Выиграли в лотерею. ЦСКА в овертайме добыл победу над «Фенербахче»

Пока «Зенит» сидит дома на карантине, заедая лекарства техническими поражениями, а «Химки», еле набрав минимальный состав из восьми игроков, едут в турне по Испании без внятных шансов на успех, ЦСКА приходится в одиночку отстаивать российское реноме в Евролиге. Армейцы от коронавируса тоже страдают – на днях к заразившимся ранее Милутинову, Стрелниексу и Антонову добавился Лопатин – но все-таки не так сильно. Хотя на всякий случай они захватили с собой в Стамбул Юрия Умрихина из «дубля», а также Йоханнеса Фойтманна. Последний в субботнем матче внутреннего чемпионата с «Автодором» получил травму колена, но в Турции вновь вышел на площадку и неплохо отыграл 20 минут.
«Фенербахче» пандемия пока обходит стороной, но турецкий клуб и без нее настрадался в минувшее межсезонье. Команду покинули многие ведущие игроки (Слукас, Датоме, Калинич, Ловернь) и самый титулованный тренер Старого Света Желько Обрадович. Его место занял другой серб Игор Кокошков, прославившийся тем, что в 2017 году привел сборную Словении к золоту чемпионата Европы. После того сенсационного триумфа Кокошков даже возглавил клуб НБА «Финикс Санс», но больше сезона там не продержался и был уволен - за предпоследнее место в чемпионате-2018/19 с жутким соотношением побед и поражений 16-63.
После такой революции «Фенер», не пропустивший ни одного из пяти последних «Финалов четырех» Евролиги, к фаворитам нового сезона не причисляли. Однако турки начали с пары побед и по итогам двух туров возглавили таблицу «регулярки». Коронавирус так смешал все предстартовые расклады, что предугадать ход турнира стало совершенно невозможно.
КЛАЙБЕРН СПАСАЛ КОМАНДУ ДВАЖДЫ
Матч в Стамбуле получился очень упорным, ни разу преимущество какой-либо из сторон не превышало пяти очков. ЦСКА хорошо защищался, зато на другой половине паркета очки набирал, а скорее вымучивал. Многие позиционные атаки армейцев сводилось к тому, что Майк Джеймс или Уилл Клайберн долго стучали мячом в пол, а потом пытались все решить индивидуальными действиями.
У Клайберна получалось лучше. Он неплохо чередовал проходы к щиту с точными дальними бросками. Джеймс же наворотил кучу несусветных ошибок и едва не похоронил собственную команду. Хотя хуже всего было не это, а то, что остальные баскетболисты ЦСКА практически всю игру провели в роли зрителей, наблюдая за «художествами» двух американцев со стороны и лишь изредка удостаиваясь от них скидки.
Впрочем, «Фенер» смотрелся ничуть не лучше. Хозяева держались на плаву благодаря старому знакомому армейских болельщиков Нандо Де Коло и снайперу-сюрпризу Джаррелу Эдди. Этот форвард, выуженный селекционерами турецкого клуба из испанской «Мурсии», против ЦСКА реализовал шесть 3-очковых из шести (!), причем бросал в основном из трудных положений, через руки соперников.
Проблему Де Коло за армейцев решили судьи: за 1.03 до конца четвертой четверти за картинную попытку выпросить фол в нападении они дали французу второй технический фол, означавший удаление. Однако Джеймс промазал штрафной, потом пульнул мимо с 10 метров, а еще через несколько секунд сам, словно на блюдечке, принес мяч под блок-шот Дишону Пьерру. В результате – почти безнадежные «минус три» за 0.21 до сирены.
На наше счастье «Фенер» почему-то не стал фолить, и позволил Клайберну без особых помех перевести матч в овертайм дальним попаданием. В дополнительном периоде ЦСКА опять висел на волоске – 75:77 после штрафных Лоренцо Брауна за ту же 21 секунду до конца. И вновь решающее слово осталось за Клайберном, только на этот раз его трехочковая атака прошла не с дуги, а из-под кольца: проход, фол и точный штрафной – 78:77 за 0.11 до сирены. Ответный бросок Брауна метров с трех цели не достиг.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОРАЖЕНИЯ «ЗЕНИТА» МОГУТ ОТМЕНИТЬ
«Химки» с одной боевой пятеркой и тремя представителями «дубля» - Шараповым, Евстигнеевым и Одиноковым – на всю скамейку запасных упирались в Мадриде, как могли, но вынуждены были капитулировать перед «Реалом». После трех туров у подмосковного клуба по-прежнему нет ни одной победы. Зато «Зенит», как выяснилось, еще могут помиловать. Евролига подумывает о том, чтобы смягчить коронавирусный регламент. Тогда технические поражения питерцев от «Басконии» с «Валенсией» будут отменены, и позже эти матчи все-таки состоятся.
Евролига. Регулярный чемпионат. 3-й тур
Фенербахче (Турция) - ЦСКА (Россия) – 77:78 ОТ (10:12, 21:20, 20:17, 18:20, 8:9)
Фенербахче: Де Коло (21), Эдди (18, трехочковые 6/6), Л.Браун (16+8 передач), Веселы (11).
ЦСКА: Клайберн (26, трехочковые 4/7), Джеймс (14).
Реал (Испания) – Химки (Россия) – 94:85 (25:25, 24:16, 21:16, 24:28)
Реал: Юль (21), Лапровиттола (19+7 передач, трехочковые 5/7), Томпкинс (18), Таварес (11), Кампаццо (2+8 передач).
Химки: Букер (22), Зайцев (21+9 передач), Жеребко (18), Одиноков (11).
Другие матчи: Олимпиакос (Греция) – Милан (Италия) - 86:75, Маккаби Т-А (Израиль) – Бавария (Германия) - 82:85, Црвена Звезда (Сербия) – Жальгирис (Литва) – 69:75, Валенсия (Испания) – Барселона (Испания) – 66:71, Альба (Германия) – Эфес (Турция) – 72:93, Баскония (Испания) – Зенит (Россия) – 20:0 (техническое поражение), Виллербанн (Франция) – Панатинаикос (Греция) – отменен.
Положение: Жальгирис – 3 победы-0 поражений, Фенербахче, Бавария, Олимпиакос, Баскония, Валенсия, Барселона, Милан, ЦСКА, Зенит – 2-1, Панатинаикос – 1-1, Эфес, Маккаби, Црвена Звезда, Реал – 1-2, Виллербанн, Реал – 0-2, Химки, Альба - 0-3.
Матчи российских клубов в 4-м туре: 16 октября – ЦСКА – Альба, Баскония – Химки.