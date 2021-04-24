«Барса» чудом спаслась от «Зенита» в овертайме. Серия едет в Питер при счете 1-1

«УДАВКА» ДЛЯ ПАНГОСА И БЛОК-ШОТЫ БЛЭКА
После сенсационной победы «Зенита» в среду (за 17 лет проведения четвертьфиналов в их нынешнем формате это первый случай, когда восьмая команда регулярного чемпионата обыгрывает первую на старте плей-офф), у «Барселоны» не осталось путей к отступлению - второго домашнего поражения подряд ей бы не простили. По такому случаю тренер каталонцев Шарунас Ясикявичюс отправил на дальний конец скамейки запасных самого Поу Газоля. 40-летний ветеран, начинавший первый матч в стартовой пятерке, во втором на площадке не появлялся ни разу.
Наши этого даже не заметили. «Зенит», вслед за Маттеушем Пониткой потерявший из-за травмы Артураса Гудайтиса (растяжение голеностопа), вновь начал так невозмутимо и хладнокровно, словно играл рядовой матч Единой лиги ВТБ: счет открыл Тарик Блэк после передачи Кевина Пангоса.
Правда, второго голевого паса канадского плеймейкера пришлось ждать очень долго – аж до середины четвертой четверти. Опеке Пангоса «Барселона» уделила особое внимание – даже получить мяч ему удавалось не всегда и с трудом. Хотя в итоге Пангос все равно сказал свое веское слово.
Блэк же вообще провел лучшую игру за два месяца в «Зените». Он отлично страховал партнеров под щитом и трижды накрывал броски соперников. Проблема в том, что у «Барсы» в этот день тоже отличился центровой – Брэндон Дэвис. Единственный баскетболист, с которым не совладала прекрасная защита российского клуба. Николу Миротича с Ником Калатесом (11 очков на двоих при жалких 20 процентах попаданий с игры) «Зенит», как и двумя днями ранее, полностью закрыл, а вот с Дэвисом на этот раз не получилось. Пусть тот и забивал в основном со штрафных, которых «Барса» исполнила аж 44 штуки против 19 у гостей.
МОГЛИ ВЫИГРАТЬ ОДНИМ БРОСКОМ
Домашнее судейство? Если да, то несильно, в рамках приличий. Это была обоюдно жесткая схватка «команд-бульдогов» - только не под ковром, а на паркете, под прицелами телекамер. Первая половина осталась за «Барселоной» - благодаря рывку 12:0 во второй четверти и промахам «Зенита», реализовавшего до большого перерыва лишь один трехочковый из десяти.
Но после паузы, наконец, прорезался бросок у Остина Холлинза и постепенно наши перехватили инициативу. В конце третьего периода «Зенит» сравнял счет, а в начале четвертого вышел вперед – 54:53! Это Холлинз «выстрелом» метров с восьми заткнул сирену об окончании 24-х секунд на атаку.
За полторы минуты до конца основного времени «Барса» имела в запасе «+4». Но больше ей не дали забить ничего, и прекрасный шанс выиграть без овертайма был уже у гостей. Пангос бросал со средней дистанции и мог похоронить звездного противника, но, увы, промахнулся. Овертайм.
Начало дополнительной пятиминутки тоже осталось за «Зенитом». Когда здоровенный Блэк выдал изящную «вертушку» на 360 градусов и забил из-под кольца, у Ясикявичюса от изумления чуть не отвалилась нижняя челюсть – 71:68 в пользу питерцев!
К сожалению, их американский центровой через несколько секунд получил пятый фол. И как ни старался постоянно солировавший в овертайме Пангос, в обмене штрафными «Барселона» все-таки оказалась удачливее. За 1.20 до финальной сирены Кори Хиггинс восстановил равновесие (76:76), а решающими стали два перехвата Адама Ханги. После первого уже «Барса» получила «+3» за 0.13 до конца, второй же оборвал заключительную атаку российской команды. Да, было близко – но, увы, не срослось.
Счет в серии сравнялся, однако преимущество своей площадки в ней теперь принадлежит «Зениту». Команды переезжают в Петербург, где 28 и 30 апреля состоятся третий и четвертый матчи – и не в пустом зале, а с живыми болельщиками. Если наши дома дважды выиграют, они выйдут в «Финал четырех». В случае 2-2 все решится опять в Барселоне.
Евролига.
1/4 финала.
Матчи №2
Барселона (Испания) – Зенит (Россия) – 81:78 ОТ (13:16, 25:13, 10:19, 18:18, 15:12)
Барселона: Б.Дэвис (22), Хиггинс (15).
Зенит: Пангос (23), У.Томас (17), Холлинз (12, трехочковые 4/9).
Счет в серии: в 1-1.
ЦСКА (Россия) – Фенербахче (Турция) – 78:67 (23:25, 27:17, 10:13, 18:12)
ЦСКА: Хэкетт (14+9 передач), Шенгелия (11+7 передач+7 подборов), Курбанов (10).
Фенербахче: Гудурич (27, трехочковые 4/7), Де Коло (9).
Счет в серии: 2-0.
Другие матчи: Милан (Италия) – Бавария (Германия) - 80:69 (счет в серии - 2-0), Эфес (Турция) – Реал (Испания) - 91:68 (2-0).
Расписание до конца четвертьфиналов
Матчи №3
27 апреля, вторник: Реал – Эфес.
28 апреля, среда: Зенит – Барселона (20.00), Фенербахче – ЦСКА (20.45), Бавария – Милан.
Матчи №4
29 апреля, четверг: Реал – Эфес.
30 апреля, пятница: Зенит – Барселона (20.00), Фенербахче – ЦСКА (20.45), Бавария – Милан.
Матчи №5
4 мая, вторник: ЦСКА – Фенербахче (20.00), Барселона – Зенит (22.00), Эфес – Реал, Милан – Бавария.
Серии проходят до трех побед по схеме «2-2-1». Их победители разыграют чемпионский титул в «Финале четырех» с 28 по 30 мая в Кельне. Победитель серии ЦСКА – «Фенербахче» в полуфинале встретится с «Эфесом» или «Реалом».