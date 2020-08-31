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Один Дончич в «пузыре» не воин. Его «Даллас» вылетел из плей-офф
31 августа 11:00
автор: Лев Тигай

Один Дончич в «пузыре» не воин. Его «Даллас» вылетел из плей-офф

После трехдневной забастовки возобновился плей-офф НБА. Уже завершились шесть из восьми серий первого раунда и минувшей ночью стартовал второй.

Очередным четвертьфиналистом стал «Лос-Анджелес Клипперс», в шести матчах разобравшийся с «Даллас Маверикс». После того, как техасская команда в середине серии потеряла из-за травмы колена Кристапса Порзингиса и в пятой игре была разгромлена с разницей в 43 очка, многие решили, что песенка «Далласа» спета. Но тут в «пузыре» случился новый взрыв эмоций на почве борьбы с расизмом: баскетболисты, возмущенные убийством Джекоба Блэйка в штате Висконсин, в массовом порядке бойкотировали продолжение плей-офф, и у «Маверикс» появилась возможность перевести дух.

КАК ДЖОРДАН ЗАТКНУЛ РОТ ЛЕБРОНУ

К счастью, скандал продолжался недолго. Уже через пару дней забастовщики пошли на попятный, а Леброн Джеймс, который поначалу просто рвал и метал, вдруг проглотил язык и на очередном совещании не издал ни звука. Судя по многочисленным комментариям из Орландо, столь быстрый перелом в переговорах организовал один очень влиятельный человек. В отличие от американской полиции, он подавил бунт без единого выстрела, просто поговорив с представителями обеих сторон.

Этот человек единственный в сегодняшней НБА темнокожий владелец клуба. И пусть его команда «Шарлотт Хорнетс» в концовку сезона не отобралась, нескольких телефонных разговоров с его участием оказалось достаточно, чтобы охладить горячие головы игроков и вернуть их обратно на площадку.

Думаю, вы уже догадались, как зовут этого чудо-миротворца. Да конечно же Майкл Джордан!

ХАМСТВО МОРРИСА

Пришлось «Далласу» брать ноги в руки и выходить на шестую игру. Соперники из Лос-Анджелеса сразу захватили инициативу и повели, однако эпизод в конце первой четверти поколебал лидерство «Клипперс». Маркус Моррис, будучи обыгранным Лукой Дончичем один на один, грубо остановил словенского плеймейкера одной рукой, а потом для верности добавил и другой – с размаху по макушке. Дончич улетел на пол за лицевую линию и, вскочив, в ярости ринулся на обидчика. Не успей высоченный Бобан Марьянович заключить партнера в объятия и удержать его, дело точно закончилось бы потасовкой.

Моррис не впервые использует грязные приемчики против Дончича. Когда в предыдущем матче он наступил словенцу на больной голеностоп, это было очень похоже на умышленные действия, но тогда грубияну удалось отвертеться. Теперь же терпение судей лопнуло, и после видеопросмотра они удалили Морриса в раздевалку до конца игры.

Это воодушевило Дончича и его команду. Поймав кураж, они вскоре догнали «Клипперс» и вырвались вперед. К сожалению, это была лишь отдельная эмоциональная вспышка, повлиять на итоговый результат она не могла. Тем более, что у «Далласа» категорически не шли трехочковые: лишь 11 попаданий при 26 промахах, меньше 30 процентов. А за Дончича после удаления Морриса взялся такой профессор защиты, как Кавай Ленард, которому периодически помогал Пол Джордж.

ПЕРВЫЙ РАУНД ПОЧТИ ЗАКОНЧЕН

Как ни старался словенский вундеркинд, вытащить матч в одиночку против такой защиты ему было не под силу. В третьей четверти преимущество «Клипперс» достигло 23 очков, и все, на что сподобился «Даллас» в оставшееся время, это недолгие «6» в четвертом периоде. Первую в своей карьере серию плей-офф НБА Дончич грустно досматривал со скамейки под конец оба тренера убрали с площадки основных игроков.

В восточной половине сетки определились все участники второго раунда, и уже стартовала первая серия 1/4. В регулярном чемпионате «Торонто Рэпторс» и «Бостон Селтикс» финишировали в конференции на втором и третьем местах, и их встречу в «пузыре» ждали с нетерпением, однако на старте вместо битвы получился кикс: «Бостон» легко победил пока еще действующих чемпионов НБА.

«Милуоки» и «Майами» начнут выяснять отношения ближайшей ночью. На Западе же два клуба из Лос-Анджелеса еще ждут своих соперников: Джеймсу и его «Лейкерс» достанется «Оклахома» или «Хьюстон» (пока 3-2 в пользу последнего), а «Клиперс» победитель решающего матча №7 между «Ютой» и «Денвером».

НБА
Плей-офф
1/8 финала
Западная конференция
Матчи №6

Даллас – Клипперс – 97:111
Даллас: Дончич (38+9 подборов+9 передач), Финни-Смит (16).
Клипперс: Ленард (33+14 подборов+7 передач+5 перехватов), Зубац (15+11 подборов), Джордж (15+9 подборов+7 передач).

Счет в серии: 2-4.

Юта – Денвер 107:119
Юта: Митчелл (44, трехочковые 9/13), Конли (21), Гобер (11+11 подборов).
Денвер: Мюррэй (50, трехочковые 9/12), Йокич (22).

Счет в серии: 3-3.

1/4 финала
Восточная конференция
Матч №1

Торонто – Бостон – 94:112
Торонто: Лоури (17), Ванвлит (11+6 перехватов).
Бостон: Тэйтум (21), Смарт (21), Тайс (13+15 подборов), Уокер (18+10 передач).

Счет в серии: 0-1.

источник: «Советский спорт»
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