«Зенит» и ЦСКА: «+59» на двоих. Перед встречей друг с другом в четвертьфинале?

«Зенит» место в плей-офф себе еще не гарантировал, хотя близок к этому. Питерцам может хватить даже одной победы в двух оставшихся играх – домашних, с «Маккаби» и «Панатинаикосом», которые на четвертьфинал уже не претендуют. Напомню, что матчи «Пао» с «Зенитом» и ЦСКА в свое время были отложены из-за коронавируса и теперь будут завершать «регулярку»: на следующей неделе состоится заключительный тур, а потом, 12 и 14 апреля, греки сыграют в Санкт-Петербурге и Москве.
Сейчас аналогичное турне по России совершает «Виллербанн», в последний день марта потерпевший поражение в Мытищах. В этом матче сломал палец на руке Алексей Швед, после чего «Химки» без своего лидера отправились в гости к армейцам, а французский клуб переехал из одной нашей столицы в другую - северную.
РАЗГРОМ НАПЕРЕГОНКИ
В обеих матчах события развивались по схожему сценарию: что там, что сям хозяева сразу захватили инициативу. ЦСКА, уже свыкшийся с потерей Майка Джеймса (в субботу он окончательно улетает в США), добыл победу без видимых проблем, ни разу не дав «Химкам» полидировать в счете. В первой половине хорош был нигерийский центровой Майкл Эрик, исправно забивавший из-под чужого щита и накрывший пару бросков под своим.
«Зенит» после столь же бодрого начала немного забуксовал: во второй четверти на табло наблюдались «качели». Правда, недолго: в конце этого периода и в начале следующего Билли Бэрон забил четыре 3-очковых, в том числе один – с фолом, и восстановил статус-кво. Кевин Пангос целенаправленно «кормил» передачами под кольцо Тарика Блэка с Артурасом Гудайтисом, и весь «Зенит» прекрасно оборонялся – особенно Маттеуш Понитка. В третьих четвертях питерцы и армейцы почти синхронно вышли на отметку «+20».
В ПЛЕЙ-ОФФ «ЗЕНИТ» ЖДЕТ ЦСКА ИЛИ «БАРСЕЛОНА»
ЦСКА уже вряд ли сдвинется со второй строчки в турнирной таблице. С твердо стоящей на первом месте «Барселоной» у армейцев отрицательный баланс личных встреч, с идущим на третьем «Эфесом» - наоборот, положительный. Теперь любая победа ЦСКА или поражение турецкого клуба будет означать, что москвичи окончательно вышли в плей-офф на седьмую команду по итогам «регулярки».
Вычислить, кто именно станет соперником армейцев по четвертьфинальной серии, сейчас невозможно. Самые вероятные кандидатуры – «Реал» и «Зенит», но вариантов очень много. Ситуация внизу зоны плей-офф, где питерский клуб оказался в окружении трех испанских, остается крайне запутанной.
Теоретически - в случае 2-0 на финише - «Зенит» может забраться и на шестое место. Но, во-первых, не выше, и, во-вторых, восьмое (то есть, встреча в 1/4 с «Барселоной») с седьмым (ЦСКА) все-таки более вероятны. Многое зависит от того, как сыграют в последнем туре испанские «соседи»: «Реал» едет в гости к «Фенербахче», а «Валенсия» принимает «Басконию». Вся информация о предстоящей концовке чемпионата ждет вас чуть ниже, так что любителям турнирных раскладов будет чем заняться. Чтобы вам было удобнее, добавлю про личные встречи: «Реалу», «Валенсии» и «Фенеру» «Зенит» по ним уступает, а «Басконию», «Милан» и «Баварию» - превосходит.
Евролига
Регулярный чемпионат
33-й тур
ЦСКА (Россия) – Химки (Россия) - 97:72 (21:17, 26:17, 29:13, 21:25)
ЦСКА: Фойтманн (16), Лундберг (16), Эрик (14), Хилльярд (13), Шенгелия (11), Клайберн (10).
Химки: Мики (16+6 перехватов), Карасев (15), Макколлум (14).
Зенит (Россия) – Виллербанн (Франция) - 87:53 (20:15, 21:22, 25:6, 21:10)
Зенит: Бэрон (15, трехочковые 4/5), Холлинз (15), Гудайтис (13), Пангос (10+8 передач).
Виллербанн: Лайти (12).
Другие матчи: Фенербахче (Турция) – Барселона (Испания) - 73:82, Баскония (Испания) – Эфес (Турция) – 101:111 (ОТ), Панатинаикос (Греция) – Милан (Италия) – 86:83 (ОТ), Реал (Испания) – Олимпиакос (Греция) - 72:63, Альба (Германия) – Валенсия (Испания) - 86:90, Бавария (Германия) – Жальгирис (Литва) – 71:70, Црвена Звезда (Сербия) – Маккаби Т-А (Израиль) – 76:64.
Положение
Оставшиеся матчи регулярного чемпионата
4 апреля: Маккаби – Виллербанн
6 апреля: Маккаби – Химки
8 апреля: ЦСКА – Виллербанн (20.00), Фенербахче – Реал, Валенсия – Баскония, Жальгирис – Панатинаикос, Альба – Црвена Звезда
9 апреля: Зенит – Маккаби (20.00), Олимпиакос – Химки (21.00), Милан – Эфес, Барселона – Бавария
12 апреля: Зенит – Панатинаикос (20.00)
14 апреля: ЦСКА – Панатинаикос (20.00)
Как формируется сетка плей-офф
Пары 1/4 финала будут составлены в соответствии с местами команд в регулярном чемпионате: 1-8, 2-7, 3-6, 4-5. Четвертьфинальные серии пройдут с 20 апреля по 5 мая до трех побед по схеме «2-2-1». Преимущество своей площадки в 1/4 имеют клубы, занявшие в регулярном чемпионате места с 1-го по 4-е. Победители четвертьфиналов разыграют чемпионский титул в «Финале четырех» с 28 по 30 мая в Кельне.