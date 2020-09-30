ЦСКА, «Барселона» и неожиданно «Химки». Кто входит в список фаворитов Евролиги?

ЦСКА

В межсезонье у армейцев серьезно сократился бюджет ввиду известных причин, главная из которых – коронавирусный кризис. Ну и проблемы у главного спонсора клуба – «Норникеля», вызванные аварией в Норильске, тоже наверняка сыграли свою роль. Впрочем, изменения в составе связаны не только с этим. ЦСКА покинул многолетний лидер и капитан Кайл Хайнс, ушел Ховард Сент-Рос, а также Андрей Воронцевич, проведший в стане армейцев 14 лет. Впрочем, эти потери команда Итудиса смогла компенсировать приобретением сразу двух суперзвезд – форварда «Басконии» Торнике Шенгелии и сербского центрового «Олимпиакоса» Николы Милутинова, который способен оттереть от щита практически любого соперника, поэтому уход Хайнса (новым капитаном стал Никита Курбанов) не должен сильно сказаться на выступлениях красно-синих. Впрочем, финансовые трудности все-таки не позволили москвичам сохранить всех, кого им хотелось (пришлось отпустить того же Сент-Роса), и в нынешнем виде скамейка армейцев не выглядит надежной и длинной, как было раньше. Плюс Шенгелия успел в первом же матче за новую команду травмировать колено, поэтому некоторое время не будет доступен для Итудиса. Никто не сомневается, что восьмикратный чемпион Евролиги все равно входит в список претендентов на титул, однако однозначным фаворитом турнира ЦСКА назвать все же сложно.

«РЕАЛ»

Мадридский гранд, обычно не испытывающий проблем с финансами, в это межсезонье тоже не остался в стороне от общемировых проблем. Обратно в «Химки» вернулся Джордан Мики, которому Флорентино Перес отказался платить требуемые деньги, а еще два лидера команды – Факундо Кампаццо и Габриэль Дек – еще не определились со своим будущим, поэтому также могут покинуть столицу Испании и отправиться за океан. Во время чистки досталось даже легенде «Реала» Серхио Юлю – защитник теперь будет получать около 1,7 млн евро, что в полтора раза меньше, чем его оклад по прошлому договору.

Из всех проблем главной можно считать именно возможный уход Кампаццо, который в последний момент решил не продлевать контракт с клубом и оставил «Реал» без возможности спокойно найти разыгрывающему достойную замену. С приобретениями у мадридцев тоже пока туго. Самым вероятным вариантом считался центровой Анте Жижич, вернувшийся в Европу после вояжа в НБА, но хорват в последний момент выбрал «Маккаби». Хорошо, что руководству «Реала» удалось сохранить хотя бы часть лидеров – переподписаны контракты с Джэйси Кэрроллом, Треем Томпкинсом, любимец местной публики Фелипе Рейес также начнет новый сезон в сливочной майке. Однако всем лидерам уже далеко за 30, а капитану Рейесу и вовсе скоро исполнится 41 год. И если раньше атаки разгонял молодой Кампаццо, то без него в движении Мадрид точно потеряет, и в плотном календаре вряд ли сможет всерьез побороться за европейскую корону, которая так символично красуется на его эмблеме.

«БАРСЕЛОНА»

Из каталонского королевства пришли одни из самых громких новостей в медиаполе европейского баскетбола. Сначала было объявлено, что сине-гранатовую майку в следующем сезоне наденет один из самых эффективных игроков Евролиги, бывший лидер «Пао» Ник Калатес. После этого «Барса» обратила внимание на свой огород и провернула еще одну важную сделку, подписав новый договор с Николой Миротичем, вновь сделав его самым высокооплачиваемым игроком Евролиги с окладом 5,4 млн долларов в год. Напомним, испанец стал MVP чемпионата Испании в прошедшем сезоне.

Еще одним очень важным подписанием стоит назвать изменение на тренерском мостике. Команду принял Шарунас Ясикявичюс, который до этого ставил в «Жальгирисе» очень симпатичную игру и приводил команду к третьему месту в Евролиге-2018, несмотря на крайне ограниченный бюджет. Здесь ему есть, где разгуляться, и с более качественным составом литовец может добиться больших успехов. Состав «Барсы» и так не нуждался в особых изменениях, главной целью как раз было сохранение лидеров в сложной экономической ситуации, но «блауграна» не только выполнила основную задачу, но и переманила к себе одного из лучших разыгрывающих лиги, поэтому трансферную кампанию можно считать вполне успешной и не стоит сомневаться – каталонцы будут в числе претендентов на самые высокие места.

