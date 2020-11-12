Третья пошла! ЦСКА одержал третью победу в Евролиге подряд

СУРОВЫЕ БАСКИ
Странному сезону – странное развитие сюжета. И одной из неожиданностей начала регулярки Евролиги стал не самый бодрый старт ЦСКА. В первых пяти турах армейцы потерпели три поражения. И ладно, матч с «Барселоной», как одним из главных фаворитов турнира, еще можно вынести за скобки, но проигрыши весьма скромным «Альбе» и «Црвене Звезде» заставили фанатов красно-синих напрячься. Понятно, что коронавирус внес свои коррективы, какое-то время ЦСКА был без нескольких игроков, включая одного из звездных новичков (Николы Милутинова), но все же до повальной внутрикомандной пандемии, как в «Зените» и «Химках», дело здесь не дошло. Так что оправданий у Димитриса Итудиса было не так уж много.
Впрочем, легкая пробуксовка на старте сменилась уверенным, мощным разгоном. Выводы были сделаны, коррективы – внесены, заболевшие звезды вернулись в строй, и армейцы начали выигрывать. Сначала дома одолели «Валенсию» (84:75), затем на выезде – грозный «Панатинаикос» (89:83). И вот – приготовились к битве с «Басконией».
Поражение от «Химок» в рамках Единой лиги ВТБ за три дня до встречи с басками стало обидной осечкой (тем более, армейцы уверенно вели в счете всю первую половину игры). Но однозначно подстегнуло красно-синих к более упорной работе. Выходных своим подопечным Итудис не дал – вторник и среда прошли в упорных тренировках. «Баскония» - не самый простой клуб, как ни крути, а чемпион Испании! Тем более, перед поездкой в Москву подопечные Душко Ивановича проиграли две встречи Евролиги («Барселоне» и «Виллербану»), так что с мотивацией у них тоже был полный порядок. В общем, на паркете «Мегаспорта» ожидалась жесткая борьба. Чего не скрывал и Итудис.
- У соперников конкурентоспособная, атлетичная, габаритная команда. Они всегда играют очень интенсивно, без оглядки на счет. Сражаются в каждом владении. И нам придется противостоять их энергии и напору с первой секунды и до финальной сирены, - отметил наставник армейцев.
Так и вышло.
ХИЛЛИАРД ВМЕСТО ДЖЕЙМСА
При этом ЦСКА не смог выставить оптимальный состав. Янис Стрелниекс получил травму бедра в борьбе с «Химками», а накануне матча с басками армейцы лишились еще двух важных игроков – Ивана Ухова и, что куда печальнее, Майка Джеймса. Причины их отсутствия в заявке не сообщили, но отсутствие главного снайпера могло серьезно ударить по нападению хозяев.
Не ударило. Как оказалось (кстати, отнюдь не в первый раз), Джеймса есть, кому заменить.
При этом у красно-синих был свой туз в рукаве – в виде бывшего лидера басков и экс-капитана испанского клуба Торнике Шенгелии. Трансфер грузинского форварда этим летом стал одним из главных на рынке в Европе. И он, кстати, не первый экс-«баск», пополнивший состав ЦСКА. В разное время в Витории играли и тот же Джеймс, и Дерран Хиллиард с Йоханнесом Фойтманном. Двое последних перешли к армейцам прошлым летом. Так что, разумеется, еще отлично помнят бывший клуб. И знают, как играть с экс-партнерами.
Возможно, это помогает в начале – ЦСКА неудержим! В отсутствие Джеймса, ведущую роль в нападении берет на себя как раз Хиллиард. Дерран попросту не мажет из-за трехочковой линии, неудержим в проходах, еще и передачи раздает! Может, напрасно Итудис не позвал его на матч с «Химками», оставив вне заявки как лишнего легионера? Сейчас Хиллиард ведет армейцев за собой, помогая вырваться вперед в счете – 23:16 к концу первой четверти. Баски порой отстают на 10-12 очков. Правда, усилиями Юсуфы Фалля и Пьеррии Анри (не путайте с Тьерри) сокращают такие отрывы и держатся на удалении двух-трех удачных атак. Так что до разгрома дело не доходит, да и просто выдохнуть, поверить в то, что игра сделана, у хозяев площадки повода нет. Как и предсказывал Итудис, борьба продлится до финального свистка.
После большого перерыва баски включаются в погоню на полную. Рвут и мечут Люка Видоза и экс-армеец Алекс Питерс (ага, не только в ЦСКА есть экс-игрок команды соперника!), Фалль неудержим под щитами, Рокас Гидрайтис вовсю старается доказать, что может быть заменой Шенгелии на позиции четвертого номера. У красно-синих ведущую роль в нападении продолжает играть тот же Хиллиард, плюс Дэниэл Хэккетт, Шенгелия и Уилл Клайберн. За три минуты до конца хозяева ведут «плюс 11» - 82:71. Увы, серия фолов и потерь, а также промахов из-за дуги армейцев заставляют фанатов понервничать – на заключительных секундах гости сравнивают счет (84:84).
Ух, как становится страшно!
Но нет, сенсации все же не будет. Очередная трешка Хиллиарда-форте, как главного лекарства от соперников (он забил 7 из 10 за матч, набрал 31 очко!), точные штрафные Милутинова – и ЦСКА вновь получает лидерство. Которое доводит до победы. Третьей подряд. И очень важной в плане перспектив в борьбе за первое место в таблице.