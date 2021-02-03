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Что за «Матч звезд» без Джеймса? Как мы выбирали игроков на МВЗ Единой лиги ВТБ (часть II)
03 февраля 18:00
автор: Николай Мысин

Что за «Матч звезд» без Джеймса? Как мы выбирали игроков на МВЗ Единой лиги ВТБ (часть II)

Единая лига представила полный состав на «Матч всех звезд», который состоится 14 февраля. Финальный список игроков сформировали по итогам голосования ведущих СМИ России и Европы, в число которых вошел «Советский спорт». Мы решили объяснить свой выбор.

Про то, как «Совспорт» определял состав сборной России, мы уже рассказали вчера. Сегодня речь пойдет о сборной Мира.

КАК ВЫБИРАЛИ?

Для начала повторим протокол. Как и в НБА, состав «Матча всех звезд» Единой лиги определяется в три этапа.

Сначала голосуют болельщики – на основе их мнения формируется расширенный список кандидатов в команды. Команд, собственно, две – Россия и Мир.

Дальше подключаются журналисты: ведущие обозреватели главных российских и европейских СМИ из предварительно отобранных кандидатов формируют свои составы. Но тут есть несколько условий:

- В состав каждой сборной надо набрать по 10 игроков: по 5 человек в заднюю и переднюю линии;

- В составе каждой сборной не может быть более 2-х игроков из одного клуба;

По итогам голосования журналистов определяется 10 человек в каждой сборной. Еще по 2 места в составе выдает сам турнир – в виде wild card.

КОГО ВЫБРАЛИ?

Итак, окончательные составы определены. Конечно, в них могут внести коррективы – например, из-за травм игроков. Но пока все выглядит так:

«ЗВЕЗДЫ РОССИИ»

  • Алексей Швед (Химки)
  • Никита Михайловский (Автодор)
  • Михаил Кулагин (Енисей)
  • Вячеслав Зайцев (Химки)
  • Евгений Бабурин (Нижний Новгород)
  • Антон Астапкович (Нижний Новгород)
  • Никита Курбанов (ЦСКА)
  • Джоэль Боломбой (ЦСКА)
  • Андрей Зубков (Зенит)
  • Станислав Ильницкий (Локомотив-Кубань)
  • Виталий Фридзон (Зенит)
  • Семен Антонов (ЦСКА)

«ЗВЕЗДЫ МИРА»

  • Майк Джеймс (ЦСКА)
  • Айзея Кэнэн (УНИКС)
  • Адас Юшкавичюс (Парма)
  • Кевин Пангос (Зенит)
  • Мантас Калниетис (Локомотив-Кубань)
  • Миндаугас Кузминскас (Локомотив-Кубань)
  • Джордан Мики (Химки)
  • Дрю Гордон (Автодор/Локомотив-Кубань)
  • Матеуш Понитка (Зенит)
  • Торнике Шенгелия (ЦСКА)
  • Джамар Смит (УНИКС)
  • Маркус Кин (Калев)

Курсивом выделены игроки, которые получили wild card.

КАК ВЫБИРАЛ «СОВЕТСКИЙ СПОРТ»

Теперь об итогах. Про сборную России мы уже написали. Сегодня говорим про Мир. Здесь наше мнение не так совпадало с коллегами, так что несколько игроков из списка «Советского спорта» в окончательный состав не прошли. Но мы все равно поясним, как именно и кого выбирали.

ЗАЩИТНИКИ

МАЙК ДЖЕЙМС (ЦСКА)

Статистика (на 30 января – финальный день голосования): 18,3 эффективность, 16,8 очка, 2,7 подбора, 4,7 передачи, 22:52 минуты в 10 матчах

Сложный характер Джеймса уже привел минимум к двум конфликтам внутри клуба, последний из которых разгорелся неделю назад – как раз в период голосования СМИ. Возможно, слухи о том, что Майк покинет команду, смутили наших коллег – и именно поэтому звезда армейцев набрала всего 9 голосов, попав в основу МВЗ лишь потому, что Холлинс и Лундберг в нем не сыграют (о причинах – чуть ниже). Мы рассудили иначе – если бы Джеймс действительно расторг контракт, замену ему бы нашли. А если бы остался – то было бы несправедливо не позвать его на «Матч звезд». Как ни крути, а этот веснушчатый парень – лидер сильнейшего клуба России и одного из сильнейших в Европе! Причем, и в статистическом плане, и в игровом. Майк в итоге извинился за свои «косяки» и продолжит помогать ЦСКА. А заодно, надеемся, устроит нам шоу на «ВТБ Арене».

