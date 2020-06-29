Сергей Кущенко: Баскетболу надо воровать болельщиков. У футбола, хоккея, кино

«НАДО ЗАВЛЕКАТЬ ЛЮДЕЙ НА КРУТОЙ ОТДЫХ»

– В палитре предпочтений российских болельщиков баскетбол занимает не самую большую долю. Как это изменить? Как сделать баскетбол популярнее?

– Мы работаем над этим каждый день. Но вопрос очень сложный. Мне бы хотелось, чтобы, если на баскетбольном матче случилась, например, какая-нибудь драка, то это бы увидели десятки миллионов зрителей. Но это не тот пиар, который нам нужен. Мне хочется продвигать вид спорта, который сам по себе представляет большой интерес. И да – помимо самого баскетбола, нужны и другие методы привлечения аудитории. Необходимо, чтобы наш маркетинг притягивал нового потребителя и даже воровал его у футбола, хоккея, кинотеатра. Мы пытаемся завлечь людей не на какие-то околобаскетбольные истории, а на крутой отдых. Хотим, чтобы люди тысячами приходили на матчи: наслаждались, отдыхали, вкусно ели, пили пиво, получали удовольствие от игры. Надеюсь, следующий сезон у нас будет шикарный. А если человек знает, что в чемпионате будет сумасшедшая интрига, он придет обязательно.

– Вы говорили, что клубы, которые зависят от региональных бюджетов, не развивают баскетбол. Как уйти от подобных дотаций?

– Понятно, что без серьезного коммерческого спонсора нет возможности участвовать в крупных европейских турнирах. Клубы Евролиги, Кубка Европы, даже клубы Лиги чемпионов ФИБА должны иметь солидные бюджеты и глубокие коммерческие корни. А у нас команды микшированные. Госбюджетное финансирование клубы используют в основном на молодежные проекты. Сейчас есть подвижки в том, чтобы клубы уходили от госфинансирования, но подвижки – медленные. И это – головная боль Лиги. Тем более в текущих условиях. Но субсидии будут уменьшаться ежегодно, так что команды будут вынуждены искать коммерческие деньги.

– Расскажите об изменениях в регламенте нового сезона Единой лиги ВТБ?

– Перед стартом регулярного чемпионата мы должны будем учесть позицию Роспортебнадзора и оперативных штабов тех стран, где мы представлены. Надо понять, будут ли зрители допущены в залы, когда мы играем, и еще многое другое. Ситуация везде разная. У нас 13 субъектов – стран и клубов, которые их представляют. И применительно к каждому мы должны будем понять всю картину, учесть все детали. Скорее всего, придется оперативно влиять на ситуацию, если она где-то будет меняться. Чтобы мы не останавливались, а продолжали играть.

«СОКРАЩЕНИЯ ЖДУТ ВСЕХ, НЕ ТОЛЬКО НБА»

– КХЛ и Лига ВТБ – самодостаточные лиги в России. Они закрытые – состав участников не меняется, в зависимости от результатов сезона. У них все понятно с администрированием и коммерциализацией. Не пора ли вашим футбольным коллегам пойти по такому пути: закрыть лигу, смотреть в первую очередь на финансовые возможности и инфраструктуру клубов? И куда готова Лига ВТБ идти дальше?

– Вы правы в том, что философия Единой лиги – это стабильность клубов. Она необходима для того, чтобы понимать, как развивать само соревнование, сам баскетбольный продукт. Понятно, что, если завтра появится новый суперклуб с достойной ареной, солидным бюджетом, и подаст заявку на участие в нашем турнире, то Лига обязательно ее рассмотрит. Нам не хочется играть в тесных залах. В последнем сезоне было качественное соревнование, и мы надеемся, что в следующем оно будет еще интереснее. Но если какие-то клубы – как из России, так и из других стран – захотят к нам зайти, они должны соответствовать регламенту.

– Офис НБА сокращает свой штат до 100 человек. Какие кадровые изменения ожидают Единую лигу?

– Вряд ли можно сравнивать лучшую баскетбольную лигу мира и нас. Уж штатное расписание не сравнить точно! Мы же имеем очень емкий штат, достаточный для того, чтобы проводить соревнования. При этом продажа продукта всегда играла главную роль – и у нас, и у них. НБА продает свой продукт за очень серьезные деньги и внезапно эти деньги перестали работать. Нет доходов ни от чего, а главное – от телевизионных трансляций. У нас другая ситуация, другое соотношение доходов от продажи самого баскетбола и поддержки со стороны спонсоров. Спонсоры, наверное, начнут урезать свои вливания, но это не будет критичным. У НБА уже недополученная прибыль – 1,5 миллиарда долларов. Там все очень сильно завязано на бизнес. Но в любом случае доигрывать сезон НБА выгоднее, чем не доигрывать. Им приходится гораздо сложнее в критических ситуациях, что не раз уже было доказано – вспомним хотя бы локаут 1999 года или недавний «китайский синдром «Хьюстона». При этом, как бы прискорбно это ни звучало, после прохождения карантинно-пандемийных историй, не только НБА или Единая лига, но и другие спортивные лиги будут вынуждены сокращаться в плане оптимизации работы.