Один Дончич в «пузыре» не воин. Его «Даллас» вылетел из плей-офф

Очередным четвертьфиналистом стал «Лос-Анджелес Клипперс», в шести матчах разобравшийся с «Даллас Маверикс». После того, как техасская команда в середине серии потеряла из-за травмы колена Кристапса Порзингиса и в пятой игре была разгромлена с разницей в 43 очка, многие решили, что песенка «Далласа» спета. Но тут в «пузыре» случился новый взрыв эмоций на почве борьбы с расизмом: баскетболисты, возмущенные убийством Джекоба Блэйка в штате Висконсин, в массовом порядке бойкотировали продолжение плей-офф, и у «Маверикс» появилась возможность перевести дух.

КАК ДЖОРДАН ЗАТКНУЛ РОТ ЛЕБРОНУ

К счастью, скандал продолжался недолго. Уже через пару дней забастовщики пошли на попятный, а Леброн Джеймс, который поначалу просто рвал и метал, вдруг проглотил язык и на очередном совещании не издал ни звука. Судя по многочисленным комментариям из Орландо, столь быстрый перелом в переговорах организовал один очень влиятельный человек. В отличие от американской полиции, он подавил бунт без единого выстрела, просто поговорив с представителями обеих сторон.

Этот человек – единственный в сегодняшней НБА темнокожий владелец клуба. И пусть его команда «Шарлотт Хорнетс» в концовку сезона не отобралась, нескольких телефонных разговоров с его участием оказалось достаточно, чтобы охладить горячие головы игроков и вернуть их обратно на площадку.

Думаю, вы уже догадались, как зовут этого чудо-миротворца. Да конечно же Майкл Джордан!

ХАМСТВО МОРРИСА

Пришлось «Далласу» брать ноги в руки и выходить на шестую игру. Соперники из Лос-Анджелеса сразу захватили инициативу и повели, однако эпизод в конце первой четверти поколебал лидерство «Клипперс». Маркус Моррис, будучи обыгранным Лукой Дончичем один на один, грубо остановил словенского плеймейкера одной рукой, а потом для верности добавил и другой – с размаху по макушке. Дончич улетел на пол за лицевую линию и, вскочив, в ярости ринулся на обидчика. Не успей высоченный Бобан Марьянович заключить партнера в объятия и удержать его, дело точно закончилось бы потасовкой.