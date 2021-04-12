Концерт Пангоса: 33 очка, 7 «трешек» и 11 передач. «Зенит» - в плей-офф Евролиги

Этот матч должен был состояться еще в конце октября, но дважды переносился из-за коронавируса и состоялся только сейчас, в самом конце регулярного чемпионата. 15 клубов из 18 завершили двухкруговой турнир еще на прошлой неделе, и теперь ждут, пока «Пао», давно потерявший все шансы на выход в четвертьфинал, совершит турпоездку по двум российским столицам: из Санкт-Петербурга греки отправляются в Москву на свидание с ЦСКА.
Для армейцев эта игра значить тоже ничего не будет. А вот «Зениту» кровь из носу требовалась победа над «Пао» - иначе он выпадал бы из зоны плей-офф из-за отрицательного баланса личных встреч с испанской «Валенсией». Причем питерцам сегодня пришлось обходиться без Тарика Блэка, хорошей игрой в последних матчах застолбившего за собой место основного центрового. Со здоровьем у американца все, слава богу, в порядке, но он пришел в «Зенит» в середине сезона и по регламенту участвовать в «октябрьском» матче не мог.
БАТАРЕЯ, ОГОНЬ!
Впрочем, с центрами в «Зените» дела и без Блэка обстоят неплохо. Есть Артурас Гудайтис, есть Алекс Пойтресс, а под конец, когда исход поединка уже не вызывал сомнений, нашлось игровое время и для Антона Пушкова. Хозяева начали с места в карьер – 11:0 - и ни разу не позволили «Пао» даже сравнять счет.
Ключевым слагаемым победы стали дальние броски «Зенита». Уже в первой четверти в кольцо гостей влетели шесть 3-очковых, и дальше наша снайперская батарея продолжила в том же духе. Лишь в последнем периоде процент дальних попаданий питерцев упал ниже 50 - в итоге получилось 15 из 29, что, согласитесь, тоже неплохо.
Семь «трешек» пришлись на долю Кевина Пангоса. Канадский плеймейкер долго шел по графику дальнобойного рекорда Евролиги, равного десяти попаданиям, но в четвертой четверти предпочел не «палить» через руки - сосредоточился на голевых передачах и проходах к щиту. На тот момент разница уже перевалила за отметку «+20», так что «Зенит» имел полное право играть в удовольствие – как свое, так и трех тысяч болельщиков на трибунах.
112 В ЭТОМ С ЕЗОНЕ ЕЩЕ НИКТО НЕ НАБИРАЛ
Рекорды в конце концов тоже состоялись. Сначала Маттеуш Понитка, совершив три перехвата подряд (!), довел их число до семи и повторил лучший результат Евролиги-2020/21, показанный ранее другим участником матча – экс-армейцем Ховардом Сент-Росом из «Пао». А за десять секунд до финального свистка Пойтресс, добавив мяч в кольцо после собственного промаха, установил на табло окончательный счет, и «Зенит» на одно очко превзошел командный рекорд «Эфеса»: 112 против 111.
В общем, концерт удался на славу. Жаль только, что при весьма солидных двадцати победах «Зенит» все равно остался в «регулярке» восьмым. Подняться выше ему не дали поражения в личных встречах: что «Фенербахче», что «Реалу» наша команда проиграла по два раза из двух. И теперь в четвертьфинале ее ждет малоприятное свидание с главным фаворитом турнира – «Барселоной». Совсем скоро (плей-офф стартует 20 апреля) в Петербург приедут Никола Миротич, Кори Хиггинс, Ник Калатес, Шарунас Ясикявичюс и сам Поу Газоль!
Боюсь, с ними «Зениту» будет уже не до статистических рекордов и игры на публику.
Евролига. Регулярный чемпионат. Матч 6-го тура
Зенит (Россия) – Панатинаикос (Греция) - 112:83 (26:22, 21:18, 29:20, 36:23)
Зенит: Пангос (33+11 передач, трехочковые 7/12), У.Томас (18), Бэрон (12), Понитка (11+8 подборов+7 перехватов), Холинз (11), Гудайтис (11).
Панатинаикос: Недович (20, трехочковые 4/7), Папапетру (16), Уайт (10).
Положение
Последний матч регулярного чемпионата: 14 апреля – ЦСКА – Панатинаикос (20.00 мск)
Плей-офф. Пары 1/4 финала
Барселона (1) – Зенит (8)
ЦСКА (2) – Фенербахче (7)
Эфес (3) – Реал (6)
Милан (4) – Бавария (5)
Четвертьфинальные серии пройдут с 20 апреля по 5 мая до трех побед по схеме «2-2-1». Преимущество своей площадки имеют клубы, занявшие в регулярном чемпионате места с первого по четвертое (см. в скобках). Победители четвертьфиналов выходят в «Финал четырех», который пройдет с 28 по 30 мая в Кельне. В 1/2 сильнейший в паре ЦСКА - «Фенербахче» встретится с «Эфесом» или с «Реалом».