Шансы «Барсы» все еще выше: 59 на 41. «Зенит» должен заканчивать серию в Питере

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Англия - Первая лига 2-й тайм, 77' Чарльтон Атлет 0 Питерборо Юнай 1 П1 18.0 Х 5.30 П2 1.20
Англия - Первая лига 2-й тайм, 78' Кру Александра 0 Рочдейл 0 П1 5.20 Х 1.55 П2 4.50
Англия - Первая лига 2-й тайм, 77' Линкольн Сити 1 Халл Сити 1 П1 5.00 Х 1.55 П2 4.50
Англия - Первая лига 2-й тайм, 80' Ипсвич Таун 0 Уимблдон 0 П1 6.10 Х 1.40 П2 5.00
Англия - Чемпионшип 2-й тайм, 81' Ковентри Сити 0 Престон Норт Э 1 П1 22.0 Х 5.60 П2 1.20
КХЛ - плей-офф перерыв Авангард 1 ЦСКА 2 П1 9.50 Х 4.10 П2 1.41
Англия - Чемпионшип 2-й тайм, 80' Блэкберн Ровер 5 Хаддерсфилд Та 1
Англия - Чемпионшип 2-й тайм, 77' Кардифф Сити 2 Уиком Уондерер 1 П1 1.11 Х 8.90 П2 25.0
Испания - Сегунда 2-й тайм, 82' УД Логроньес 0 Картахена 1 П1 27.0 Х 8.70 П2 1.11
Англия - Чемпионшип 2-й тайм, 80' Уотфорд 1 Миллуолл 0 П1 1.08 Х 11.0 П2 29.0
Англия - Первая лига 2-й тайм, 82' Оксфорд Юнайте 3 Плимут Аргайл 1
Англия - Первая лига 2-й тайм, 80' Гиллингем 2 Нортгемптон Та 0
Англия - Первая лига 2-й тайм, 78' Уиган Атлетик 1 Бёртон Альбион 1 П1 4.50 Х 1.50 П2 5.70
Англия - Первая лига 2-й тайм, 81' Блэкпул 0 Шрусбери Таун 1 П1 18.0 Х 5.10 П2 1.20
Англия - Чемпионшип 2-й тайм, 76' Мидлсбро 2 Шеффилд Уэнсде 1 П1 1.27 Х 5.00 П2 14.0
Англия - Чемпионшип 2-й тайм, 81' Дерби Каунти 1 Бирмингем Сити 1 П1 5.90 Х 1.30 П2 7.90
Англия - Чемпионшип 2-й тайм, 75' Барнсли 1 Ротерхэм Юнайт 0 П1 1.18 Х 6.50 П2 19.0
Испания - Сегунда 2-й тайм, 82' Малага 0 Фуэнлабрада 1 П1 27.0 Х 9.40 П2 1.10
Англия - Первая лига 2-й тайм, 78' Милтон-Кинс До 5 Суиндон Таун 0
Англия - Чемпионшип 2-й тайм, 79' Ноттингем Форе 1 Сток Сити 1 П1 5.00 Х 1.45 П2 6.50
Англия - Чемпионшип 2-й тайм, 80' Куинз Парк Рей 1 Норвич Сити 2
Португалия - Сегунда 2-й тайм, 76' Лейшойнш 1 Фейренсе 4
Англия - Первая лига 2-й тайм, 80' Донкастер Рове 0 Флитвуд Таун 1 П1 23.0 Х 6.40 П2 1.14
Англия - Первая лига 2-й тайм, 79' Сандерленд 2 Аккрингтон Стэ 2 П1 3.50 Х 1.55 П2 6.50
Испания - Примера 2-й тайм, 68' Вальядолид 1 Кадис 1 П1 2.75 Х 1.81 П2 6.90
Франция - Лига 1 1-й тайм, 39' Метц 0 ПСЖ 1
Германия - Бундеслига 19:00 Ольденбург 0 Ратиофарм Ульм 0
Германия - Бундеслига 19:00 Гисен 46-е 0 Людвигсбург 0
Россия - Премьер-Лига 19:00 Динамо М 0 Химки 0 П1 1.41 Х 4.80 П2 8.40
Россия - Премьер-Лига 19:00 Тамбов 0 Локомотив М 0 П1 23.0 Х 12.0 П2 1.10
Шансы «Барсы» все еще выше: 59 на 41. «Зенит» должен заканчивать серию в Питере
24 апреля 17:04
автор: Лев Тигай
автор фото: БК "Зенит"

Шансы «Барсы» все еще выше: 59 на 41. «Зенит» должен заканчивать серию в Питере

Позади первая неделя плей-офф Евролиги. ЦСКА ведет 2-0 в четвертьфинале с «Фенербахче», а «Зенит» и «Барселона» переезжают в Санкт-Петербург при ничейном счете 1-1.

Вопреки прогнозам «Зенит» оказался единственным возмутителем спокойствия в первом раунде плей-офф-2021. В остальных четвертьфиналах хозяева площадок не знают поражений – кроме концовки первого матча «Милан» - «Бавария» там и вспомнить особо нечего, да и в этой игре для итальянцев все закончилось благополучно. Теперь они, ЦСКА и «Эфес» находятся в шаге от «Финала четырех» и могут потихоньку собираться в Кельн, где через месяц определится сильнейший клуб континента.

