Победа №1 с попытки №2. ЦСКА не без труда обыграл «Маккаби» в Евролиге

ЧИХНУЛ – ВОН ИЗ ЗАЛА

Перед матчем у трех игроков ЦСКА – Николы Милутинова, Яниса Стрелниекса и Семена Антонова – нашли коронавирус. Правда, на прошлой неделе в Барселоне никто из них тоже не играл. Тем не менее, действующий чемпион Евролиги вынужден был проводить первый домашний матч ее нового розыгрыша неполной заявкой из 11 баскетболистов, а по сути вдевятером – за вычетом необстрелянных Хоменко и Лопатина.

По случаю возвращения в «Мегаспорт» армейцы издали длинный свод правил для болельщиков: как вести себя на трибунах во время пандемии. Кроме традиционных масок, перчаток и полутора метров социальной дистанции этот «вирусный кодекс» предусматривает поголовное измерение температуры тела на входе в зал. Тех, у кого прибор покажет 37 градусов или выше, на арену не пустят и деньги за билет не вернут. И, как ни странно, то же самое относится к проявлениям так называемых «визуальных симптомов ОРВИ». Не дай бог, кашлянешь или чихнешь (например, от попавшей в нос пылинки) - и все, до свидания.

Уж не знаю, велась ли на сегодняшнем матче реальная охота «за каждым чихом», но зрительская аудитория по нынешним меркам собралась немалая – 3587 человек. Прежний рекорд посещаемости Евролиги-2020/21, установленный 2 октября в Мытищах 933-ю очевидцами встречи «Химки» - «Панатинаикос» (большинство зарубежных игр турнира проходят при пустых трибунах), «Мегаспорт» перекрыл почти в четыре раза.

ДЖЕЙМС ПЕРЕБРОСАЛ УИЛБЕКИНА

Начал ЦСКА хорошо. Полтора периода армейцы владели инициативой и заработали «+8». Однако к большому перерыву их преимущество съежилось до одного очка - блиц-криг не удался. Большинство атак хозяев шли через Торнике Шенгелию, который классно обыгрывал соперников «на усах» и семь раз заставлял их нарушить правила. Правда, когда фолов не было, в кольцо грузинский форвард попадал через раз, в том числе - с расстояния в несколько сантиметров. Молодые хорваты Жижич и Бендер (оба ростом за 210 и оба из НБА) здорово перекрывали пространство под щитом «Маккаби». Кроме того, израильская команда часто забивала в быстрых отрывах.

Примерное равенство сохранилось до самого конца, где почти все свелось к снайперской дуэли американцев Майка Джеймса и Скотти Уилбекина. Ее выиграл Джеймс – 69:64 за полторы минуты до финальной сирены после его невероятного трехочкового попадания. А решающий мяч-нокаут в кольцо «Маккаби» отправил Уилл Клайберн - тоже из-за дуги и тоже без какого-либо командного розыгрыша: 72:66 и лишь 37,9 секунды до конца матча. Первая победа ЦСКА в новом сезоне Евролиги стала неизбежной.