«Хит» дали жару. «Майами» вышел в финал НБА впервые после ухода Леброна

Эрик Споэльстра работает в «Майами» почти полжизни: в 25-летнем возрасте он присоединился к «Хит» в качестве видео-координатора команды, а сегодня, в 49 лет, Споэльстра выходит в свой пятый финал НБА в качестве главного тренера «Хит». Место американского специалиста среди топ-тренеров до сих пор неоднозначно: с одной стороны, серия из четырех финалов подряд (2011-2014) — замечательное достижение. С другой - непопадание в плей-офф в 2015, 2017 и 2019 годах приклеили к Споэльстре клеймо «может побеждать только с Леброном».

Впрочем, даже после такого впечатляющего пути команда из Флориды считается явным андердогом финала. Хотя… Что с того? «Майами» не привыкать. После ярчайшего выноса «Милуоки» с Янисом Адетокунмбо (на минуточку – двукратный MVP), они все равно котировались ниже «Селтикс». Что не помешало одолеть «Бостон» и выйти в главный финал.

Мало кто верил, что пятая команда Востока по итогам регулярки доберется до финала НБА, но «Майами» до сих пор неудержим в плей-офф. «Хит» последовательно прошли почти всех первых сеяных в конференции. Первой пала четвертая команда: «Индиана» в первом раунде не сумела зацепить ни одной победы! Сенсацией стал вылет во втором круге победителя регулярки и одного из главных фаворитов НБА «Милуоки» - «Бакс» отдали серию с разгромным счетом 1:4. «Бостон» (третье место на Востоке) сопротивлялся дольше и смог добраться до шестого матча, но тоже не справился с «Хит».

Что ж, в этом году у Эрика нет ни Джеймса, ни Дуэйна Уэйда, ни Криса Боша. А в составе команды лишь один игрок, попавши в сборную звезд по итогам сезона (Джимми Батлер смог заскочить в третью пятерку). И пожалуйста – «Майами» все равно стал лучшим клубом на Востоке. Так что Споэльстра способен на успех и без «Биг-3».

БАТЛЕР В РОЛИ ЛИДЕРА

Джимми Батлер, 30-й пик драфта-2011, долго искал свою команду. В 2015-м он получил награду самому прогрессирующему игроку НБА, но продолжал работу над собой, не скрывая своей главной задачи – взять титул. Обмены из «Чикаго» и «Миннесоты» привели его в «Филадельфию» — действительно сильный клуб, который все же оступился во втором раунде плей-офф против «Торонто» в прошлом году. По завершении сезона Джимми хотел максимальный контракт и точно не желал быть третьей звездой «Сиксерс» после Бена Симмонса и Джоэла Эмбиида. Так что в итоге перешел в «Майами» на 142 миллиона долларов за 4 года. Сказав при этом:

- Все же, это недостаточно хорошо для лучшего игрока команды-контендера.

В плей-офф нынешнего сезона Батлер проводит на площадке в среднем 36,5 минут и набирает почти по 21 очку. Да, Джимми уже 31, и он не будет лидером команды на долгие годы вперед, особенно учитывая быстрый прогресс Бэма Адебайо и Тайлера Хирроу. Но прямо сейчас Батлер, пожалуй, впервые в карьере чувствует себя максимально комфортно.

- Я не испытываю разочарования, когда мне не удается набрать много очков, я здесь для работы команды, - признается защитник.

- Когда Джимми пришел в команду, он не собирался строить все вокруг себя, а искал то место, где он действительно станет важным звеном системы, - отметил Адебайо. Похоже, у Батлера получилось.

После выноса «Милуоки» Батлер сказал, что цель «Хит» - не выход в финал конференции, а победа в чемпионате. До выполнения этой цели остается четыре победы над «Лейкерс».

МОЛОДЫЕ ЗВЕЗДЫ «МАЙАМИ»

Одного Батлера для выхода в финал было бы маловато, но рядом с Джимми расцветают Бэм Адебайо и Тайлер Хирроу. Адебайо установил рекорд результативности в карьере в шестом матче с «Бостоном» (32 очка), да и вообще шикарен в плей-офф: 18,5 очков и 11,4 подбора за почти 37 минут в среднем на паркете — блестящий результат для игрока, которому всего лишь 23 года. Вишенкой стало еще одно достижение Бэма: Адебайо четвёртый игрок в истории «Хит» после Леброна, Уэйда и Шакила, набравший 30+ очков, 10+ подборов и 5+ передач в матче плей-офф.

Другой молодой игрок пока выходит со скамейки. Тайлера Хирроу очень расстроило попадание только во вторую сборную новичков сезона НБА, и он всячески пытается доказать, что это чудовищная несправедливость. 37 очков в четвертом матче с «Бостоном» — рекорд результативности финалов конференций для новичков. Также Хирроу был на площадке всю четвертую четверть шестого матча финальной серии Востока, в которой «Хит» дожал соперника, выиграв ее со счетом 37:27. В этом матче Тайлер набрал 19 очков, 7 результативных передач и 5 подборов.

Кажется, теперь очевидно, что именно Хирроу должен был занять место в первой пятерке новичков НБА, а не его одноклубник Кендрик Нанн, абсолютно провалившийся в «пузыре». В серии с «Бостоном» Нанн провел на площадке всего 22 минуты и не сыграл в последних трех матчах. Большое разочарование по сравнению с регуляркой, где Нанн начинал с первых минут все 67 матчей, в которых был задействован, и набирал 15,3 очка за 29,3 минуты в среднем за игру.

ТОП-ПЕРФОМАНС ИГУДАЛЫ

Особого упоминания достоин Андре Игудала. 36-летний игрок выходит в финальную серию НБА уже в шестой раз подряд. Это могло бы стать просто статистическим достижением опытного игрока, получающего крохи игровых минут, но не в случае Игудалы. Андре стал одним из героев шестого матча серии, установив личный рекорд результативности в этом сезоне (15 очков), забив при этом 5 из 5 бросков с игры (из них 4 - из-за дуги!). 28 минут Игудалы в матче обернулись для него космической полезностью «+20» (напомним, встреча закончилась со счетом 125:113).

Да, это уже не тот MVP финала-2015, каким он был еще недавно в «Кливленде», но все же такой ролевик, как Игудала может оказаться очень полезным в решающий момент любой серии. Будь то серия с «Селтикс» в финале конференции или с «Лейкерс» - в финале лиги.

ТОЧНЫЙ ПРОГНОЗ СМИТА

Впервые в истории НБА в финале сыграют две команды, не попавшие в плей-офф в предыдущем сезоне. «Хит» дошли до решающей стадии впервые с 2014 года, «Лейкерс» - и вовсе с 2010-го.

Такой состав участников финала было довольно сложно предсказать. Но есть как минимум один человек, которому удалось это сделать. Причем, еще в феврале. Джей Ар Смит, атакующий защитник «Лейкерс», еще будучи свободным агентом, зимой верно ответил на вопрос в Инстаграме, кто будет играть в главных матчах сезона. Может, он что-то знал наперед?