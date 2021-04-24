«Барса» чудом спаслась от «Зенита» в овертайме. Серия едет в Питер при счете 1-1

«УДАВКА» ДЛЯ ПАНГОСА И БЛОК-ШОТЫ БЛЭКА

После сенсационной победы «Зенита» в среду (за 17 лет проведения четвертьфиналов в их нынешнем формате это первый случай, когда восьмая команда регулярного чемпионата обыгрывает первую на старте плей-офф), у «Барселоны» не осталось путей к отступлению - второго домашнего поражения подряд ей бы не простили. По такому случаю тренер каталонцев Шарунас Ясикявичюс отправил на дальний конец скамейки запасных самого Поу Газоля. 40-летний ветеран, начинавший первый матч в стартовой пятерке, во втором на площадке не появлялся ни разу.

Наши этого даже не заметили. «Зенит», вслед за Маттеушем Пониткой потерявший из-за травмы Артураса Гудайтиса (растяжение голеностопа), вновь начал так невозмутимо и хладнокровно, словно играл рядовой матч Единой лиги ВТБ: счет открыл Тарик Блэк после передачи Кевина Пангоса.

Правда, второго голевого паса канадского плеймейкера пришлось ждать очень долго – аж до середины четвертой четверти. Опеке Пангоса «Барселона» уделила особое внимание – даже получить мяч ему удавалось не всегда и с трудом. Хотя в итоге Пангос все равно сказал свое веское слово.

Блэк же вообще провел лучшую игру за два месяца в «Зените». Он отлично страховал партнеров под щитом и трижды накрывал броски соперников. Проблема в том, что у «Барсы» в этот день тоже отличился центровой – Брэндон Дэвис. Единственный баскетболист, с которым не совладала прекрасная защита российского клуба. Николу Миротича с Ником Калатесом (11 очков на двоих при жалких 20 процентах попаданий с игры) «Зенит», как и двумя днями ранее, полностью закрыл, а вот с Дэвисом на этот раз не получилось. Пусть тот и забивал в основном со штрафных, которых «Барса» исполнила аж 44 штуки против 19 у гостей.

МОГЛИ ВЫИГРАТЬ ОДНИМ БРОСКОМ

Домашнее судейство? Если да, то несильно, в рамках приличий. Это была обоюдно жесткая схватка «команд-бульдогов» - только не под ковром, а на паркете, под прицелами телекамер. Первая половина осталась за «Барселоной» - благодаря рывку 12:0 во второй четверти и промахам «Зенита», реализовавшего до большого перерыва лишь один трехочковый из десяти.