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Сергей Кущенко: Баскетболу надо воровать болельщиков. У футбола, хоккея, кино
29 июня 20:30
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: Единая лига ВТБ

Сергей Кущенко: Баскетболу надо воровать болельщиков. У футбола, хоккея, кино

В очередном выпуске Sportcast президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко рассказал о том, как сделать баскетбол популярнее.

«НАДО ЗАВЛЕКАТЬ ЛЮДЕЙ НА КРУТОЙ ОТДЫХ»

В палитре предпочтений российских болельщиков баскетбол занимает не самую большую долю. Как это изменить? Как сделать баскетбол популярнее?
Мы работаем над этим каждый день. Но вопрос очень сложный. Мне бы хотелось, чтобы, если на баскетбольном матче случилась, например, какая-нибудь драка, то это бы увидели десятки миллионов зрителей. Но это не тот пиар, который нам нужен. Мне хочется продвигать вид спорта, который сам по себе представляет большой интерес. И да помимо самого баскетбола, нужны и другие методы привлечения аудитории. Необходимо, чтобы наш маркетинг притягивал нового потребителя и даже воровал его у футбола, хоккея, кинотеатра. Мы пытаемся завлечь людей не на какие-то околобаскетбольные истории, а на крутой отдых. Хотим, чтобы люди тысячами приходили на матчи: наслаждались, отдыхали, вкусно ели, пили пиво, получали удовольствие от игры. Надеюсь, следующий сезон у нас будет шикарный. А если человек знает, что в чемпионате будет сумасшедшая интрига, он придет обязательно.

Вы говорили, что клубы, которые зависят от региональных бюджетов, не развивают баскетбол. Как уйти от подобных дотаций?
Понятно, что без серьезного коммерческого спонсора нет возможности участвовать в крупных европейских турнирах. Клубы Евролиги, Кубка Европы, даже клубы Лиги чемпионов ФИБА должны иметь солидные бюджеты и глубокие коммерческие корни. А у нас команды микшированные. Госбюджетное финансирование клубы используют в основном на молодежные проекты. Сейчас есть подвижки в том, чтобы клубы уходили от госфинансирования, но подвижки – медленные. И это – головная боль Лиги. Тем более в текущих условиях. Но субсидии будут уменьшаться ежегодно, так что команды будут вынуждены искать коммерческие деньги.

Расскажите об изменениях в регламенте нового сезона Единой лиги ВТБ?
Перед стартом регулярного чемпионата мы должны будем учесть позицию Роспортебнадзора и оперативных штабов тех стран, где мы представлены. Надо понять, будут ли зрители допущены в залы, когда мы играем, и еще многое другое. Ситуация везде разная. У нас 13 субъектов – стран и клубов, которые их представляют. И применительно к каждому мы должны будем понять всю картину, учесть все детали. Скорее всего, придется оперативно влиять на ситуацию, если она где-то будет меняться. Чтобы мы не останавливались, а продолжали играть.

«СОКРАЩЕНИЯ ЖДУТ ВСЕХ, НЕ ТОЛЬКО НБА»

КХЛ и Лига ВТБ – самодостаточные лиги в России. Они закрытые – состав участников не меняется, в зависимости от результатов сезона. У них все понятно с администрированием и коммерциализацией. Не пора ли вашим футбольным коллегам пойти по такому пути: закрыть лигу, смотреть в первую очередь на финансовые возможности и инфраструктуру клубов? И куда готова Лига ВТБ идти дальше?
Вы правы в том, что философия Единой лиги – это стабильность клубов. Она необходима для того, чтобы понимать, как развивать само соревнование, сам баскетбольный продукт. Понятно, что, если завтра появится новый суперклуб с достойной ареной, солидным бюджетом, и подаст заявку на участие в нашем турнире, то Лига обязательно ее рассмотрит. Нам не хочется играть в тесных залах. В последнем сезоне было качественное соревнование, и мы надеемся, что в следующем оно будет еще интереснее. Но если какие-то клубы – как из России, так и из других стран захотят к нам зайти, они должны соответствовать регламенту.

