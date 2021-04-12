Концерт Пангоса: 33 очка, 7 «трешек» и 11 передач. «Зенит» - в плей-офф Евролиги

Этот матч должен был состояться еще в конце октября, но дважды переносился из-за коронавируса и состоялся только сейчас, в самом конце регулярного чемпионата. 15 клубов из 18 завершили двухкруговой турнир еще на прошлой неделе, и теперь ждут, пока «Пао», давно потерявший все шансы на выход в четвертьфинал, совершит турпоездку по двум российским столицам: из Санкт-Петербурга греки отправляются в Москву на свидание с ЦСКА.

Для армейцев эта игра значить тоже ничего не будет. А вот «Зениту» кровь из носу требовалась победа над «Пао» - иначе он выпадал бы из зоны плей-офф из-за отрицательного баланса личных встреч с испанской «Валенсией». Причем питерцам сегодня пришлось обходиться без Тарика Блэка, хорошей игрой в последних матчах застолбившего за собой место основного центрового. Со здоровьем у американца все, слава богу, в порядке, но он пришел в «Зенит» в середине сезона и по регламенту участвовать в «октябрьском» матче не мог.

БАТАРЕЯ, ОГОНЬ!

Впрочем, с центрами в «Зените» дела и без Блэка обстоят неплохо. Есть Артурас Гудайтис, есть Алекс Пойтресс, а под конец, когда исход поединка уже не вызывал сомнений, нашлось игровое время и для Антона Пушкова. Хозяева начали с места в карьер – 11:0 - и ни разу не позволили «Пао» даже сравнять счет.

Ключевым слагаемым победы стали дальние броски «Зенита». Уже в первой четверти в кольцо гостей влетели шесть 3-очковых, и дальше наша снайперская батарея продолжила в том же духе. Лишь в последнем периоде процент дальних попаданий питерцев упал ниже 50 - в итоге получилось 15 из 29, что, согласитесь, тоже неплохо.

Семь «трешек» пришлись на долю Кевина Пангоса. Канадский плеймейкер долго шел по графику дальнобойного рекорда Евролиги, равного десяти попаданиям, но в четвертой четверти предпочел не «палить» через руки - сосредоточился на голевых передачах и проходах к щиту. На тот момент разница уже перевалила за отметку «+20», так что «Зенит» имел полное право играть в удовольствие – как свое, так и трех тысяч болельщиков на трибунах.