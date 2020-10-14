Выиграли в лотерею. ЦСКА в овертайме добыл победу над «Фенербахче»

Пока «Зенит» сидит дома на карантине, заедая лекарства техническими поражениями, а «Химки», еле набрав минимальный состав из восьми игроков, едут в турне по Испании без внятных шансов на успех, ЦСКА приходится в одиночку отстаивать российское реноме в Евролиге. Армейцы от коронавируса тоже страдают – на днях к заразившимся ранее Милутинову, Стрелниексу и Антонову добавился Лопатин – но все-таки не так сильно. Хотя на всякий случай они захватили с собой в Стамбул Юрия Умрихина из «дубля», а также Йоханнеса Фойтманна. Последний в субботнем матче внутреннего чемпионата с «Автодором» получил травму колена, но в Турции вновь вышел на площадку и неплохо отыграл 20 минут.

«Фенербахче» пандемия пока обходит стороной, но турецкий клуб и без нее настрадался в минувшее межсезонье. Команду покинули многие ведущие игроки (Слукас, Датоме, Калинич, Ловернь) и самый титулованный тренер Старого Света Желько Обрадович. Его место занял другой серб Игор Кокошков, прославившийся тем, что в 2017 году привел сборную Словении к золоту чемпионата Европы. После того сенсационного триумфа Кокошков даже возглавил клуб НБА «Финикс Санс», но больше сезона там не продержался и был уволен - за предпоследнее место в чемпионате-2018/19 с жутким соотношением побед и поражений 16-63.

После такой революции «Фенер», не пропустивший ни одного из пяти последних «Финалов четырех» Евролиги, к фаворитам нового сезона не причисляли. Однако турки начали с пары побед и по итогам двух туров возглавили таблицу «регулярки». Коронавирус так смешал все предстартовые расклады, что предугадать ход турнира стало совершенно невозможно.

КЛАЙБЕРН СПАСАЛ КОМАНДУ ДВАЖДЫ

Матч в Стамбуле получился очень упорным, ни разу преимущество какой-либо из сторон не превышало пяти очков. ЦСКА хорошо защищался, зато на другой половине паркета очки набирал, а скорее вымучивал. Многие позиционные атаки армейцев сводилось к тому, что Майк Джеймс или Уилл Клайберн долго стучали мячом в пол, а потом пытались все решить индивидуальными действиями.

У Клайберна получалось лучше. Он неплохо чередовал проходы к щиту с точными дальними бросками. Джеймс же наворотил кучу несусветных ошибок и едва не похоронил собственную команду. Хотя хуже всего было не это, а то, что остальные баскетболисты ЦСКА практически всю игру провели в роли зрителей, наблюдая за «художествами» двух американцев со стороны и лишь изредка удостаиваясь от них скидки.