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Победа №1 с попытки №2. ЦСКА не без труда обыграл «Маккаби» в Евролиге
08 октября 22:43
автор: Лев Тигай

Победа №1 с попытки №2. ЦСКА не без труда обыграл «Маккаби» в Евролиге

Во втором туре регулярного чемпионата ЦСКА на своей площадке взял верх над «Маккаби» из Тель-Авива – 76:72. Это первая победа армейцев в Евролиге-2020/21.

ЧИХНУЛ – ВОН ИЗ ЗАЛА

Перед матчем у трех игроков ЦСКА – Николы Милутинова, Яниса Стрелниекса и Семена Антонова – нашли коронавирус. Правда, на прошлой неделе в Барселоне никто из них тоже не играл. Тем не менее, действующий чемпион Евролиги вынужден был проводить первый домашний матч ее нового розыгрыша неполной заявкой из 11 баскетболистов, а по сути вдевятером – за вычетом необстрелянных Хоменко и Лопатина.

По случаю возвращения в «Мегаспорт» армейцы издали длинный свод правил для болельщиков: как вести себя на трибунах во время пандемии. Кроме традиционных масок, перчаток и полутора метров социальной дистанции этот «вирусный кодекс» предусматривает поголовное измерение температуры тела на входе в зал. Тех, у кого прибор покажет 37 градусов или выше, на арену не пустят и деньги за билет не вернут. И, как ни странно, то же самое относится к проявлениям так называемых «визуальных симптомов ОРВИ». Не дай бог, кашлянешь или чихнешь (например, от попавшей в нос пылинки) - и все, до свидания.

Уж не знаю, велась ли на сегодняшнем матче реальная охота «за каждым чихом», но зрительская аудитория по нынешним меркам собралась немалая – 3587 человек. Прежний рекорд посещаемости Евролиги-2020/21, установленный 2 октября в Мытищах 933-ю очевидцами встречи «Химки» - «Панатинаикос» (большинство зарубежных игр турнира проходят при пустых трибунах), «Мегаспорт» перекрыл почти в четыре раза.

ДЖЕЙМС ПЕРЕБРОСАЛ УИЛБЕКИНА

Начал ЦСКА хорошо. Полтора периода армейцы владели инициативой и заработали «+8». Однако к большому перерыву их преимущество съежилось до одного очка - блиц-криг не удался. Большинство атак хозяев шли через Торнике Шенгелию, который классно обыгрывал соперников «на усах» и семь раз заставлял их нарушить правила. Правда, когда фолов не было, в кольцо грузинский форвард попадал через раз, в том числе - с расстояния в несколько сантиметров. Молодые хорваты Жижич и Бендер (оба ростом за 210 и оба из НБА) здорово перекрывали пространство под щитом «Маккаби». Кроме того, израильская команда часто забивала в быстрых отрывах.

Примерное равенство сохранилось до самого конца, где почти все свелось к снайперской дуэли американцев Майка Джеймса и Скотти Уилбекина. Ее выиграл Джеймс – 69:64 за полторы минуты до финальной сирены после его невероятного трехочкового попадания. А решающий мяч-нокаут в кольцо «Маккаби» отправил Уилл Клайберн - тоже из-за дуги и тоже без какого-либо командного розыгрыша: 72:66 и лишь 37,9 секунды до конца матча. Первая победа ЦСКА в новом сезоне Евролиги стала неизбежной.

В «ХИМКАХ» И «БАРСЕЛОНЕ» ТОЖЕ НАШЛИ КОРОНАВИРУС

«Химки» и «Зенит» проводят свои матчи 2-го тура в пятницу и свежие коронавирусные новости не обошли их стороной. В подмосковной команде эту заразу обнаружили у Яниса Тиммы, Джордана Мики и Сергея Воронова, а матч питерцев с «Барселоной» пришлось в экстренном порядке переносить с четверга – по просьбе гостей, у которых заболели главный тренер Шарунас Ясикявичюс и его литовский же ассистент. После этого «Барса» даже прервала на несколько дней регулярные тренировки. «Зенит» не стал упираться и пошел навстречу каталонской стороне - мол, против эпидемии лучше действовать сообща. Иначе турнир вряд ли удастся довести до нормального завершения.

Евролига. Регулярный чемпионат. 2-й тур

ЦСКА (Россия) – Маккаби Т-А (Израиль) - 76:72 (20:15, 11:15, 14:14, 31:28)
ЦСКА: Джеймс (25, трехочковые 4/6), Клайберн (19), Шенгелия (8+12 подборов).
Маккаби: Уилбекин (20, трехочковые 4/15), Дорси (16), Жижич (13).

Другие матчи: Эфес (Турция) – Фенрбахче (Турция) – 71:80.

Положение: Фенербахче – 2 победы-0 поражений, Баскония, Барселона, Валенсия (все - Испания), Зенит (Россия), Панатинаикос (Греция), Жальгиирис (Литва), Милан (Италия) – 1–0, Маккаби, ЦСКА – 1-1, Бавария, Альба (оба – Германия), Олимпиакос (Греция), Химки (Россия), Виллербанн (Франция), Реал (Испания), Црвена Звезда (Сербия) – 0-1, Эфес – 0-2.

источник: «Советский спорт»
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