«Зенит» и ЦСКА: «+59» на двоих. Перед встречей друг с другом в четвертьфинале?

«Зенит» место в плей-офф себе еще не гарантировал, хотя близок к этому. Питерцам может хватить даже одной победы в двух оставшихся играх – домашних, с «Маккаби» и «Панатинаикосом», которые на четвертьфинал уже не претендуют. Напомню, что матчи «Пао» с «Зенитом» и ЦСКА в свое время были отложены из-за коронавируса и теперь будут завершать «регулярку»: на следующей неделе состоится заключительный тур, а потом, 12 и 14 апреля, греки сыграют в Санкт-Петербурге и Москве.

Сейчас аналогичное турне по России совершает «Виллербанн», в последний день марта потерпевший поражение в Мытищах. В этом матче сломал палец на руке Алексей Швед, после чего «Химки» без своего лидера отправились в гости к армейцам, а французский клуб переехал из одной нашей столицы в другую - северную.

РАЗГРОМ НАПЕРЕГОНКИ

В обеих матчах события развивались по схожему сценарию: что там, что сям хозяева сразу захватили инициативу. ЦСКА, уже свыкшийся с потерей Майка Джеймса (в субботу он окончательно улетает в США), добыл победу без видимых проблем, ни разу не дав «Химкам» полидировать в счете. В первой половине хорош был нигерийский центровой Майкл Эрик, исправно забивавший из-под чужого щита и накрывший пару бросков под своим.

«Зенит» после столь же бодрого начала немного забуксовал: во второй четверти на табло наблюдались «качели». Правда, недолго: в конце этого периода и в начале следующего Билли Бэрон забил четыре 3-очковых, в том числе один – с фолом, и восстановил статус-кво. Кевин Пангос целенаправленно «кормил» передачами под кольцо Тарика Блэка с Артурасом Гудайтисом, и весь «Зенит» прекрасно оборонялся – особенно Маттеуш Понитка. В третьих четвертях питерцы и армейцы почти синхронно вышли на отметку «+20».

В ПЛЕЙ-ОФФ «ЗЕНИТ» ЖДЕТ ЦСКА ИЛИ «БАРСЕЛОНА»

ЦСКА уже вряд ли сдвинется со второй строчки в турнирной таблице. С твердо стоящей на первом месте «Барселоной» у армейцев отрицательный баланс личных встреч, с идущим на третьем «Эфесом» - наоборот, положительный. Теперь любая победа ЦСКА или поражение турецкого клуба будет означать, что москвичи окончательно вышли в плей-офф на седьмую команду по итогам «регулярки».