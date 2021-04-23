Против ЦСКА – полкоманды, против «Зенита» – полторы. А «Реал» уже почти вылетел

Тут возникает резонный вопрос: как люди с коронавирусом могут ездить через границы и, тем более, играть в профессиональный баскетбол? Поскольку «Фенер» тестировали как до вылета в Москву, так и сразу после прилета, в голову приходит только одно объяснение: видимо, вспышка эпидемии получилась растянутой во времени и некоторые из ее жертв постепенно выздоравливают.

Правда, по ходу серии «Фенербахче» рассчитывает на подкрепление. Восстанавливающийся после травмы Веселы может вернуться в строй на следующей неделе, когда соперники переедут в Стамбул. А Пьер и Дивероглу уже сейчас находятся с командой в Москве – последнего даже включили в заявку на матч №1, хотя на паркет не выпустили, Дивероглу всю игру просидел на скамейке. Что же до Пьера, то и.о. главного тренера турецкой команды Эрдем Джан заявил агентству «Р-спорт» после стартового матча, что не исключает участия канадского форварда во втором в пятницу – пусть на небольшое время и только если позволит состояние здоровья.

Фактически «Фенеру» пришлось начинать четвертьфинал вшестером. Именно столько участников московского матча с турецкой стороны провели на площадке в регулярном чемпионате больше ста минут, что для полугодового марафона тоже совсем немного. В таком составе у гостей просто не было шансов - как бы ни лез вон из кожи их лидер Нандо Де Коло.

Первый матч ЦСКА, завершившийся со счетом 92:76 в его пользу, наконец-то внес ясность в историю со вспышкой эпидемии коронавируса в лагере соперника армейцев. В среду «Фенербахче» играл в Москве без главного тренера Игора Кокошкова и половины баскетболистов основного состава: Яна Веселы, Дайшона Пьера, Эдгараса Улановаса, Ахмета Дивероглу, Джарелла Эдди и Бобби Диксона, на долю которых в Евролиге-20/21 приходилось почти 50 процентов общекомандного игрового времени, очков и подборов, а также две трети блок-шотов.

Косвенно эту версию подтверждает вот что: 8 апреля на матч с «Реалом» у турок вышли все, кроме давно не играющих Веселы и Улановаса, а 11-го в поединке национального чемпионата с «Бурсаспором» уже отсутствовали и Пьер, и Дивероглу. В то время, как Эдди с Диксоном на тот момент еще оставались в строю - видимо, они заболели на несколько дней позже, и поэтому никак не могли поехать в Москву.

Впрочем, даже если Пьер, Дивероглу, а потом и Веселы присоединятся к «Фенеру» по ходу серии, их форма будет далека от идеальной и на общий расклад сил это вряд ли сможет повлиять. Сегодня армейцы должны брать второй матч, а дальше - дело техники. Допускаю, что в мире есть баскетбольные команды, способные после счета 0-2 «на заказ» обыграть ЦСКА три раза подряд, но искать их нужно не в Европе, а по другую сторону Атлантического океана.

ТРАВМА ГУДАЙТИСА И КАПИТУЛЯЦИЯ «РЕАЛА»

Если соперник ЦСКА по четвертьфиналу – это, считайте, половина нормальной команды, то «Зениту» в пятницу будут противостоять добрые полторы. И без того звездная «Барселона», финишировав первой в регулярном чемпионате, явно не планировала начинать плей-офф с домашнего поражения и сегодня, по идее, должна рвать и метать. Нашим же придется обойтись без Артураса Гудайтиса – в четвертой четверти победного матча №1 литовский центровой подвернул голеностоп.

Напомню, что Маттеуш Понитка тоже травмирован, причем надолго. И пусть в среду «Зенит» сыграл так здорово, что заставил нас забыть об отсутствии своего капитана, в немедленное продолжение «каталонского банкета» верится все-таки с трудом. Поймите правильно: против российских 2-0 на старте и этой серии возражать я, естественно, не стану. Просто возвращение в Петербург при счете 1-1 - тоже прекрасный результат.

В «нероссийских» четвертьфиналах ничьими не пахнет, там везде 2-0. «Бавария», упустившая победу на последней секунде первого матча в Милане, во втором минувшей ночью выглядела деморализованной. Гости даже штрафной реализовали лишь с пятой попытки и еще до большого перерыва схлопотали «двадцатник». В третьей четверти они, правда, встрепенулись и сократили отставание до «-6», но тут тренера «Баварии» Андреа Тринкьери удалили в раздевалку за два технических фола, и погоня захлебнулась.

Полутора часами ранее «Реал» был вторично разгромлен «Эфесом» в Стамбуле: разница по сумме двух матчей составила 50 очков. Тренер испанцев Пабло Ласо, похоже, махнул рукой на эту серию: он убрал из состава (не из стартового, а вообще из заявки) гиганта Вальтера Тавареша и дал игровое время всем, от Фелипе Рейеса до Тристана Вукчевича. Оба родились в марте с интервалом всего в пять дней, только Рейесу недавно исполнился 41 год, а Вукчевичу - 18. Кстати, этого юного форварда ростом 209 сантиметров я вам советую запомнить - данные у парня великолепные.

Евролига. Плей-офф. 1/4 финала. Матчи №2

Милан (Италия) – Бавария (Германия) - 80:69 (26:12, 21:17, 18:24, 15:16)

Милан: Пантер (20), Родригес (13), Шилдс (12), Лидэй (10).

Бавария: Болдуин (23), Лучич (11), Рэйнольдс (11), Гист (11).

Счет в серии: 2-0.

Эфес (Турция) – Реал (Испания) - 91:68 (22:13, 22:19, 21:13, 26:23)

Эфес: Мицич (23, трехочковые 5/5), Ларкин (21), Бобуа (11).

Реал: Томпкинс (17), Фернандес (11), Лапровиттола (5+10 передач).

Счет в серии: 2-0.

Другие серии: ЦСКА (Россия) – Фенербахче (Турция) – 1-0, Барселона (Испания) – Зенит (Россия) – 0-1.

Расписание до конца четвертьфиналов

Матчи №2

23 апреля, пятница: ЦСКА – Фенербахче (20.00), Барселона – Зенит (22.00).

Матчи №3

27 апреля, вторник: Реал – Эфес.

28 апреля, среда: Зенит – Барселона (20.00), Фенербахче – ЦСКА (20.45), Бавария – Милан.

Матчи №4

29 апреля, четверг: Реал – Эфес.

30 апреля, пятница: Зенит – Барселона (20.00), Фенербахче – ЦСКА (20.45), Бавария – Милан.

Матчи №5

4 мая, вторник: ЦСКА – Фенербахче (20.00), Барселона – Зенит (22.00), Эфес – Реал, Милан – Бавария.

Четвертьфиналы проходят до трех побед по схеме «2-2-1». Их победители разыграют чемпионский титул в «Финале четырех» с 28 по 30 мая в Кельне. Победитель серии ЦСКА – «Фенербахче» в полуфинале встретится с «Эфесом» или «Реалом».