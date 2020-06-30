Еще три года Шведа. «Химки» продлили контракт со своим лидером

А БЫЛИ ВАРИАНТЫ?

Да, были! К Шведу можно относиться по-разному. Кто-то считает, что он гонится за личной статистикой. Что перетягивает одеяло на себя. Что не очень-то пашет в защите. И т.д., и т.п. Но стоит признать – при всех возможных оговорках, Алексей – топ-звезда европейского уровня, элитный скорер, потрясающий снайпер и очень-очень неплохой плеймейкер (6,2 передач за игру в Евролиге в текущем сезоне – третий показатель турнира – тому подтверждение). Наверное, найдутся клубы, где он не впишется в структуру команды или просто не приглянется наставнику, но если не вдаваться в детали, Швед может быть полезен всем. По крайней мере – в той же Евролиге.

Так что, конечно, его пытались переманить. По неофициальной информации, у Алексея было минимум одно предложение из НБА (правда, непонятно, от какой команды). А также минимум три от команд Евролиги – «Зенита», «Барселоны» и «Милана». Но до предметного обсуждения дело все-таки не дошло.

В Америку его звали на роль «скамеечника» с возможностью пробиться в стартовый состав (и, судя по всему, на скромные по меркам Шведа деньги). Для амбициозного защитника, тем более – в 31 год (по сути, речь идет о последнем серьезном контракте в карьере), расклад – так себе. В НБА Алексей уже поиграл, сейчас ему важнее роль в команде и, конечно, зарплата. Вариант отпал сразу.

«Зенит» – при всем уважении к питерцам, не клуб калибра Шведа. Там сохранили место в Евролиге (во многом потому, что сезон был отменен, и турнир не стал менять состав участников), но вот удастся ли им серьезно прибавить – пока что вопрос. Команда находится в перестройке, больших прорывов от нее не ждут, и в плане перспектив в борьбе за плей-офф и за титул «Химки» однозначно предпочтительнее. Шведу важно не только играть и не только быть лидером клуба, но и бороться за солидные трофеи. Таких гарантией «Зенит» ему дать не готов.

«Барса» и «Милан» – это действительно суперклубы. Но у каталонцев и так очень звездный состав. А интерес со стороны итальянцев вызвал немало вопросов. Этторе Мессина, возглавив клуб прошлым летом (не только как тренер, но и, по сути, как генменеджер), первое что сделал на своем посту – выгнал Майка Джеймса. Суперзвезду и лидера «Милана» в тот момент, еще и с действующим контрактом, но игрока того же амплуа и качеств, как Швед – элитного скорера с проблемами в защите и упреками в излишнем эгоцентризме (не всегда обоснованными). Если Этторе не устраивал Майк, зачем ему понадобился Алексей? Правда, возможно дело в личной взаимной симпатии. Забавно – в ЦСКА они не пересекались. Первый период работы Мессины с армейцами (2005-2009) Швед почти целиком провел в аренде – в «Динамо» и «Химках». А во второй (2012-2014) играл уже в НБА. Но, тем не менее, у них успели сложиться отличные отношения. Похоже, Этторе действительно высоко ценит российского защитника. И был не против пригласить его в «Милан».