Прошел ли в состав: да

АЙЗЕЯ КЭНЭН (УНИКС)

15,1 эффективность, 17,9 очка, 3,2 подбора, 2,7 передачи, 29:28 минуты в 11 матчах

Кэнен – главная причина того, что УНИКС идет третьим в турнирной таблице и вплотную подобрался к ЦСКА. Айзею подписали на замену Макколуму – предыдущему лидеру клуба, который летом перебрался в «Химки». И парень не подкачал – быстро закрыл позицию главного снайпера команды, набирает по 18 очков за игру и существенно влияет на результаты казанцев. Прямо сейчас он – один из сильнейших защитников в Единой лиге. И однозначно заслуживает места в первой пятерке на «Матче всех звезд».

Прошел ли в состав: да

ОСТИН ХОЛЛИНС («ЗЕНИТ»)

14,4 эффективность, 13,9 очка, 2,1 подбора, 1,6 передачи, 22:43 минуты в 9 матчах

Сын нынешнего ассистента «Лейкерс» (и бывшего главного тренера «Гриззлис» и «Нетс») Лайонела Холлинса не смог пробиться в НБА, но на европейском уровне держится молодцом, став одним из лидеров «Зенита». «Зенит» же, кто не в курсе, в этом сезоне удивляет всех – уверенно идет на первом месте в Лиге ВТБ и входит в топ-6 в Евролиге! Правда, в составе питерцев сложно выделить явного лидера – тут в равной степени отличаются все, от Гадайтиса до Уилла Томаса. Холлинс остается лучшим снайпером команды – поэтому мы и выбрали его в состав. Но коллеги решили иначе, так что Кевин Пангос и Матеуш Понитка набрали больше голосов – и именно они сыграют в МВЗ. Холлинс остался за бортом, как третий лишний от клуба.

Прошел ли в состав: нет

ДЖОРДАН КРОУФОРД («ЛОКОМОТИВ-КУБАНЬ»)

13,9 эффективность, 18,3 очка, 2,3 подбора, 3,1 передачи, 27:25 минуты в 12 матчах

Джордан когда-то неплохо стартовал в НБА – мог выбить трипл-дабл, набрать 39 очков в одном матче или 16,3 – в среднем по ходу сезона. Правда, в суперзвезду Кроуфорд так и не вырос, в 2018-м остался без нового соглашения, а прошлым летом пожаловал в «Локо-Кубань», став одним из главных приобретений краснодарской команды. В начале сезона на пару с Аланом Уильямсом они наводили ужас на соперников, набирая в среднем по 40 очков на двоих! Потом Алан «сломался», перенес операцию на колене и выбыл на целых шесть месяцев. А Кроуфорд превратился в главного снайпера клуба – с его помощью «Локо» уверенно идет на четвертой позиции в Лиге. При том, что Джордан, как любой защитник с неплохим опытом игры в НБА, еще и действует очень эффектно! Для «Матча звезд» идеальная кандидатура. Но так, помимо «Советского спорта», решили всего шесть изданий. Так что в основу «Сборной мира» вместо него от «Локо» прошел Мантас Калниетис.

Попал ли в состав: нет

ИФФЕ ЛУНДБЕРГ («ЗЕЛЕНА ГУРА»)

19,9 эффективность, 19,8 очка, 3,7 подбора, 5,3 передачи, 32:11 минуты в 15 матчах

«Зелена Гура» единственный не российский клуб, входящий в зону плей-офф в настоящий момент: поляки идут в Лиге на шестой позиции. А Габриэль Лундберг – талантливый датчанин – входит в топ-3 сильнейших снайперов турнира и в топ-6 – лучших ассистентов. Было бы странно не выбрать его на «Матч звезд». Правда, в Москве Иффе все равно не сыграет – из-за участия «Зелены Гуры» в Кубке Польши, который пройдет в эти же сроки.

