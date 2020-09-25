Играть или умереть. Какой будет Евролига в условиях пандемии

Так что иного выхода, кроме как играть, у Евролиги нет. Даже при том, что эпидемия после летнего отступления на европейских фронтах сейчас с новыми силами ринулась в контратаку. Осенняя «вторая волна», о которой одни предупреждали, а другие надеялись, что все-таки пронесет, уже идет полным ходом. И кое-где она не слабее первой – наоборот, мощней в разы!

Я не преувеличиваю. На днях президент ЦСКА Анлрей Ватутин открытым текстом заявил:если новый сезон тоже не выйдет доиграть до конца, это может стать для Евролиги смертным приговором. Бизнес предполагает, а коронавирус располагает – за полгода эпидемии обанкротилось столько ресторанов и магазинов, туроператоров и кинопрокатчиков, что гибель какого-то баскетбольного турнира в этом океане толком и не заметят. Не до того.

Евролига – чисто коммерческий проект. Онне имеет отношения к международной федерации баскетбола и более того - находится с ней в состоянии перманентной «холодной войны». Кроме того, надо держать ответ перед инвесторами из американской фирмы IMG, с которой у Евролиги действует10-летний договор на небывалую для европейского баскетбола сумму – там только на призовые выделено полмиллиарда долларов. Контракт, подписанный в 2016 году, дал Евролиге здоровенную денежную дубину, позволявшую благополучно отмахиваться от «доброжелателей» из ФИБА, и три с половиной сезона все вроде бы шло, как по маслу, но… Из-за микроскопической заразы, заполонившей поверхность земного шарика, успешный турнир вдруг оказался на грани краха.

Предыдущий розыгрыш главного баскетбольного еврокубка был остановлен в марте и, как ни тянуло потом руководство лиги с окончательным решением, от возобновления турнира пришлось отказаться. Чемпионский титул по промежуточным результатам регулярного первенства, где оставалось сыграть шесть туров, лидерам из турецкого «Эфеса» присуждать не стали, все 18 клубов, включая наши ЦСКА, «Химки» и «Зенит» сохранили прописку в Евролиге на следующий сезон. Он стартует на следующей неделе ипровести его честь по чести организаторам нужно кровь из носу.

Статистика эпидемии в 10 странах клубов Евролиги

Началась вторая волна, которая сильнее первой

Среднесуточное количество заражений за 5 дней Болеют сейчас Сейчас* На пике 1-й волны После 1-й волны Всего +/- в день* Франция 13 747 6983 (6-10.04) 217 (22-26.05) 408 785 +13 065 Испания 10 695 6004 (31.03-4.04) 260 (6-10.06) 522 715 +10 591 Израиль 5207 648 (29.03-2.04) 13 (21-25.05) 59 842 +1983 Греция 330 97 (29.03-2.04) 3 (28.05-1.06) 14 914 +323

Началась вторая волна, которая слабее первой

Россия 6317 11 083 (7-11.05) 4731 (24-28.08) 179 059 +1522 Турция 1688 4569 (8-12.04) 860 (30.05-3.06) 30 041 +451 Германия 1639 5579 (1-5.04) 196 (7-11.06) 23 925 +178 Италия 1551 5709 (24-28.03) 135 (19-23.06) 46 780 +724

Спад после второй волны

Сербия 65 425 (22-26.07)** 31 (29.05-3.06) 32 418 +64

Эпидемии по большому счету не было

Литва 81 57 (16-20.04) 2 (22-26.06) 1728 +70

* За период с 20 по 24 сентября. ** Пик второй волны, которая была сильнее первой.

ИЗРАИЛЬ ЗАКРЫВАЕТСЯ, У НАС ПОКА ТЕРПИМО

Как видите, разброс по ситуации с вирусом в разных странах достаточно велик: от литовского благоденствия (иммунитет у них там врожденный, что ли?) до полного «караула» во Франции с Испанией, которым весенние несчастья нынче кажутся с овчинку. Обстановка в разных уголках континента меняется чуть ли не ежедневно, и если в июне-июле ограничения повсеместно снимались, то теперь все покатилось в обратную сторону. Маски – надеть, старики – по домам, сборища – запретить, приезжих – не пущать и т.д.

