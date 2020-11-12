Третья пошла! ЦСКА одержал третью победу в Евролиге подряд

СУРОВЫЕ БАСКИ

Странному сезону – странное развитие сюжета. И одной из неожиданностей начала регулярки Евролиги стал не самый бодрый старт ЦСКА. В первых пяти турах армейцы потерпели три поражения. И ладно, матч с «Барселоной», как одним из главных фаворитов турнира, еще можно вынести за скобки, но проигрыши весьма скромным «Альбе» и «Црвене Звезде» заставили фанатов красно-синих напрячься. Понятно, что коронавирус внес свои коррективы, какое-то время ЦСКА был без нескольких игроков, включая одного из звездных новичков (Николы Милутинова), но все же до повальной внутрикомандной пандемии, как в «Зените» и «Химках», дело здесь не дошло. Так что оправданий у Димитриса Итудиса было не так уж много.

Впрочем, легкая пробуксовка на старте сменилась уверенным, мощным разгоном. Выводы были сделаны, коррективы – внесены, заболевшие звезды вернулись в строй, и армейцы начали выигрывать. Сначала дома одолели «Валенсию» (84:75), затем на выезде – грозный «Панатинаикос» (89:83). И вот – приготовились к битве с «Басконией».

Поражение от «Химок» в рамках Единой лиги ВТБ за три дня до встречи с басками стало обидной осечкой (тем более, армейцы уверенно вели в счете всю первую половину игры). Но однозначно подстегнуло красно-синих к более упорной работе. Выходных своим подопечным Итудис не дал – вторник и среда прошли в упорных тренировках. «Баскония» - не самый простой клуб, как ни крути, а чемпион Испании! Тем более, перед поездкой в Москву подопечные Душко Ивановича проиграли две встречи Евролиги («Барселоне» и «Виллербану»), так что с мотивацией у них тоже был полный порядок. В общем, на паркете «Мегаспорта» ожидалась жесткая борьба. Чего не скрывал и Итудис.

- У соперников конкурентоспособная, атлетичная, габаритная команда. Они всегда играют очень интенсивно, без оглядки на счет. Сражаются в каждом владении. И нам придется противостоять их энергии и напору с первой секунды и до финальной сирены, - отметил наставник армейцев.