Евролига. Плей-офф. 1/4 финала. После двух матчей

Барселона (Испания) – Зенит (Россия) – 1-1 (74:76, 81:78 ОТ)

ЦСКА (Россия) – Фенербахче (Турция) – 2-0 (92:76, 78:67)

Эфес (Турция) – Реал (Испания) – 2-0 (90:63, 91:68)

Милан (Италия) – Бавария (Германия) – 2-0 (79:78, 80:69)

ДО ПЯТОГО МАТЧА ДОВОДИТЬ НЕЛЬЗЯ

Зато от схватки «Барселоны» с «Зенитом» просто искры летят: здесь оба матча завершились с разницей не больше трех очков, и наши дебютанты плей-офф Евролиги едва не увезли из Каталонии сенсационный победный дубль. Питерцам чуть-чуть не хватило удачи в пятницу, когда судьба второй игры решилась только в овертайме.

Впрочем, 1-1 в гостях против лучшей команды регулярного чемпионата – тоже несомненный успех. Теперь преимущество своей площадки перешло к «Зениту», который 28 и 30 апреля сыграет с «Барсой» на «Сибур Арене», вмещающей 7120 зрителей. По правилам, действующим сейчас в Санкт-Петербурге, зал может быть заполнен на 50 процентов, и сомневаться в «полу-аншлаге» не приходится: на матч №3 уже распродано почти все. Осталось две с лишним сотни билетов – в основном дешевых, по 500-800 рублей.

Явным фаворитом серии, как было перед ее началом, «Барселону» сейчас, конечно, не назовешь. Но так ли уж выросли шансы «Зенита»?

В поисках ответа я честно прошерстил историю Евролиги, где серии плей-офф в их нынешнем виде – до трех побед, по схеме «2-2-1» - в 1/4 играют 13 последних лет, начиная с сезона-2008/09. Плюс тот же формат однажды, в 2001-м, применялся в полуфиналах и финале. Так вот, счет 1-1 до сих пор встречался 22 раза и приводил к следующим итоговым результатам.

Как заканчивались серии плей-офф Евролиги до трех побед после счета 1-1

Как видите, чаще всего встречается счет 3-1 в пользу команды, проводившей третий и четвертый матчи дома, как сейчас предстоит «Зениту». Но если сложить число разных исходов в ту и другую сторону, то получается, что шансы «Барселоны» на выход в «Финал четырех» по-прежнему выше, пусть и ненамного - 59 процентов на 41.

Также обратите внимание вот на что: когда дело доходило до последнего матча №5, во всех восьми случаях его выигрывали хозяева. То есть, «Зениту» нужно кровь из носу решать судьбу серии дома, двумя победами в Петербурге. Иначе, стоит соперникам вернуться в Каталонию, оттуда «Барса» наших «живьем» наверняка не выпустит.

ЦСКА: РЕЗУЛЬТАТ БЕЗ ИГРЫ

А что же ЦСКА? Армейцы пусть скажут «спасибо» коронавирусу и травмам, лишившим «Фенербахче» половины основных баскетболистов перед визитом в Москву. Будь турецкий клуб в оптимальном составе, это могло бы закончиться для наших плачевно – особенно при такой собственной игре.

На фоне «Зенита», матчи которого в Барселоне начинались сразу после армейских, ЦСКА смотрелся откровенно беззубо. Взять хоть вчерашний вечер, когда подопечные Димитриса Итудиса уперлись в зонную защиту «Фенера» и, стоя на месте, пасовали друг другу по периметру трехочковой дуги, уповая только на дальние броски. Лишь изредка ЦСКА пробовал расшатать турецкую «зону» за счет обыгрышей на «усах». Проходов к щиту практически не было – не говоря уже о таких премудростях, как вскрытие «зоны» через линию штрафных.

В итоге армейцы выполнили 34 трехочковых, 14 из них достигли цели и для половинки «Фенербахче» этого оказалось достаточно. Не сомневаюсь, что ЦСКА, как всегда, будет в «Финале четырех», но назревающее свидание с «Эфесом» в 1/2, боюсь, не сулит москвичам ничего хорошего – конечно, если второй стамбульский клуб вдруг тоже коронавирусом не накроет. Пока что «Эфес» демонстрирует однозначно лучший баскетбол в этом цикле плей-офф.

Впрочем, не стоит слишком уж сгущать краски. Так или иначе, текущую турнирную задачу ЦСКА почти решил – в отличие, кстати, от того же «Зенита». А дальше у армейцев еще будет время, чтобы прибавить к решающим играм в Кельне. Пусть в данный момент и не очень понятно, в чем именно им прибавлять - и, главное, кем?

Пока же сосредоточимся на «Зените», который может осуществить небывалое: два российских клуба в разных полуфиналах Евролиги. «Регулярку» наша северная столица уже распробовала, теперь ее ждет новое блюдо под названием плей-офф. Острое, изысканное - для настоящих баскетбольных гурманов.

Расписание до конца четвертьфиналов

Матчи №3

27 апреля, вторник: Реал – Эфес.

28 апреля, среда: Зенит – Барселона (20.00), Фенербахче – ЦСКА (20.45), Бавария – Милан.

Матчи №4

29 апреля, четверг: Реал – Эфес.

30 апреля, пятница: Зенит – Барселона (20.00), Фенербахче – ЦСКА (20.45), Бавария – Милан.

Матчи №5

4 мая, вторник: ЦСКА – Фенербахче (20.00), Барселона – Зенит (22.00), Эфес – Реал, Милан – Бавария.

Серии проходят до трех побед по схеме «2-2-1». Их победители разыграют чемпионский титул в «Финале четырех» с 28 по 30 мая в Кельне. Победитель серии ЦСКА – «Фенербахче» в полуфинале встретится с «Эфесом» или «Реалом».

источник: «Советский спорт»
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