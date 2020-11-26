«Пятерка» за выезды. «Зенит» продолжает победную серию в гостевых матчах Евролиги

«Жальгирис» – одна из немногих команд, которая смогла провести все десять поединков в Евролиге. После отличного страта литовцы угодили в кризис и к встрече с «Зенитом» подходили с серией из четырех поражений.
«Зениту» такая серия пока не грозит от слова «совсем»: петербуржцы потерпели всего два поражения и уверенно занимают вторую строчку в турнирной таблице. В пользу «Зенита» говорила и успешная статистика гостевых игр в этом сезоне: сине-бело-голубые пока не знают поражений за пределами Петербурга.
Несмотря на то, что в прошлом году в регулярном чемпионате «Жальгирис» выступал намного успешнее «Зенита», именно литовцы были одной из двух команд, уступивших оба матча петербуржцам (второй – «Олимпиакос», который в этом сезоне сине-бело-голубым уже один раз отомстил).
Как мы уже убедились по футбольному «Зениту», играя в Европе, обязательной программой является упоминание сложного календаря и множественных перелетов. Главный тренер петербуржцев Хавьер Паскуаль здорово пропитался российской культурой, поэтому на пресс-конференции перед матчем отметил, что «Жальгирис» готовился к игре в недельном цикле, а вот у «Зенита» совсем не было времени на подготовку после долгого выезда.
Если соперник не создает проблем, создай их себе сам
Но все же на акклиматизацию «Зениту» потребовалось около трех минут. В самом дебюте встречи литовцы выглядели чуть увереннее, а петербуржцы совсем не могли пройти под кольцо. Первый двухочковый «Зенит» оформил лишь в середине первой четверти – Денис Захаров в быстром прорыве вывел петербуржцев вперед, а «Жальгирис» до конца встречи больше не вел в счете.
Литовцы же истратили запас везения в стартовые мгновения матча: в первой половине «Жальгирис» собрал полный комплект глупых ошибок. Нарушение зоны, ненужная пробежка, потеря под собственным кольцом в самом начале атаки – конечно всего этого не было бы без давления «Зенита», но команда Мартина Шиллера просто поплыла.
Петербуржцы, напротив, поймали кураж, а главным дирижером команды выступал как обычно Кевин Пангос, набравший в итоге семь результативных передач за матч. Особо стоит отметить дальние броски «Зенита»: в какой-то момент петербуржцы реализовали пять из шести бросков из-за дуги, на что мог стабильно отвечать только Мариус Григонис, который, кажется, трехочковыми не промахивается вообще.
Впрочем, нельзя просто так взять и победить без острых ощущений. Нарастив свое преимущество до 25 очков, «Зенит» в какой-то момент бросил играть. Мяч валился из рук Алекса Пойтресса, а Пангос вместо очков начал обрастать фолами. Тут и «Жальгирис» снова вспомнил, что умеет играть в баскетбол. В четвертой четверти отставание литовцев уменьшилось до шести очков, но все же петербуржцам удалось избежать валидольной концовки, даже несмотря на отсутствие в последнюю минуту Пангоса, все-таки заработавшего пятый фол.
К окончанию матча «Зенит» подошел с отличным процентом реализации трехочковых: 12 из 23 бросков из-за дуги достигли цели (52,2%), а ведь была еще похищенная треха Томаса – Уилл на миллиметр заступил на линию. 83:75 в пользу «сине-бело-голубых», и петербуржцы продолжают свое победное шествие по площадкам Европы.
Евролига
Регулярный чемпионат
11 тур
«Жальгирис» (Литва) – »Зенит» (Россия) – 75:83 (15:23, 17:22, 19:21, 24:17)
«Жальгирис»: Григонис (18, трехочковые 4/4), Ловернь (17), Рубит (12)
«Зенит»: Холлинз (20), Томас (16), Пангос (13), Пойтресс (11)