнире стал самым результативным игроком. Неудивительно, что летом 2018-го «Химки» выдали ему новый контракт, еще значительней подняв зарплату – по слухам, до отметки 4 миллиона долларов в год. Перебить эту сумму в рейтинге самых дорогих баскетболистов Европы только в этом сезоне смог приехавший в «Барселону» Никола Миротич (ему платят 5,4 миллиона).

При этом сейчас Шведу – 31 год, в декабре исполнится 32. Что, соответственно, накладывает свой отпечаток на варианты продолжения карьеры. Действующий контракт с «Химками» у Алексея заканчивается. Где он может начать новый сезон?

НБА

- У меня были предложения из НБА, но не было такого, чтобы что-то заинтересовало всерьез, - рассказывал Швед в 2018-м. Интерес со стороны заокеанских клубов подтверждал и агент Алексея. Но тем летом они выбрали «Химки». И у такого решения был ряд причин.

Возможно, главная из них – деньги. Если бы Шведу предложили в НБА порядка 10 миллионов долларов в год, он бы, наверное, уехал. Но, судя по всему, речь шла о меньших суммах. Подозреваем даже – сопоставимых с той, что выписали «Химки». Но тут сыграла роль вторая важная причина: в «Химках» Швед – однозначный лидер, от которого зависит вся команда, и в которой он чувствует себя, как рыба в воде. А ехать в НБА – значит, опять пробивать себе место в старте и не факт, что получится (причем, не всегда это зависит от самоотдачи и уровня самого игрока – там разных факторов хватает). Если бы Алексей раньше не выступал в Америке, он мог бы и согласиться. Но такой опыт у него уже был. Зачем входить в одну и ту же реку дважды, тем более, когда на носу – 30 лет? Сидеть на лавке даже за хорошие деньги (допустим, такие же, как платят в России) – совсем не в духе Шведа, который любит играть и любить быть лидером. В этом плане выбор был очевиден. И Алексей остался.

Сейчас ситуация аналогичная. Даже если к Шведу есть интерес в НБА, вряд ли ему предложат солидную зарплату с гарантией игрового времени и места в стартовом составе. Считается, что если Алексей покинет «Химки» - то только ради переезда в Америку. Это не совсем так. Скорее, наоборот – если он не рвался в Штаты еще два года назад, то сейчас причин для переезда у него еще меньше. Швед женился, у него родилась дочь. Он комфортно чувствует себя, живя в Москве и выступая в клубе, где он и лидер, и первая звезда, и главный кумир местных болельщиков. Да и, честно говоря, нет никаких инсайдов и слухов, что кто-то готов позвать Алексея – в НБА сейчас другие заботы, новый сезон там стартует лишь в декабре, и вряд ли Швед – при всей его статистике в Европе – сейчас входит в топ-список тех, за кем охотятся генменеджеры клубов. Но… Все может быть.