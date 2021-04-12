Концерт Пангоса: 33 очка, 7 «трешек» и 11 передач. «Зенит» - в плей-офф Евролиги

ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Аргентина - Примера 01:00 Уракан 0 Атлетико Сармь 0
Аргентина - Примера 01:00 Ланус 0 Ньюэллс Олд Бо 0 П1 1.65 Х 3.70 П2 5.00
НХЛ - регулярный чемпионат 02:00 Оттава Сенатор 0 Виннипег Джетс 0 П1 3.60 Х 4.50 П2 1.81
НХЛ - регулярный чемпионат 02:00 Коламбус Блю Д 0 Чикаго Блэкхоу 0 П1 2.75 Х 4.10 П2 2.23
НХЛ - регулярный чемпионат 02:00 Монреаль Канад 0 Торонто Мэйпл 0 П1 3.00 Х 4.30 П2 2.03
НХЛ - регулярный чемпионат 02:00 Каролина Харри 0 Детройт Ред Уи 0 П1 1.48 Х 4.90 П2 5.80
НБА - регулярный чемпионат 02:30 Даллас Маверик 0 Филадельфия Си 0 П1 2.20 П2 1.70
НБА - регулярный чемпионат 02:30 Нью-Йорк Никс 0 Лос-Анджелес Л 0 П1 1.76 П2 2.10
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Орландо Мэджик 0 Сан-Антонио Сп 0 П1 3.20 П2 1.38
Аргентина - Примера 03:15 Атлетико Тукум 0 Велес Сарсфилд 0
НБА - регулярный чемпионат 04:00 Мемфис Гриззли 0 Чикаго Буллз 0 П1 1.74 П2 2.15
НБА - регулярный чемпионат 04:00 Юта Джаз 0 Вашингтон Уиза 0 П1 1.16 П2 5.60
НБА - регулярный чемпионат 04:00 Нью-Орлеан Пел 0 Сакраменто Кин 0 П1 1.85 П2 2.00
НБА - регулярный чемпионат 05:00 Голден Стэйт У 0 Денвер Наггетс 0 П1 2.45 П2 1.57
НХЛ - регулярный чемпионат 05:00 Лос-Анджелес К 0 Вегас Голден Н 0 П1 3.40 Х 4.30 П2 1.90
НБА - регулярный чемпионат 05:00 Финикс Санз 0 Хьюстон Рокетс 0 П1 1.14 П2 6.10
НХЛ - регулярный чемпионат 05:30 Сан-Хосе Шаркс 0 Анахайм Дакс 0 П1 1.83 Х 4.40 П2 3.60
КХЛ - плей-офф 19:00 Авангард 0 Ак Барс 0 П1 2.70 Х 3.80 П2 2.50
Англия - Чемпионшип 19:30 Хаддерсфилд Та 0 Борнмут 0 П1 4.10 Х 3.70 П2 1.92
Германия - Бундеслига 19:30 Баскетс Бонн 0 Бавария 0
Англия - Первая лига 20:00 Уиган Атлетик 0 Сандерленд 0 П1 4.80 Х 3.90 П2 1.71
Германия - Бундеслига 20:00 Меди Байройт 0 Ратиофарм Ульм 0
Германия - Бундеслига 20:00 Миттельдойчер 0 Гёттинген 0
Англия - Первая лига 21:00 Рочдейл 0 Суиндон Таун 0 П1 2.60 Х 3.40 П2 2.65
Англия - Первая лига 21:00 Оксфорд Юнайте 0 Шрусбери Таун 0 П1 1.97 Х 3.40 П2 4.00
Англия - Первая лига 21:00 Донкастер Рове 0 Бёртон Альбион 0 П1 2.55 Х 3.20 П2 2.85
Англия - Первая лига 21:00 Блэкпул 0 Аккрингтон Стэ 0 П1 1.73 Х 3.60 П2 5.10
Германия - Бундеслига 21:30 Гисен 46-е 0 Альба 0
Италия - Серия А 21:30 Реджана 0 Виртус Рим 0
Германия - Бундеслига 21:30 Лёвен Брауншве 0 Людвигсбург 0
Концерт Пангоса: 33 очка, 7 «трешек» и 11 передач. «Зенит» - в плей-офф Евролиги
12 апреля 22:50
автор: Лев Тигай

Концерт Пангоса: 33 очка, 7 «трешек» и 11 передач. «Зенит» - в плей-офф Евролиги

Разгромив греческий «Панатинаикос» с разницей «+29», «Зенит» впервые вышел в плей-офф главного еврокубка. Соперником питерцев в 1/4 финала будет испанская «Барселона».