«ХИМКИ»

Не самый ожидаемый гость в этом списке, но тем не менее – химчане и правда вполне готовы побороться за четверку лучших команд в Европе. Их трансферную работу в это межсезонье можно вообще назвать образцовой. Несмотря на кризис, команда из Подмосковья оформила переход экс-лидера «Баварии» Грега Монро, который принес ей немало проблем в очных встречах в прошлом сезоне, а также вернула из «Реала» Джордана Мики. Последним подписанием желто-синих является бывший защитник УНИКСа Эрик Макколлум, который поможет разнообразить атаку команды, а также разгрузить главную звезду банды Римаса Куртинайтиса. Ну и конечно главной новостью «Химок» стало то, что Алексей Швед останется в команде и продолжит «кошмарить» защиту соперников своими сольными проходами и «трехами» с любых углов и дистанций. Все это дает уверенность, что на фоне небольшого числа конкурентов в этом евросезоне, а также удлинившейся скамейки химчане вполне могут побороться за путевку в Кельн. Главное – преодолеть трудности начала сезона, которое у них не задалось: два поражения на старте Лиги ВТБ немного смазали послевкусие от успешно проведенного межсезонья. Впрочем, отчасти это вызвано травмами лидеров – пока не играют Швед и Йович, а также Мозгов. Но есть шанс, что когда все вернутся, остановить желто-синих действительно будет непросто.

«МИЛАН»

В команду из столицы моды пришла целая россыпь отличных исполнителей, способных делать нужную разницу в счете, среди которых бывший капитан ЦСКА Кайл Хайнс, а так же Малкольм Дилэйни, Луиджи Датоме и еще несколько качественных игроков. На бумаге выглядит мощно, однако проблема заключается в возрасте новичков. Пик карьеры Хайнса и Серхио Родригеса уже позади. В плей-офф «Милан», конечно, выйдет, однако на дистанции команда Этторе Мессины может оказаться функционально не готова к игре на два фронта в решающих стадиях, где важен каждый матч. Поэтому стоит подождать игр на вылет и посмотреть, какую команду соберет опытный итальянец из большой группы очень хороших исполнителей, лучшие годы большинства которых остались уже позади.

«АНАДОЛУ ЭФЕС»

В стамбульской команде лето прошло относительно спокойно. Команда сохранила главного лидера – Шейн Ларкин продолжит радовать местных болельщиков своей игрой, и это, пожалуй, самое важное событие для «Эфеса». На американце были завязаны все взаимодействия на паркете и от его готовности во многом зависело, сможет ли «Анадолу» быть конкурентоспособным в Европе. Впрочем, это и есть главная уязвимость парней Эргина Атамана. Если у Ларкина идет игра, то «Эфес» способен разорвать кого угодно, но американец не может тащить телегу всегда, поэтому против команд, у которых есть сбалансированная пятерка, которая не многим уступает или даже превосходит возможности Ларкина, стамбульцам приходится непросто, что и доказал финал Евролиги два года назад, когда американский снайпер настрелял 29 очков, но Уилл Клайберн и Кори Хиггинс также набрали по 20, и этого хватило для итоговой победы ЦСКА. К сожалению для фанатов «Эфеса», команда так и не смогла найти второго лидера, способного заменять Шейна по необходимости, а на одном Ларкине трофеи в современном баскетболе не выигрываются. Тем не менее, выход в четверку сильнейших для стамбульского клуба – задача вполне выполнимая.

«ФЕНЕРБАХЧЕ»

Ну и стоит рассказать о «Фенере», который за одно межсезонье превратился из претендента на титул в команду-загадку, провал которой никого не удивит. Из другого стамбульского гранда разом уехали почти все лидеры во главе с Желько Обрадовичем. Новый рулевой Игор Кокошков (к слову – первый в истории европеец, ставший главным тренером в НБА: не так давно он возглавлял «Финикс») получил в свое распоряжение только двух экс-MVP Евролиги – Нандо Де Коло и Яна Веселы – помогать которым будут совсем не звезды европейского баскетбола. Причина как всегда кроется в деньгах. Бюджет «Фенера» в момент сократился в два раза, что и послужило сигналом для оттока большинства качественных исполнителей. Будет интересно посмотреть, как со всеми проблемами справится сербский специалист, потому что новых значимых приобретений ждать явно не стоит и работать придется с тем, что есть. Пока видится, что выход в плей-офф – это потолок нынешнего «Фенербахче». И то, если очень повезет.