Первыми к тотально-всеобщему карантину вернулись в Израиле. По весне эпидемии там развернуться не дали, зато вторая волна, увы, накрыла страну по самую маковку, вместе с кипой. Весьма вероятно, что «Маккаби» придется играть домашние матчи за рубежом – по крайней мере в начале турнира.

График ежедневного количества заражений коронавирусом в Израиле (по данным университета Джона Хопкинса)

В России рост заболеваемости тоже налицо, но, к счастью, не такой бурный. В Санкт-Петербурге, где базируется «Зенит», количество новых заражений колеблется около терпимых двух сотен в сутки. В Москве почти дошло до тысячи (вместо недавних пятисот), однако число «действующих» больных продолжает снижаться, что для сегодняшней Европы – большая редкость. Посмотрим, как пойдет дело дальше, с наступлением холодов. Пока же ЦСКА планирует проводить все еврокубковые домашние матчи в «Мегаспорте» и, в соответствии с действующими городскими указами, пускать на 10-тысячные трибуны по 7000 зрителей.

ТРИ ПЕРЕНОСА – И ПОТОМ 0:20

Тем временем в Барселоне, где находится штаб-квартира Евролиги, разродились сводом дополнительных антивирусных правил на предстоящий сезон. Документ этот довольно длинный, целых 29 страниц, так что вот вам самые интересные и важные пункты. Там есть и про тесты, и про технические поражения, и даже про возможную остановку турнира.

Основные новшества регламента Евролиги-2020/21, связанные с эпидемией

Количество людей на площадке и в раздевалках будет ограничено. Помимо традиционных мер эпидемиологической безопасности, каждый клуб обязан иметь в штате специального «менеджера по коронавирусу». Игроки, тренеры и судьи допускаются к участию в каждом матче только после тестирования на коронавирус, которое проводится за три дня до игры. Если после тестирования число игроков команды оказывается меньше восьми, ей засчитывается техническое поражение со счетом 0:20. Матчи, которые не удается провести по расписанию из-за ограничений, установленных местными властями, будут переноситься на более поздний срок и, если потребуется, в другое место. Матчи можно переносить не более трех раз. Если после трех переносов игру все-таки не удается провести, она отменяется и хозяевам площадки засчитывается техническое поражение со счетом 0:20. Независимо от количества таких технических поражений, они не могут служить основанием для дисквалификации клуба. Если команда отказывается играть по причинам, не связанным с эпидемиологическими ограничениями местных властей, ей засчитывается техническое поражение. При повторном отказе клуб будет дисквалифицирован. Техническое поражение, засчитанное команде в одном из матчей четвертьфинала плей-офф, автоматически влечет за собой проигрыш всей серии. Регулярный чемпионат должен завершиться не позднее 13 апреля (дата окончания по нынешнему календарю – 9 апреля), а четвертьфиналы плей-офф - не позднее 5 мая. Если турнир все-таки придется остановить, текущее положение в нем может быть засчитано, как итоговое, - для соответствующей стадии или даже для всего сезона. Если на момент остановки турнира у клубов будет разное количество проведенных матчей, следует по возможности доиграть несколько матчей, чтобы этот показатель стал одинаковым у всех участников.

…Как вы уже поняли, система розыгрыша осталась прежней: двухкруговая «регулярка», четвертьфинальные серии плей-офф до трех побед и «Финал четырех», право принять который с прошедшей весны оставили за Кельном. Никаких сокращений или «пузырей» на манер НБА. Кстати, ФИБА недавно постановила, что отборочный турнир ЧЕ-2022 сборные, включая российскую, в ноябре и феврале будут заканчивать как раз в «пузырях» - то ли в восьми, то ли в четырех (по одной или две группы на каждый соответственно), пока неизвестно.

А Евролигу, я надеюсь, все-таки проведут, причем не только из-за денег. Худо-бедно, но за полгода человечество неплохо приспособилось к коронавирусу, такой паники, как в марте, сейчас уже нет. И чем дальше, тем ее будет меньше. Жизнь, как известно, всегда возобладает.