Этот матч должен был состояться еще в конце октября, но дважды переносился из-за коронавируса и состоялся только сейчас, в самом конце регулярного чемпионата. 15 клубов из 18 завершили двухкруговой турнир еще на прошлой неделе, и теперь ждут, пока «Пао», давно потерявший все шансы на выход в четвертьфинал, совершит турпоездку по двум российским столицам: из Санкт-Петербурга греки отправляются в Москву на свидание с ЦСКА.

Для армейцев эта игра значить тоже ничего не будет. А вот «Зениту» кровь из носу требовалась победа над «Пао» - иначе он выпадал бы из зоны плей-офф из-за отрицательного баланса личных встреч с испанской «Валенсией». Причем питерцам сегодня пришлось обходиться без Тарика Блэка, хорошей игрой в последних матчах застолбившего за собой место основного центрового. Со здоровьем у американца все, слава богу, в порядке, но он пришел в «Зенит» в середине сезона и по регламенту участвовать в «октябрьском» матче не мог.

БАТАРЕЯ, ОГОНЬ!

Впрочем, с центрами в «Зените» дела и без Блэка обстоят неплохо. Есть Артурас Гудайтис, есть Алекс Пойтресс, а под конец, когда исход поединка уже не вызывал сомнений, нашлось игровое время и для Антона Пушкова. Хозяева начали с места в карьер – 11:0 - и ни разу не позволили «Пао» даже сравнять счет.

Ключевым слагаемым победы стали дальние броски «Зенита». Уже в первой четверти в кольцо гостей влетели шесть 3-очковых, и дальше наша снайперская батарея продолжила в том же духе. Лишь в последнем периоде процент дальних попаданий питерцев упал ниже 50 - в итоге получилось 15 из 29, что, согласитесь, тоже неплохо.

Семь «трешек» пришлись на долю Кевина Пангоса. Канадский плеймейкер долго шел по графику дальнобойного рекорда Евролиги, равного десяти попаданиям, но в четвертой четверти предпочел не «палить» через руки - сосредоточился на голевых передачах и проходах к щиту. На тот момент разница уже перевалила за отметку «+20», так что «Зенит» имел полное право играть в удовольствие – как свое, так и трех тысяч болельщиков на трибунах.

112 В ЭТОМ С ЕЗОНЕ ЕЩЕ НИКТО НЕ НАБИРАЛ

Рекорды в конце концов тоже состоялись. Сначала Маттеуш Понитка, совершив три перехвата подряд (!), довел их число до семи и повторил лучший результат Евролиги-2020/21, показанный ранее другим участником матча – экс-армейцем Ховардом Сент-Росом из «Пао». А за десять секунд до финального свистка Пойтресс, добавив мяч в кольцо после собственного промаха, установил на табло окончательный счет, и «Зенит» на одно очко превзошел командный рекорд «Эфеса»: 112 против 111.

В общем, концерт удался на славу. Жаль только, что при весьма солидных двадцати победах «Зенит» все равно остался в «регулярке» восьмым. Подняться выше ему не дали поражения в личных встречах: что «Фенербахче», что «Реалу» наша команда проиграла по два раза из двух. И теперь в четвертьфинале ее ждет малоприятное свидание с главным фаворитом турнира – «Барселоной». Совсем скоро (плей-офф стартует 20 апреля) в Петербург приедут Никола Миротич, Кори Хиггинс, Ник Калатес, Шарунас Ясикявичюс и сам Поу Газоль!

Боюсь, с ними «Зениту» будет уже не до статистических рекордов и игры на публику.

Евролига. Регулярный чемпионат. Матч 6-го тура

Зенит (Россия) – Панатинаикос (Греция) - 112:83 (26:22, 21:18, 29:20, 36:23)

Зенит: Пангос (33+11 передач, трехочковые 7/12), У.Томас (18), Бэрон (12), Понитка (11+8 подборов+7 перехватов), Холинз (11), Гудайтис (11).

