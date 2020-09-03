Харден закрыл первый раунд плей-офф НБА трехочковым… блок-шотом

За последние три с половиной минуты этой игры «Хьюстон Рокитс» и «Оклахома-Сити Тандер» смогли набрать только по три очка, совершив массу промахов и ошибок. Сверхрезультативность, которую команды НБА поначалу демонстрировали в «пузыре», сейчас резко пошла на убыль, что можно объяснить как усталостью - все-таки многие баскетболисты не успели набрать оптимальную форму, так и повышением качества защиты. Плей-офф есть плей-офф.

МЕСТЬ КРИСА ПОЛА НЕ СОСТОЯЛАСЬ

В матче №7 «Хьюстон» постоянно вел в счете, однако разница была невелика. Вот и заключительная, 48-я минута началась при символических «+1» в пользу «Рокитс» - 103:102. Эти же цифры горели на табло, когда «Оклахома» пошла в решающую атаку. Там признанный мастер концовок Крис Пол едва не потерял мяч, и Люкенцу Дорту пришлось швырять трехочковый на исходе 24 секунд. Этот канадский защитник-новичок, получающий символическую по меркам НБА годовую зарплату в 150 тысяч долларов, сегодня выдал лучший матч в жизни: Дорт шесть раз попал издали, набрал 30 очков и вдобавок «съел» в обороне самого Джеймса Хардена! Лучший снайпер «Хьюстона», если не вообще всей лиги, реализовал лишь один трехочковый из девяти.

И все же последнее слово осталось за бородачом из «Рокитс». Именно он кончиками пальцев накрыл бросок Дорта на последних секундах. За свою карьеру Харден добыл массу побед как раз с 7-метровой дуги, но чтобы со своей и блок-шотом...

Правда, это было еще не все. Накрытый Дорт тут же подхватил мяч - и запустил им в Хардена в расчете на рикошет. Однако «Борода» опять не сплоховал: прямо в воздухе изобразил балетную разножку и увернулся – аут в пользу «Хьюстона». На секундомере оставались жалкие полсекунды.

Судьи после видеопросмотра добавили «Оклахоме» еще две. Оказалось, когда Дорт выпрыгивал за мячом после блок-шота, его нога чуть-чуть зацепила боковую линию. То есть, фиксировать аут и останавливать часы надо было чуть раньше. Последовал быстрый фол «Тандер» на центровом Роберте Ковингтоне, который из двух штрафных еле-еле забил один. 104:102 и 1,1 секунды до сирены.