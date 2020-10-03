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Финал «Двух Д». Борьбы «Лейкерс» с «Майами» нет – только Джеймса с Дэвисом за приз MVP
03 октября 09:13
автор: Лев Тигай

Финал «Двух Д». Борьбы «Лейкерс» с «Майами» нет – только Джеймса с Дэвисом за приз MVP

Второй матч финальной серии плей-офф НБА, как и первый, завершился уверенной победой «Лос-Анджелес Лейкерс» над «Майами Хит». Леброн Джеймс и Энтони Дэвис вдвоем набрали 65 очков.

Последние минуты игры ознаменовались захватывающими «качелями». То одна, то другая сторона по очереди вырывались вперед, и итоговая разница между ними составила всего одно очко. Это было захватывающее, великолепное зрелище, более, чем достойное финала НБА. Ура, товарищи!..

Проблема в том, что спор в этой концовке вели не команды, а два баскетболиста, играющие за один клуб,«Лос-Анджелес Лейкерс».

ОНИ ДОСТОЙНЫ ДРУГ ДРУГА

В третьей четверти Энтони Дэвис заметно оторвался от Леброна Джеймса по результативности - 30 очков против 23. Но в заключительном периоде Джеймс пустился в погоню, которая увенчалась успехом за 3.20 до финального свистка - 31:30 уже в пользу «Короля». Дэвис за две минуты до сирены ответил броском сверху, и все-таки последнее слово осталось за Леброном - 33:32.

Напомню, что позавчера Дэвис перебросал Джеймса – 34:25. Теперь же счет в их «серии» за титул MVP финала-2020 стал равным: 1-1. Хотя это еще как посмотреть - ведь данный приз присуждают не самому результативному, а лучшему игроку в целом. Что сегодня перевесило: лидерские качества Джеймса, мастерски дирижировавшего командными атаками и раздавшего 9 голевых передач, или феноменальная меткость Дэвиса (75 процентов попаданий с игры!) заодно с его работой на щитах (8 из 14 отскоков взяты в нападении) – при том, что защищались оба прекрасно?

Ах да, чуть не забыл: на паркете сегодня были и другие баскетболисты, половина которых представляла «Майами Хит». Ну так что с того? Без двух игроков стартовой пятерки, получивших травмы в матче №1 (Бэм Адебайо еще может вернуться в строй по ходу финала, а вот для Горана Драгича сезон завершен), шансов против распоясавшихся «Двух Д» у клуба из Флориды практически не было. Джимми Батлер старался, как мог, пытаясь и забивать, и пасовать, и подбирать за троих, однако из этой затеи мало что вышло. Оборона «Лейкерс» внимательно следила за проходами Батлера, своевременно концентрировалась под щитом, и достигла своего – сбила лидеру «Хит» процент реализации бросков до сорока с небольшим. Почувствуйте разницу с аналогичными показателями Дэвиса. На пару с Леброном они забили 25 двухочковых мячей - ровно столько же, сколько весь «Майами» вместе взятый.

БУДЕТ 4-0 ИЛИ 4-1

А как же хваленая зонная защита «Хит»? Да никак: ее разбили по всем правилам тактического искусства. Все те же Джеймс или Дэвис вставали на линию штрафного броска, получали там мяч и либо находили скидкой свободного партнера на трехочковой дуге, либо атаковали сами. Классика. И пусть в НБА «зона» сама по себе остается редкостью, не говоря о столь грамотной игре против нее, всю эту тактику в свое время придумали не где-нибудь, а в Америке.

Хотя тренер «Майами» Эрик Споэльстра упрямо придерживался своего плана, и на персональную защиту переходил лишь эпизодически. Почему – бог весть. Будь партнеры «Двух Д» поточнее при исполнении трехочковых, калифорнийцы запросто могли бы набросать не 124 очка, а под 150. И закончить матч таким же разгромом, как двумя днями ранее, когда разница зашкаливала за тридцать очков. Впрочем, «+18» во второй четверти и спокойные «+10-15» по ходу четвертой «Лейкерс» тоже вполне устроили.

Напоследок можно было бы наворотить всякой оптимистической чепухи, что здесь ничего, мол, еще не ясно – вот только зачем? Не представляю, что должно случиться, чтобы «Майами» одержал в этой серии больше одной победы, – разве что травма Джеймса или Дэвиса. Без подобных эксцессов чемпионство «Лейкерс» будет оформлено на следующей неделе, ранним утром среды или субботы по московскому времени. 17-е чемпионство клуба, который сравняется по количеству титулов с рекордсменами из «Бостон Селтикс».

А пока последим за настоящим финалом-2020. Между двумя великими баскетболистами – за звание MVP.

НБА. Плей-офф. Финал. Матч №2

«Лейкерс» – «Майами» – 124:114 (29:23, 39:31, 35:39, 21:21)

«Лейкерс»: Джеймс (33+9 подборов+9 передач), Э.Дэвис (32+14 подборов), Рондо (16+10 передач).

«Майами»: Батлер (25+13 передач+8 подборов), Олиник (24), Хирроу (17).

Счет в серии: 2-0.

Расписание оставшихся игр финальной серии

5 октября, понедельник. 2.30 (мск). Матч №3

7 октября, среда. 4.00. Матч №4

10 октября, суббота. 4.00. Матч №5

12 октября, понедельник. 2.30. Матч №6

14 октября, среда. 4.00. Матч №7

источник: «Советский спорт»
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Финал «Двух Д». Борьбы «Лейкерс» с «Майами» нет – только Джеймса с Дэвисом за приз MVP
Финал «Двух Д». Борьбы «Лейкерс» с «Майами» нет – только Джеймса с Дэвисом за приз MVP
Второй матч финальной серии плей-офф НБА, как и первый, завершился уверенной победой «Лос-Анджелес Лейкерс» над «Майами Хит». Леброн Джеймс и Энтони Дэвис вдвоем набрали 65 очков.
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