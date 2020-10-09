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«Зенит» прихлопнул «Барселону». Питерцы одолели второго фаворита турнира подряд
09 октября 23:00
автор: Виталий Ленчук

«Зенит» прихлопнул «Барселону». Питерцы одолели второго фаворита турнира подряд

Во втором туре Евролиги «Зенит» дожал «Барселону» (74:70) и одержал вторую победу в турнире. Первая была над прошлогодним лидером – «Анадолу Эфесом».

КОРОНАВИРУС ВНОСИТ КОРРЕКТИВЫ В РАСПИСАНИЕ

Евролига проходит под знаком коронавируса – от болезни пострадали уже многие команды, в том числе и ЦСКА с «Химками». До последнего держался «Зенит», но и петербуржцы не смогли уберечься от злой болезни Антон Пушков и Остин Холлинз, а также массажист команды Андрей Козлов сдали положительные тесты.

«Барселона» свои потери понесла еще ранее заболели главный тренер команды Шарунас Ясикявичус и его ассистент Дарюс Масколюнас. «Зенит» пошел на встречу каталонцам и согласился на перенос встречи с четверга на пятницу, чтобы баскетболисты «Барселоны» успели сдать повторные тесты и прилететь на игру в оптимальном составе. Однако после обнаружения вируса у игроков сине-бело-голубых пришлось переносить встречу теперь и из-за «Зенита» правда, всего лишь на час, так как виза «Барселоны» действовала только до полуночи.

Впрочем, в пятницу перенесли и другой матч российской команды и тоже из-за ковида: «Химки» и «Жальгирис» теперь должны сыграть в субботу. Петербуржцы и каталонцы все-таки смогли добраться до площадки после всех переносов, и в город на Неве впервые за семь месяцев вернулась Евролига.

НЕВНЯТНОЕ НАЧАЛО

По стартовым минутам матча было сложно сказать, что встречаются две сильные команды, победившие в первом круге ЦСКА и «Анадолу Эфес». Поскольку сильной выглядит лишь одна на площадке полностью доминирует «Барселона». За несколько часов до встречи появилась новость, что «Зенит» отказываются пускать в СК «Юбилейный» тесты игроков на коронавирус не успевали прийти вовремя. Начало встречи проходило так, будто петербуржцы не успели размяться и вливались в матч уже на ходу. Пропущенный стартовый рывок 2:10, три потери в первой половине четверти и беспомощность в защите только после тайм-аута «Зенит» заиграл в нормальный баскетбол. Но все же, несмотря на небольшой разрыв в счете, первую четверть можно определить сценкой из концовки: огромный Брэндон Дэвис не хочет отдавать мяч после свистка миниатюрному (на его фоне) Кевину Пангосу и с издевательской улыбкой отдает его только арбитру, не смотря на начинающего нервничать Кевина.

«Барса» полностью уверенна в своем превосходстве!

ПАНГОС И РИВЕРС – КОРОЛИ КЛАТЧА

Но все же «Зенит» смог встряхнуться и прийти в себя: команду повели за собой Билли Бэрон и все тот же Пангос, забивший три из трех двухочковых в первой половине. В третьей четверти каталонцы резко прибавили в защите и вынуждали петербуржцев бросать на исходе времени атаки, но самое удивительное, что для «Зенита» это обернулось на пользу: бросок Риверса несколько раз пересматривали, но все же засчитали три очка, плюс Пангос забросил шальную треху. Напряжение над площадкой возросло настолько, что даже счетчик не выдержал, и здесь стоит отметить 26-летнего Артема Лаврухина: российский арбитр, первый сезон работающий в Евролиге, заметил неполадку практически мгновенно.

Заключительная четверть стартовала с преимущества «Барселоны» всего в одно очко (55:54), что обещало жаркую концовку. В клатче «Зенит» был на голову лучше: при отчаянной поддержке болельщиков трехочковый с бэкстепа от Риверса, важнейшие очки Пангоса и сумасшедшая отдача в защите обеспечили петербуржцам рывок 11:2. А вместе с ним победу над одним из фаворитов лиги во втором матче подряд. Сразу пять игроков «Зенита» закончили встречу с десятью очками или более. Да, такую встречу стоило ждать, несмотря на все переносы!

источник: «Советский спорт»
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