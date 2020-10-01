У такого Дэвиса и Леброн – на подхвате. Финал НБА начался с разгромной победы «Лейкерс»

В нынешнем «Майами»звезд вселенского калибра, увы, нет. Пусть отец их основного центра Бэма Адебайо родом из Нигерии, как и Оладжувон. Строго говоря, Адебайо – вообще не пятый «номер», его рост равен 206 см. Немудрено, что, столкнувшись в воздухе с здоровенным Дуайтом Ховардом в третьей четверти, он вместе с правом на штрафные получил травму плеча и встал с паркета далеко не сразу. Хотя мог бы и не вставать: преимущество «Лейкерс» на тот момент составляло 28 очков и вскоре перевалило за отметку «+30».

Самое удивительное, что тот триумф «Рокитс» вовсе не сочли сенсацией, скорее наоборот. Просто юному Шакилу преподали наглядный урок высшего баскетбольного мастерства. Сделал это легендарный Хаким Оладжувон , который в те годы мог положить на лопатки кого угодно.

Примерно такую же участь теперь прочат «Майами». Хотя для «Хит» есть пример и позаманчивее: в сезоне-1993/94 «Хьюстон», имея наихудший, восьмой номер «посева» на Западе, умудрился стать чемпионом. В финале он разгромил «Орландо» – лучший клуб другой конференции во главе с Шакилом О’Нилом – со счетом 4-0!

«Майами» первым в ХХI веке добрался до финала плей-офф после того, как не попал в топ-4 своей конференции по итогам регулярного чемпионата. На Востоке этот клуб был лишь пятым, и в золотой серии ждали кого угодно – «Милуоки», «Бостон», «Торонто» – но только не «Хит». Предыдущий раз нечто подобное случилось в 1998 году, когда сезон… тоже получился сокращенным, только не из-за коронавируса, а из-за локаута. Тогда чемпионат начался с большим опозданием, в «регулярке» команды провели по 50 матчей вместо обычных 82 (сейчас – более 70), а финалистом-выскочкой стал «Нью-Йорк», попавший в плей-офф с шестого места. Правда, серия за титул закончилась его быстрым поражением: 1-4 от «Сан-Антонио».

Чего только не бывает в эпоху коронавируса. Мы уже привыкли носить маски, работать дома, здороваться без рукопожатий… Теперь вот новая невидаль: финал НБА – в октябре.

Потеря Адебайо стала уже третьей в матче для стартовой пятерки «Хит» – после Горана Драгича, который повредил ахиллово сухожилие и не участвовал во второй половине, и Джимми Батлера, подвернувшего голеностоп. Правда, Батлер на площадку вернулся, но все время прихрамывал и толку от него было немного. Кстати, его травма случилась примерно в такой же ситуации, как у Адебайо – с той разницей, что Энтони Дэвис правил на Батлере не нарушал. Он просто остановил рвавшегося к щиту с мячом соперника, вытеснил его на границу трехсекундной зоны, и так перекрыл все «небо», что Батлеру стало совершенно некуда деваться. Фактически бедолага сам запутался в собственных ногах.

В этом эпизоде, как в капле воды, отразились решающие козыри «Лейкерс»: во-первых, большое преимущество в физической мощи, и, во-вторых, блестящая защита Дэвиса под кольцом. И ведь на другой половине площадки он тоже был главным действующим лицом! 34 очка в первом же финальном матче карьеры – такого НБА не видела более полувека.

Пожалуй, столь классного партнера у Леброна Джеймса не было с начала «десятых», когда они с Дуэйном Уэйдом выиграли два титула, причем не где-нибудь, а в Майами. Вот и сейчас, с Дэвисом,«Король Леброн» не считает зазорным поумерить свою склонность всегда быть в центре внимания. Он действительно уходит на второй план и занимается тем, что действительно умеет, – проходами к щиту и распасовкой. Плюс пяток (но не дюжина!) трехочковых «по уму», когда защиты рядом нет.

Такой Джеймс – Джеймс, который не дурит, – становится очень грозным оружием. Примерно, как Шакил – не 94-го года, а уже зрелый, намотавший на ус оладжувоновские уроки и в «нулевые» четырежды побеждавший в финалах плей-офф. Кстати, у Леброна сейчас дело тоже идет к четвертому титулу.

В СЕРИИ ТОЖЕ БУДЕТ РАЗГРОМ?

Есть ли внятные контраргументы у «Майами»? Сегодня поначалу казалось, что их полно, – 23:10 в пользу «Хит» в середине первой четверти. Команда Эрика Споэльстры успешно применила фирменную зонную защиту, да и в атаке играла вполне по-европейски, с длительно-коллективной перепасовкой «до верного». Но их стартового запала хватило минут на девять, не больше. Потом все резко покатилось в противоположную сторону. Дэвис перекрыл пространство под своим кольцом и стал взрывать изнутри «зону» противника под чужим, а Леброн умело чередовал игру на него с передачами на трехочковую дугу, откуда снайперы «Лейкерс» забивали, забивали, забивали… Нападение же «Майами» из-за травм лидеров утратило свою стройность,сбилось на уличный баскетбол «кто в лес, кто по дрова». У запасных «Хит» и шанса проявить себя толком не было, разгром состоялся слишком быстро.

Между прочим, «Майами» впервые в плей-офф-2020 оказался в роли догоняющего. Каждый из трех предыдущих раундов они начинали с 2-0 или даже 3-0, сразу отправляя соперника в нокдаун. В финале же вышло ровно наоборот: выскочки с Востока сами очутились на полу, и теперь их перспективы выглядят, мягко говоря, призрачными. Боюсь, еще один такой матч, и Джеймсу с Дэвисом впору будет заказывать шампанское – тогда серия может вообще получиться «сухой».

НБА

Плей-офф

Финал

Матч №1

Лейкерс – Майами – 116:98 (31:28, 34:20, 28:19, 23:31)

Лейкерс: Э. Дэвис (34), Джеймс (25+13 подборов+9 передач), Колдуэлл-Поуп (13).

Майами: Батлер (23), Нанн (18), Хирро (14).

Счет в серии:1-0.

Матч №2 начнется в 4.00 утра по московскому времени в субботу, 3 октября.