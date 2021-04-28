«Зенит» склоняется к закату. Питерцы снова проиграли «Барселоне» (видео)

Теперь от вылета из турнира лидеров Лиги ВТБ отделяет всего одно поражение.
ИЗ БАРСЕЛОНЫ – В ПИТЕР
А как все здорово начиналось! Питерцы оставили за собой первый матч против главных фаворитов Евролиги, на их же площадке, в красивой и равной борьбе – 76:74. Были близки к победе во втором, но уступили в овертайме – 78:81. Внезапно оказалось, что недавний аутсайдер турнира (применительно к прошлому году) не просто так вышел в плей-офф, но и реально способен бороться за «Финал четырех»! И это – против грозных каталонцев, ставших лучшими в регулярке (за счет результата личных встреч с ЦСКА), да к тому же с преимуществом своего поля!
Несколько дней на отдых могли пойти на пользу. Но Хави Паскуаль признавал – переломить ситуацию будет сложно. Пусть выводы из последнего поражения сделаны, исправить недочеты совсем нелегко. А значит, с переездом серии в Санкт-Петербург ситуация несильно изменится.
- Мы рады тому, что сделали в Барселоне, но сейчас это в прошлом, - отметил наставник «Зенита». – Сейчас нам предстоят матчи перед своими болельщиками. И каждый должен наслаждаться моментом. Мы впервые в истории клуба вышли в плей-офф. И несмотря на то, что важные для нас игроки не смогут участвовать в третьей встрече, мы постараемся использовать свой план на этот матч. Знаю наверняка – «Барселона» после победы будет действовать еще лучше и не будет ощущать такого большого давления. Так что нам придется выложиться по максимуму, если мы хотим добиться успеха.
К сожалению, у питерцев это не вышло.
ОТНЫНЕ – НИ ШАГУ НАЗАД
Шанс были. Еще в первой четверти хозяева паркета при поддержке трибун (а в Питере всегда горячая поддержка, даже в нынешние времена!) смогли нивелировать рывок гостей (0:6) и выровнять ситуацию на паркете, уйдя на двухминутный перерыв со счетом 16:16. Особенно старались Кей-Си Риверс, Алекс Пойтресс и Уилл Томас. У питерцев возникли проблемы с реализацией дальних бросков, но плотная борьба под щитами, плюс хитрые комбинации в позиционном нападении приносили ожидаемый результат. В начале второго отрезка игры «Барса» едва не «поплыла» - Билли Бэрон и Пойтресс вывели «Зенит» вперед 25:19! Показалось, нас снова ждет упорная борьба. И, может быть, на этот раз, в отличие от второго поединка в Испании, успех будет сопутствовать именно подопечным Паскуаля.
Увы, мы ошиблись.
Чем дальше, тем очевиднее становится преимущество «Барселоны». Не столько в звездных именах или длине скамейки. Сколько в характере. И где-то – в удаче. Поэтому за несколько минут уверенное лидерство «Зенита» (30:23) превращается уже в отставание – 30:31 после уверенных атак Кори Хиггинса и Брэндона Дэвиса. А после большого перерыва гости все больше уходят в отрыв.
Нет, разгрома не будет. Но, к сожалению, не будет и жесткой концовки. Такой, какие были в Барселоне на прошлой неделе. Соперник питерской команды возьмет свое в борьбе. В довольно упорной. Но, все равно, с определенным преимуществом. Итог – 70:78. И это, к сожалению, означает, что серия может не вернуться в Испанию. Если через два дня «Зенит» проиграет опять.