Еще три года Шведа. «Химки» продлили контракт со своим лидером

А БЫЛИ ВАРИАНТЫ?
Да, были! К Шведу можно относиться по-разному. Кто-то считает, что он гонится за личной статистикой. Что перетягивает одеяло на себя. Что не очень-то пашет в защите. И т.д., и т.п. Но стоит признать – при всех возможных оговорках, Алексей – топ-звезда европейского уровня, элитный скорер, потрясающий снайпер и очень-очень неплохой плеймейкер (6,2 передач за игру в Евролиге в текущем сезоне – третий показатель турнира – тому подтверждение). Наверное, найдутся клубы, где он не впишется в структуру команды или просто не приглянется наставнику, но если не вдаваться в детали, Швед может быть полезен всем. По крайней мере – в той же Евролиге.
Так что, конечно, его пытались переманить. По неофициальной информации, у Алексея было минимум одно предложение из НБА (правда, непонятно, от какой команды). А также минимум три от команд Евролиги – «Зенита», «Барселоны» и «Милана». Но до предметного обсуждения дело все-таки не дошло.
В Америку его звали на роль «скамеечника» с возможностью пробиться в стартовый состав (и, судя по всему, на скромные по меркам Шведа деньги). Для амбициозного защитника, тем более – в 31 год (по сути, речь идет о последнем серьезном контракте в карьере), расклад – так себе. В НБА Алексей уже поиграл, сейчас ему важнее роль в команде и, конечно, зарплата. Вариант отпал сразу.
«Зенит» – при всем уважении к питерцам, не клуб калибра Шведа. Там сохранили место в Евролиге (во многом потому, что сезон был отменен, и турнир не стал менять состав участников), но вот удастся ли им серьезно прибавить – пока что вопрос. Команда находится в перестройке, больших прорывов от нее не ждут, и в плане перспектив в борьбе за плей-офф и за титул «Химки» однозначно предпочтительнее. Шведу важно не только играть и не только быть лидером клуба, но и бороться за солидные трофеи. Таких гарантией «Зенит» ему дать не готов.
«Барса» и «Милан» – это действительно суперклубы. Но у каталонцев и так очень звездный состав. А интерес со стороны итальянцев вызвал немало вопросов. Этторе Мессина, возглавив клуб прошлым летом (не только как тренер, но и, по сути, как генменеджер), первое что сделал на своем посту – выгнал Майка Джеймса. Суперзвезду и лидера «Милана» в тот момент, еще и с действующим контрактом, но игрока того же амплуа и качеств, как Швед – элитного скорера с проблемами в защите и упреками в излишнем эгоцентризме (не всегда обоснованными). Если Этторе не устраивал Майк, зачем ему понадобился Алексей? Правда, возможно дело в личной взаимной симпатии. Забавно – в ЦСКА они не пересекались. Первый период работы Мессины с армейцами (2005-2009) Швед почти целиком провел в аренде – в «Динамо» и «Химках». А во второй (2012-2014) играл уже в НБА. Но, тем не менее, у них успели сложиться отличные отношения. Похоже, Этторе действительно высоко ценит российского защитника. И был не против пригласить его в «Милан».
Однако, согласно инсайдам, если переговоры и были, то ни с «Миланом», ни с «Барсой» они далеко не зашли. Конкретно сформулированное предложение – со сроками контракта, размером зарплаты и прочим – из европейских грандов Шведу сделали только «Химки».
Алексей Швед в матче Евролиги с «Фенербахче»
ВСЕ ЛИ УПИРАЕТСЯ В ДЕНЬГИ?
Срок мы знаем – три года. Деньги? Скорее всего, здесь без изменений – Швед продолжит получать по 3,2 миллиона долларов в год (это неофициально, но близко к истине). Достойно? Ну, в Европе по-прежнему останется лишь один человек, который зарабатывает больше – Никола Миротич из «Барселоны» (около 5,4 миллиона). Мог ли Алексей «выбить» сумму солиднее?
Вполне мог! Но не в «Химках». И не в Европе. А в Китае. Как мы, кстати, и предсказывали.
Согласно надежным источникам, у Шведа было предложение из Поднебесной. Причем, солидное. Даже очень. Как в плане собственно зарплаты, так и в плане рекламных доходов. Отправься Алексей в Китай, мог бы рассчитывать на сумму втрое больше, чем в «Химках». Там есть лимит на иностранных игроков, но очень любят эффектных ребят вроде Шведа, тем более – с опытом игры в НБА. Неудивительно, что одному из лучших скореров Евролиги последних трех лет были готовы выдать солидные деньги.
Но Китай – не Европа. Там не выиграть значительных титулов. Туда обычно едут либо молодые ребята, решившие «срубить деньжат» перед карьерой в НБА (а не играть бесплатно в чемпионате НКАА, пример – Эммануэль Мудиай). Либо «сбитые летчики» из той же самой НБА. Которые еще могут надеяться на перезапуск карьеры (как Джей Ар Смит семь-восемь лет назад), либо просто играют в свое удовольствие за солидные деньги (Тай Лоусон, Андрей Блатч и много других).
Швед же решил, что пока не сказал последнее слово. И еще может побороться за крупные титулы с «Химками» – и в Лиге ВТБ, и в Евролиге. Терять ему особо нечего. Если позволит здоровье, не будет серьезных травм, он и через три года может уехать в Китай, не сильно потеряв в размере контракта. А вот вернуться через три года в Европу в прежнем статусе суперзвезды и лидера уже сможет навряд ли – ему будет 35 лет. Отсюда – и выбор в пользу «желто-синих».
Деньги – деньгами, но амбиции имеют значение!
Алексей Швед
ЧТО ДАЛЬШЕ?
Пока в ЦСКА активно работали в межсезонье, продлевая контракты с Джеймсом, Хиллиардом и Сант-Росом, подписывая Милутинова и выкупая из «Басконии» Шенгелию (последнее пока не случилось, но, похоже, случится вот-вот – на неделе), «Химки» стояли на паузе. Ни громких трансферных слухов, связанных с ними, ни тем более новичков в клубе не было. Сейчас понятно, что в руководстве подмосковной команды ждали решения Шведа. Ведь от того, останется ли Алексей, зависело комплектование состава в принципе.
Ну и оставшийся бюджет на зарплаты, конечно.
Значит ли это, что теперь «химчане» тоже начнут активную игру на рынке? Вовсе нет. Слухов, возможно, станет больше. И новостей – тоже, пожалуй. Но главная задача желто-синих прямо сейчас – удержать еще Девина Букера. Серьезной перестройки тут не будет. Лишь точечные усиления, без громких трансферов и т.п. Возможно, продлят главных ветеранов – Сергея Моню и Егора Вяльцева. Но подписаний уровня Милутинова ждать не стоит. Для новых суперзвезд у «Химок» нет места в ростере. А главное, похоже, нет денег.
Хотя… Всегда возможны сюрпризы.