Что решит Дэвис? Обменяют ли Уэстбрука? Главные интриги межсезонья НБА

Главным вопросом остается длительность нового контракта Энтони, и тут в наш рассказ стремительно врывается Яннис Адетонкумбо . Дело в том, что у грека остался последний год контракта, и если он не подпишет супермаксимальное продление с «Бакс», то станет свободным агентом в 2021 году.

Вторая (а по мнению многих специалистов и болельщиков – вовсе первая) звезда чемпионов-2020 Энтони Дэвис все еще не продлил контракт с «Лейкерс». Летом истекло пятилетнее соглашение, которое «Монобровь» заключал еще с «Новым Орлеаном». Сомнений в том, что Энтони останется в составе «озерников», почти нет: Дэнни Грин еще до обмена в «Филадельфию» успел опубликовать сторис в Инстаграм о продлении контракта Дэвисом, но вскоре удалил запись.

После насыщенных первых дней трансферного рынка НБА наступил ожидаемый спад в новостном потоке заокеанского баскетбола. Шутка ли, но главным событием последних дней, связанным с Национальной баскетбольной ассоциацией, стал боксерский поединок победителя слэм-данк контестов 2006, 2009 и 2010 годов Нейта Робинсона ! Играть в баскетбол у Робинсона выходило лучше – тяжелый нокаут от блогера Джейка Пола (и пусть вас не смущает профессия «блогер» – в прошлом году парень поднял 17 миллионов долларов!) наверняка пошатнул веру Нейта в свои боксерские таланты. А нас заставил вернуться к действительно важным событиям, которые могут всколыхнуть лигу в ближайшее время.

Долгое время главным претендентом на Янниса считался «Майами»: грек и сам был не против перейти в стан финалистов НБА этого года, а место под потолком зарплат вполне хватало для подписания Адетонкумбо. Но «Хит» перехитрили всех, в том числе и самих себя: максимальное переподписание Бэма Адебайо и новые двухлетние контракты Горана Драгича и Мейерса Леонарда вычеркнули «Майами» из борьбы за MVP двух последних сезонов.

Вернемся к Дэвису: выход Янниса на рынок в следующем году может повлечь за собой изменение в структуре контракта Энтони. Как сообщает инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст, новое соглашение Дэвиса будет позволять «Лейкерс» подписать следующим летом если не Янниса, то другую звезду такого же уровня по схеме «1+1». Впрочем, на контракт Дэвиса может повлиять и состав «озерников» на этот год: несмотря на приход Монтреза Харрелла и Марка Газоля, «Лейкерс» ищут еще одного «большого», чтобы исключить выступление Энтони на позиции центрового.

Конечно, только Дэвис знает, что у него в голове и кто или что ему нужно для счастья в «Лейкерс» или другой команде. Хотя член Зала славы Чарльз Баркли считает, что для этого Энтони хватит «лишь» Леброна:

– Мы говорим о Леброне и Дэвисе. Вы можете поставить рядом с ними пятерых прохожих с улицы, и это уже будет крутая команда! А им дали пятерых парней, которые умеют играть в баскетбол, – вполне резонно подметил Чарли.

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ В «ХЬЮСТОНЕ»

Джеймс Харден

Шутить про проблемы и «Хьюстон» довольно банально, поэтому ограничимся формулировкой «неприятности». Краткая хронология событий в стане «Рокетс» этой осенью. В начале ноября появились сообщения о том, что главные звезды «Хьюстона» Рассел Уэстбрук и Джеймс Харден недовольны положением дел: в команде сменились генеральный менеджер и главный тренер. Новые лица не понравились звездам и Уэстбрук потребовал обмен, а Харден две недели не отвечал на звонки из офиса.

Спустя некоторое время инсайдеры дали новую информацию: Харден все же готов остаться в клубе и никуда не собирается. Из чего баскетбольная общественность додумала версию о конфликте звезд. Что ж, все логично: один хочет уйти, другой – остаться, значит у них конфликт. На такую «желтуху» баскетболисты уже не смогли не отреагировать: Уэстбрук в социальных сетях назвал публикацию бредом, а 12 ноября Харден поздравил своего одноклубника с днем рождения в своем Инстаграме.

Первая же версия о недовольстве перестановками в «Хьюстоне» опровержения не нашла, поэтому с новой информацией выступило издание «The Athletic»: по информации инсайдера Джо Вардона владелец «Хьюстона» хотел пригласить на пост главного тренера команды Джеффа Ван Ганди, а звездные игроки настаивали на фигуре Тайрона Лю. Стивен Сайлас должен был стать компромиссом, но, судя по утечкам из клуба, все-таки не стал.

Сообщений о возможных обменах Уэстбрука поступало достаточно: первой ласточкой стала информация о потенциальном трейде с «Клипперс» на Пола Джорджа, но такой слух стремительно затих, после чего главными претендентами на Рассела стали считаться «Никс» и «Хорнетс». По прошествии времени «Шарлотт» выпали из слухов о возможном обмене, даже несмотря на приписываемый интерес к Уэстбруку со стороны самого Майкла Джордана. На сегодняшний день главным претендентом на Рассела числится «Вашингтон»: в СМИ довольно громко обсуждают возможный обмен Уэстбрука с участием Джона Уолла.

Что касается Джеймса Хардена, то его чаще всего отправляют в «Бруклин». Тройка с Кайри Ирвингом и Кевином Дюрантом могла бы стать действительно страшной для любого соперника. Однако пока эксперты соревнуются в предсказаниях, сыграется ли «Борода» со звездами «Бруклина» или нет, и Харден, и Уэстбрук остаются в «Хьюстоне». Неопределенность положения звезд «Рокетс» больше всего беспокоит Сайлайса и всех неравнодушных к «Хьюстону», но для других это замечательный сериал, позволяющий здорово разогреться перед непосредственно баскетболом.