Офис НБА сокращает свой штат до 100 человек. Какие кадровые изменения ожидают Единую лигу?
Вряд ли можно сравнивать лучшую баскетбольную лигу мира и нас. Уж штатное расписание не сравнить точно! Мы же имеем очень емкий штат, достаточный для того, чтобы проводить соревнования. При этом продажа продукта всегда играла главную роль – и у нас, и у них. НБА продает свой продукт за очень серьезные деньги и внезапно эти деньги перестали работать. Нет доходов ни от чего, а главное от телевизионных трансляций. У нас другая ситуация, другое соотношение доходов от продажи самого баскетбола и поддержки со стороны спонсоров. Спонсоры, наверное, начнут урезать свои вливания, но это не будет критичным. У НБА уже недополученная прибыль – 1,5 миллиарда долларов. Там все очень сильно завязано на бизнес. Но в любом случае доигрывать сезон НБА выгоднее, чем не доигрывать. Им приходится гораздо сложнее в критических ситуациях, что не раз уже было доказано – вспомним хотя бы локаут 1999 года или недавний «китайский синдром «Хьюстона». При этом, как бы прискорбно это ни звучало, после прохождения карантинно-пандемийных историй, не только НБА или Единая лига, но и другие спортивные лиги будут вынуждены сокращаться в плане оптимизации работы.

На фоне пандемии в Лиге ВТБ в последнее время уже случились сокращения. В частности – ушел коммерческий директор Кирилл Лата.
Кирилл – молодой, амбициозный парень. Он рассматривал Единую лигу, как площадку для получения опыта. Его уход его же личное решение. При этом отмечу, что он достаточно неплохо сделал ту работу, которую ситуация ему позволила делать. Мы расстались добрыми друзьями и надеемся, что он нас не забудет. И когда найдет крупного спонсора, предложит его и нам.

«МЫ НЕ СЭКОНОМИЛИ НА ОСТАНОВКЕ СЕЗОНА»

Говоря о бюджетах, о коммерции как делится структура дохода Единой лиги?
Мне не очень нравится, когда нас сравнивают с другими турнирами, странами и экономическими рынками. Невозможно сравнить доходы американцев, которые платят серьезные деньги за продукт под названием «НБА». У нас другая конструкция. И другие доходы у населения. Поэтому экономическая составляющая Лиги ВТБ это продажа продукта компаниям, которые понимают, что для них это социально важный проект, имиджевая история и т.д. У нас коллаборация с такими компаниями на очень хорошем уровне.

Если НБА потеряла баснословные деньги из-за приостановки сезона, то Единая лига, наоборот, сэкономила, отменив концовку чемпионата?
Нет, мы не сэкономили. Мы также не доиграли и не отработали контракты до конца. Но почти со всеми спонсорами мы проговорили, что наши недовыполненные обязательства мы переносим на следующий сезон.

Клубы запрашивали какую-то финансовую поддержку у Лиги? Может, пытались пересмотреть какие-то условия?
Каждый клуб имеет свои особенности в своем регионе. Несомненно, все они будут испытывать проблемы с финансированием. Но мы в прямом контакте с каждым клубом и всегда их консультируем. Да и сами обращались за консультациями в ФИБА и к юристам. Нет единого стандарта, который применяется везде, но некоторые рекомендации наши клубы от нас приняли. Что касается экономической составляющей, мы получили подтверждение от всех 13 клубов на участие в новом сезоне, однако до сих пор перепроверяем их финансовые гарантии, причем – тщательнее, чем обычно. Доходы у клубов пусть незначительно, но растут. Но нам надо понять, что ни один из них в течение сезона не «отвалится». Понятно, что компании, которые поддерживают первую четверку наших клубов, с баскетбольной карты не исчезнут. А вот от команд из второй части таблицы необходимо получить более серьезные гарантии.

источник: «Советский спорт»
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