Попал ли в состав: да, но не сыграет из-за участия в другом турнире

ФОРВАРДЫ

ДЕВИН БУКЕР («ХИМКИ»)

17,4 эффективность, 14,5 очка, 5,9 подбора, 1,3 передачи, 21:23 минуты в 8 матчах

«Химки» перед началом сезона собрали суперзвездный состав, заставив задуматься – кого же из обширного списка громких имен придется выбирать на МВЗ? Но реальность оказалась суровая – желто-синие провалились в Евролиге, а в Лиге ВТБ пока с трудом попадают в топ-8. При этом часть заметных игроков уже покинула клуб – в частности, Йонас Жеребко и Грег Монро. Ходили слухи, что уедет и Букер. И он действительно уехал – правда, пока не насовсем, а «по личным причинам». Когда вернется – сказать сложно. Но на момент голосования талантливый и продуктивный форвард все равно оставался сильнейшим из тех, кого могут выставить «Химки» на «ВТБ Арене» (ну, после Шведа). Правда, большинство журналистов решили не рисковать – как и в случае с Джеймсом. Так что голос «Советского спорта» остался все равно в меньшинстве.

Попал ли в состав: нет

ДЖЕФФРИ ГРОСЕЛЛ («ЗЕЛЕНА ГУРА»)

17,3 эффективность, 15,7 очка, 6,6 подбора, 1,3 передачи, 26:03 минуты в 15 матчах

К Гроселлу относится все то же самое, что чуть выше написано про Иффе Лундберга. Он – один из ключевых игроков «Зелены Гуры», который своим выступлением и результатами клуба заслужил попадание на «Матч всех звезд». Но, как и датчанин, не сможет в нем сыграть из-за участия команды в Кубке Польши.

Попал ли в состав: да, но не сыграет из-за участия в другом турнире

НИКОЛА МИЛУТИНОВ (ЦСКА)

16,5 эффективность, 10,0 очка, 7,3 подбора, 1,5 передачи, 21:53 минуты в 10 матчах

Милутинов – главное приобретение ЦСКА прошлого лета, сильнейший центровой Европы (по признанию многих тренеров) и однозначная суперзвезда – как российского, так и европейского масштаба. Естественно, за участие серба в «Матче звезд» отдали голоса почти все опрошенные журналисты! Но, к сожалению, в прошлую пятницу в игре с «Баварией» в Евролиге Никола получил травму плеча, из-за которой пропустит остаток сезона. Его отсутствие на «ВТБ Арене» – пожалуй, меньшее из зол. Куда важнее понять, как ЦСКА будет справляться без одной из ключевых фигур клуба.

Попал ли в состав: да, но не сыграет из-за травмы

ДЖОРДАН МИКИ («ХИМКИ»)

16,0 эффективность, 14,6 очка, 4,6 подбора, 1,6 передачи, 25:28 минуты в 10 матчах

Мики вернулся в «Химки» после годичной отлучки в «Реал» и быстро восстановил статус одного из ключевых форвардов клуба. Это не очень помогло желто-синим, но продуктивность и эффектность Джордана все равно впечатляет, а его выбор в сборную Мира на «Матч всех звезд» был очевиден не только «Советскому спорту».

Попал ли в состав: да

МИНДАУГАС КУЗМИНСКАС («ЛОКОМОТИВ-КУБАНЬ»)

13,6 эффективность, 12,9 очка, 4,5 подбора, 2,1 передачи, 28:03 минуты в 11 матчах

Кузминскас сделал себе имя, еще выступая за «Жальгирис». Потом попробовал себя в НБА, вернулся в Европу, неплохо поиграл за «Милан» и «Олимпиакос», а с 2019-го влился в «Локо-Кубань», став одним из лидером команды. Может, не таким очевидным, как Швед в «Химках» или Кэнэн в УНИКСе, но тем не менее. Его эффективность и разносторонность на обеих половинах площадки заслуживают и уважения, и приглашения на «Матч всех звезд». С «Советским спортом» согласились еще девять изданий, так что литовец пробился в состав.

Попал ли в состав: да

источник: «Советский спорт»
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