Первый шаг к «Финалу четырех». ЦСКА обыграл «Фенербахче» в матче четвертьфинала Евролиги

ДОЛГАЯ ДОРОГА «ФЕНЕРА»

«Фенербахче» мог вообще не выйти в плей-офф. Из первых 15 матчей регулярного чемпионата Евролиги стамбульцы выиграли только пять. И оказались в подвале таблицы. Но после этого до конца регулярки потерпели лишь четыре поражения (из них два – в заключительных турах, против «Реала» и «Барсы») – и выбрались на седьмую позицию, пробившись, все-таки, в четвертьфинал!

«Фенербахче» мог не сыграть в эту среду. Поскольку пару дней назад команду накрыла эпидемия коронавируса. Ковидом заразились сразу восемь человек, из них пятеро – игроки. С участием «Фенера» был отменен поединок предыдущего тура чемпионата Турции – в минувшие выходные. Какая уж тут Евролига!

«Фенербахче» мог не долететь до Москвы. Поскольку авиасообщение между Турцией и Россией было, фактически, прервано – как раз из-за ковида. Остались только пара регулярных рейсов в неделю по маршруту Москва-Стамбул-Москва. Но чартер с «Фенером» к ним не относился. И власти нашей страны были готовы запретить стамбульской команде приезд в нашу столицу – из-за того же злосчастного коронавируса. Тут помощь пришла, откуда не ждали – от ЦСКА. Армейцы напрягли все свои связи в госорганах, чтобы помочь соперникам добраться до Первопрестольной. И смогли это сделать! Как ни крути, а спорт – это спорт. Кому нужны победы «за неявкой противника»? Не ЦСКА – уж точно!

Злоключения «Фенербахче» стали главной темой недели. Травма Иржи Веселы, который точно пропустит как минимум два первых матча с красно-синих. Эпидемия, выкосившая еще несколько ключевых игроков, включая Эдгараса Улановаса, Дайшона Пьера и Али Мухаммеда (он же – Бобби Диксон). А также – и главного тренера, Игора Кокошкова! Отсутствие Кокошкова и шестерых баскетболистов основы в Москве – они не то, что не были на матче, а просто к нам не прилетели. И огромная нервотрепка, через которую прошел стамбульский клуб… Все это, разумеется, было на руку ЦСКА. Но все равно не обещало нам победы. Этот четвертьфинал и так ожидался, как самый напряженный в текущем плей-офф Евролиги – еще бы, за путевку в Кельн сошлись два клуба, забравших три трофея за последние четыре сезона! А тут еще такая драма, неопределенность, интрига… Но было понятно – «Фенер» без боя не сдастся. Пусть без наставника. Без многих лидеров (Веселы, Мухаммед). Но – с Нандо Де Коло (а мы ведь помним, как француз блистал в ЦСКА еще совсем недавно). Со свойственным этой команде характером. И с их умением преодолеть все возможные трудности.

Тем более, что и сам ЦСКА был не в идеальном состоянии. Майк Джеймс давно покинул клуб из-за конфликта с главным тренером. И в этом сезоне точно здесь не сыграет – буквально в день первого матча с «Фенером» офис армейцев сообщил, что звездный защитник продолжит выступление в НБА до лета 2021-го. Что будет дальше – посмотрим. Плюс нет Николы Милутинова (он выбыл еще в январе, из-за травмы плеча). Джоэля Боломбоя. И Дэнила Хэкетта – он получил повреждение в игре с «Виллербаном» и только-только начинал тренировки.

Потери, все же, могут быть не только из-за ковида…

РЫВОК В ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕТВЕРТИ

Тем не менее, случилось приятное – Хэкетт вышел! И даже – в стартовом составе! И более того – ему не пришлось набирать обороты. Он сразу выдал максимум. Как в атаке, так и в защите.

«Фенер» же до последнего скрывал имена игроков, которые остались в Стамбуле. Но инсайдеры не ошиблись. Помимо Веселы сюда действительно не прилетели Али Мухаммед, Эдгарас Улановас, Дайшон Пьер, плюс Джарелл Эдди и Ахмет Деривоглу (ну и тренер – Кокошков). Гостям фактически пришлось формировать второй состав. Но скамейка у стамбульцев – глубокая. И это – уж обидно или нет – обеспечило жесткую рубку. На протяжении трех первых четвертей.

Де Коло ожидаемо зажигал! Специально, или нет, но против бывшей команды француз выдал 120 процентов – взрывал оборону армейцев, бросал с любых позиций, лишь с издали попадал неуверенно (2 из 6 попыток), но тоже в пределах нормы. Набрал в итоге 27 очков – больше всех остальных в этом матче! И если бы «Фенер» победил, то это бы была заслуга Нандо.

При том, старался он не в одиночку. Кайл О’Куинн и Марко Гудурич в отдельных моментах дополняли старания Де Коло, включился со скамейки и Лоренцо Браун. А Данил Бартель недостаток своих снайперских качеств уверенно компенсировал шикарными передачами. Во многом из-за их усилий стамбульцы держались в игре вплоть до заключительной четверти. А третью вовсе выиграли со счетом 22:11. Выйдя вперед – 66:64! Такого мы не ожидали…

Но короткая скамейка гостей, плюс характер самого ЦСКА расставили точки над i. Конечно, Итудису еще предстоит решить много проблем. Но именно в конкретном матче игра лидеров клуба – Хэкетта с Уиллом Клайберном – решила почти все. Оба набрали на двоих целых 40 очков и оба обеспечили рывок в последней четверти, который предопределил исход встречи. «Фенер», все же, повержен. Но – с огромным трудом.

Первый и самый важный шаг к «Финалу четырех» уже сделан. Но дальше все будет сложнее...