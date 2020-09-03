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Харден закрыл первый раунд плей-офф НБА трехочковым… блок-шотом
03 сентября 09:28
автор: Лев Тигай

Харден закрыл первый раунд плей-офф НБА трехочковым… блок-шотом

В напряженной концовке «Хьюстон» выиграл у «Оклахомы» седьмой, решающий матч серии и стал последним четвертьфиналистом плей-офф-2020.

За последние три с половиной минуты этой игры «Хьюстон Рокитс» и «Оклахома-Сити Тандер» смогли набрать только по три очка, совершив массу промахов и ошибок. Сверхрезультативность, которую команды НБА поначалу демонстрировали в «пузыре», сейчас резко пошла на убыль, что можно объяснить как усталостью - все-таки многие баскетболисты не успели набрать оптимальную форму, так и повышением качества защиты. Плей-офф есть плей-офф.

МЕСТЬ КРИСА ПОЛА НЕ СОСТОЯЛАСЬ

В матче №7 «Хьюстон» постоянно вел в счете, однако разница была невелика. Вот и заключительная, 48-я минута началась при символических «+1» в пользу «Рокитс» - 103:102. Эти же цифры горели на табло, когда «Оклахома» пошла в решающую атаку. Там признанный мастер концовок Крис Пол едва не потерял мяч, и Люкенцу Дорту пришлось швырять трехочковый на исходе 24 секунд. Этот канадский защитник-новичок, получающий символическую по меркам НБА годовую зарплату в 150 тысяч долларов, сегодня выдал лучший матч в жизни: Дорт шесть раз попал издали, набрал 30 очков и вдобавок «съел» в обороне самого Джеймса Хардена! Лучший снайпер «Хьюстона», если не вообще всей лиги, реализовал лишь один трехочковый из девяти.

И все же последнее слово осталось за бородачом из «Рокитс». Именно он кончиками пальцев накрыл бросок Дорта на последних секундах. За свою карьеру Харден добыл массу побед как раз с 7-метровой дуги, но чтобы со своей и блок-шотом...

Правда, это было еще не все. Накрытый Дорт тут же подхватил мяч - и запустил им в Хардена в расчете на рикошет. Однако «Борода» опять не сплоховал: прямо в воздухе изобразил балетную разножку и увернулся – аут в пользу «Хьюстона». На секундомере оставались жалкие полсекунды.

Судьи после видеопросмотра добавили «Оклахоме» еще две. Оказалось, когда Дорт выпрыгивал за мячом после блок-шота, его нога чуть-чуть зацепила боковую линию. То есть, фиксировать аут и останавливать часы надо было чуть раньше. Последовал быстрый фол «Тандер» на центровом Роберте Ковингтоне, который из двух штрафных еле-еле забил один. 104:102 и 1,1 секунды до сирены.

Дальше хитрец Пол, которого прошлым летом обменяли как раз из «Хьюстона» и который с тех пор мечтал расквитаться с техасским клубом, выклянчил технический для Хардена – за то, что тот якобы не по правилам опекал Пола перед вводом мяча в игру. Арбитры, как ни странно, пошли на поводу у 35-летнего ветерана «Оклахомы», однако из этого тоже вышел пшик - Данило Галлинари штрафной промазал. И, наконец, еще один молодой канадец с гордым именем Шэй Гилджес-Александер похоронил последние надежды «Тандер». Не найдя достойного адресата, он отдал совершенно бессмысленный пас новозеландскому центровому Стивену Адамсу, причем отдал плохо - и Пи Джей Такер мяч перехватил. Занавес.

ОПЯТЬ СУДЕЙСКИЕ ФОКУСЫ

Во втором раунде «Хьюстон» встретится с «Лейкерс» Леброна Джеймса, первый матч назначен на 4 сентября. Другой западный четвертьфинал «Клипперс» - «Денвер» стартует ближайшей ночью по московскому времени. А на Востоке в обеих сериях второго раунда уже прошло по две игры, причем все их выиграли клубы с худшими показателями в регулярном чемпионате. «Бостон» дважды взял верх над действующими чемпионами НБА из «Торонто», а «Майами» сегодня одержал вторую победу над «Милуоки», завершившим «регулярку» на первом месте.

В середине последней минуты в активе у «Хит» было «+6» и мяч. Но в итоге «Майами» чудом избежал овертайма, причем там тоже не обошлось без судейских фокусов. За 4,3 секунды до конца арбитры выдумали фол Горану Драгичу фол на трехочковом броске (защитная стойка словенца была безупречно вертикальной), тем самым дав Крису Миддлтону шанс сравнять счет, что тот с благодарностью и сделал, - 114:114. А чуть позже, одновременно с сиреной раздался… точно такой же свисток в другую сторону. Джимми Батлер атаковал из угла через руки двух соперников, и Яннис Адетокунбо действительно задел его рукой по корпусу, однако контакт произошел уже после броска - и всего за одну десятую (!) до того, как истекло время матча.

Да, формальное право зафиксировать фол у судей было. Но подобные художества в стиле «конфету одним - конфету другим» раздражают, честно говоря, все сильней. Что-то больно уж разошлись в «пузыре» эти ребята со свистками, пора их попридержать. Все-таки судьбу титула чемпиона НБА должны решать баскетболисты и тренеры, а не арбитры.

НБА. Плей-офф

1/8 финала. Запад. Матч №7
«Хьюстон» – «Оклахома-Сити» – 104:102
«Хьюстон»: Ковингтон (21+10 подборов, трехочковые 6/11), Гордон (21, трехочковые 5/9), Уэстбрук (20), Харден (17).
«Оклахома-Сити»: Дорт (30, трехочковые 6/12), Пол (19+12 передач+11 подборов).
Счет в серии: 4-3.

1/4 финала. Восток. Матч №2
«Милуоки» – «Майами» – 114:116
«Милуоки»: Адетокунбо (29+14 подборов), Миддлтон (23).
«Майами»: Г.Драгич (23), Херро (17).
Счет в серии: 0-2.

источник: «Советский спорт»
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В напряженной концовке «Хьюстон» выиграл у «Оклахомы» седьмой, решающий матч серии и стал последним четвертьфиналистом плей-офф-2020.
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