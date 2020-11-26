«Пятерка» за выезды. «Зенит» продолжает победную серию в гостевых матчах Евролиги

«Жальгирис» – одна из немногих команд, которая смогла провести все десять поединков в Евролиге. После отличного страта литовцы угодили в кризис и к встрече с «Зенитом» подходили с серией из четырех поражений.

«Зениту» такая серия пока не грозит от слова «совсем»: петербуржцы потерпели всего два поражения и уверенно занимают вторую строчку в турнирной таблице. В пользу «Зенита» говорила и успешная статистика гостевых игр в этом сезоне: сине-бело-голубые пока не знают поражений за пределами Петербурга.

Несмотря на то, что в прошлом году в регулярном чемпионате «Жальгирис» выступал намного успешнее «Зенита», именно литовцы были одной из двух команд, уступивших оба матча петербуржцам (второй – «Олимпиакос», который в этом сезоне сине-бело-голубым уже один раз отомстил).

Как мы уже убедились по футбольному «Зениту», играя в Европе, обязательной программой является упоминание сложного календаря и множественных перелетов. Главный тренер петербуржцев Хавьер Паскуаль здорово пропитался российской культурой, поэтому на пресс-конференции перед матчем отметил, что «Жальгирис» готовился к игре в недельном цикле, а вот у «Зенита» совсем не было времени на подготовку после долгого выезда.

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