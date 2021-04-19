Вирус играет за ЦСКА. Перед плей-офф Евролиги в «Фенербахче» - вспышка эпидемии

Десять дней назад, когда определился соперник ЦСКА по 1/4, радости армейским болельщикам это не доставило. После неровного начала сезона «Фенербахче» в новом году набрал отличный ход и во втором круге регулярного чемпионата одержал 13 побед - на четыре больше московского клуба. Так что серия обещала нашим очень непростую борьбу.

Однако на прошлой неделе из Стамбула вдруг посыпались новости не баскетбольного, а медицинского толка: в лагере «Фенера» произошла вспышка эпидемии коронавируса!

ПОГУЛЯЛИ НА СВАДЬБЕ У КАПИТАНА

По последним неофициальным данным заразилось восемь человек, включая минимум четырех игроков – Дайшона Пьера, Ахмета Дивероглу, Джаррелла Эдди и Бобби Диксона. Матч национального первенства с «Эфесом», который лидирует в турецкой лиге, опережая идущий вторым «Фенер» на шесть побед, в пятницу был отменен, после чего, естественно, возник вопрос: сможет ли стамбульская команда сыграть в Москве 21 и 23 апреля?

Похоже, что да. Плей-офф – не шестимесячная «регулярка», здесь переносить матчи особо некуда - ведь уже в конце мая в Кельне должен состояться «Финал четырех». По регламенту для того, чтобы играть, нужно минимум семь баскетболистов, а в заявке «Фенера» на Евролигу-20/21 их больше двадцати. Хватит с запасом, учитывая и травмированных Яна Веселы с Эдгарасом Улановасом, чье участие в серии с ЦСКА тоже под вопросом, и заболевших. Кстати, по одной из версий массовое заражение случилось 6 апреля на свадьбе капитана «Фенербахче» Мелиха Махмутоглу, где присутствовали несколько его партнеров по команде.

Так или иначе, позавчера агентство «Р-спорт» со ссылкой на пресс-службу «Фенера» подтвердило: во вторник, накануне первого четвертьфинального матча турки вылетают в Москву. Точной информации о потерях в составе гостей все еще нет - это мы, видимо, узнаем завтра «по факту».

ПОСТРАДАЛИ, В ОСНОВНОМ, ЗАПАСНЫЕ

Фото: EuroLeague

Из перечисленных выше игроков ключевыми нужно назвать двоих - Веселы и Пьера. Особенно чешского центрового, который набирает за матч 13,2 очка и наряду с экс-армейским защитником Нандо Де Коло составляет тандем лидеров «Фенербахче». Канадец Пьер – основной легкий форвард команды, его средняя результативность – 9,2 очка. Остальные «жертвы вируса» играют и забивают меньше, хотя пятый «номер» Дивероглу часто начинает матчи в стартовой пятерке и является важным звеном в мощной высокорослой линии турецкого клуба. Ну, а Эдди с Диксоном специализируются в основном на дальних бросках.

Насколько соотношение сил в этом четвертьфинале изменится из-за коронавируса? Если все ограничится четырьмя названными игроками, выгоду ЦСКА не стоит преувеличивать - армейцы будут фаворитами, но с минимальным перевесом. А вот стоит к этому квартету добавиться еще одной заметной потере - например, того же Веселы – получится другой коленкор. Тогда выиграть серию самостоятельно «Фенер» уже не сможет - только с серьезной «помощью» в виде плохой игры ЦСКА.

«БАРСА» ПРОИГРАЛА «КЛАССИКО», ЗАТО ПРИБАВЛЯЕТ ГАЗОЛЬ

У «Барселоны», которая ждет к себе в гости «Зенит», со здоровьем все в порядке. С 11 по 17 апреля каталонцы провели три матча чемпионата Испании: без особых проблем победили «Манресу» и «Гран Канарию», но уступили на своей площадке «Реалу» - 85:87. «Барса» проигрывала весь матч, на 40-й минуте вышла вперед благодаря трехочковому Николы Миротича, но потом сплоховала в защите – за несколько секунд до финальной сирены позволила аргентинскому плеймейкеру мадридцев Николасу Лапровиттоле забить в проходе с фолом. Разочарованный тренер «Барсы» Шарунас Ясикявичюс признал, что «Реал» в этот день бился насмерть, тогда как его подопечные «просто вышли поиграть в баскетбол».

Фото: EuroLeague

Продолжает набирать форму Поу Газоль, чье возвращение в родной клуб после 20-летней «командировки» в НБА состоялось 9 апреля, в последнем туре регулярного чемпионата Евролиги. Против «Реала» знаменитый ветеран почти не играл, зато в минувшую субботу начал матч с «Манресой» в стартовом составе и за 11 минут успел набросать 13 очков – в основном, из-под щита и со штрафных. К сверхжесткой «рубке» плей-офф 40-летний центровой пока вряд ли готов, но уже видно, что песок из него отнюдь не сыплется - к «Финалу четырех» Газоль может стать весьма опасным. Правда, сначала ему и «Барсе» надо туда выйти. У «Зенита» на сей счет наверняка найдутся веские возражения.

Расписание 1/4 финала

Матчи №1

20 апреля, вторник: Эфес – Реал, Милан – Бавария.

21 апреля, среда: ЦСКА – Фенербахче (20.00 мск), Барселона – Зенит (22.00).

Матчи №2

22 апреля, четверг: Эфес – Реал, Милан – Бавария.

23 апреля, пятница: ЦСКА – Фенербахче (20.00 мск), Барселона – Зенит (22.00).

Матчи №3

27 апреля, вторник: Реал – Эфес.

28 апреля, среда: Зенит – Барселона (20.00), Фенербахче – ЦСКА (20.45), Бавария – Милан.

Матчи №4

29 апреля, четверг: Реал – Эфес.

30 апреля, пятница: Зенит – Барселона (20.00), Фенербахче – ЦСКА (20.45), Бавария – Милан.

Матчи №5

4 мая, вторник: ЦСКА – Фенербахче (20.00 мск), Барселона – Зенит (22.00), Эфес – Реал, Милан – Бавария.

Победители четвертьфиналов разыграют чемпионский титул в «Финал четырех» с 28 по 30 мая в Кельне. В 1/2 финала сильнейший в паре ЦСКА – «Фенербахче» сыграет с «Эфесом» или «Реалом».