Панатинаикос: Недович (20, трехочковые 4/7), Папапетру (16), Уайт (10).

Положение

Последний матч регулярного чемпионата: 14 апреля – ЦСКА – Панатинаикос (20.00 мск)

Плей-офф. Пары 1/4 финала

Барселона (1) – Зенит (8)

ЦСКА (2) – Фенербахче (7)

Эфес (3) – Реал (6)

Милан (4) – Бавария (5)

Четвертьфинальные серии пройдут с 20 апреля по 5 мая до трех побед по схеме «2-2-1». Преимущество своей площадки имеют клубы, занявшие в регулярном чемпионате места с первого по четвертое (см. в скобках). Победители четвертьфиналов выходят в «Финал четырех», который пройдет с 28 по 30 мая в Кельне. В 1/2 сильнейший в паре ЦСКА - «Фенербахче» встретится с «Эфесом» или с «Реалом».

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Максим Власов проиграл в поединке за вакантный титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе"Локомотив" разделался со "Спартаком", Гончаренко опять не взял ТулуЕкатерина Боброва: "А ведь я хотела бросить спорт ... и даже не один раз!"«Умер, как великий артист — на сцене». Почему его не спасли?Фанаты в шоке: в Сеть слили откровенные фото фигуристки из РоссииАкинфеев публично обратился к Гончаренко
Андрей Червиченко: Марко Николич — как очередная серия «Миссия невыполнима»
Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился с "Плеймейкером" впечатлениями от центрального матча 25-го тура РПЛ, в котором красно-белые уступили "Локомотиву" 0:2.
Мужиков настоящих все меньше — что на поле, что на трибунах. Вывод из дерби «Локо» — «Спартак»
Отзвуки матча «Локомотив» - «Спартак» (2:0), видимо, будут доноситься до нас еще какое-то время.
«Федун, снимай команду, хватит это терпеть». Реакция соцсетей на конфликт фанатов «Спартака» и Гилерме
КДК РФС рассмотрит поведение болельщиков "Спартака", которые во время матча 25-го тура РПЛ против "Локомотива" (0:2) скандировали нецензурные кричалки в адрес вратаря соперников Гилерме. Пресс-служба красно-белыс уверяет, что русский бразилец сам провоцировал трибуны, показывая неприличные жесты.
Уже минус Капризов, Овечкин и Малкин. Коронавирус за океаном бьет по сборной России
«Плеймейкер» прикинул, кто из НХЛ может пополнить нашу сборную на стартующем 21 мая ЧМ-2021.
Орзул повела 5:0, Нагучева спасет суперкамбэк. Итоги 5-го раунда «Битвы полов»
Телеведущая Мария Орзул не знает поражений в "Битве полов" против комментатора Романа Нагучева.
Лучшая в году игра гиганта из Омска сделала «кленовые листья» лидерами всей НХЛ
26-летний российский форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Михеев оформил «1+1» в матче НХЛ против «Оттавы» (6:5), и его команда возглавила общую таблицу чемпионата-2021.
Слуцкий уже четвертый. И ему надо болеть против «Спартака»
«Рубин» выиграл важный гостевой матч у «Ростова» (1:0) и повысил свои шансы в борьбе за медали РПЛ. Минимум медали.
«Кутепов достойно заменит Жиго, «Спартак» обыграет «Локо» 2:1». Ловчев — о главном матче 25-го тура
Лучший футболист CCCР 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от центрального матча 25-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак», который состоится 11 апреля.
«Поляна на «Фиште» неважная, поэтому «Зенит» победит «Сочи» всего 1:0». Прогноз Ловчева
Лучший футболист CCCР 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матча 25-го тура РПЛ «Сочи» — «Зенит», который состоится 11 апреля.
Баюл против Тарасовой, Канделаки против Трусовой, Угаров против Малкома. На грани фола #9
"Плеймейкер" представляет обзор неосторожных и порой неприемлемых высказываний и поступков из мира спорта. Выпуск девятый.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Встреча с главным редактором «Советского спорта»

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика