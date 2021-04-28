«Зенит» склоняется к закату. Питерцы снова проиграли «Барселоне» (видео)

Теперь от вылета из турнира лидеров Лиги ВТБ отделяет всего одно поражение.

ИЗ БАРСЕЛОНЫ – В ПИТЕР

А как все здорово начиналось! Питерцы оставили за собой первый матч против главных фаворитов Евролиги, на их же площадке, в красивой и равной борьбе – 76:74. Были близки к победе во втором, но уступили в овертайме – 78:81. Внезапно оказалось, что недавний аутсайдер турнира (применительно к прошлому году) не просто так вышел в плей-офф, но и реально способен бороться за «Финал четырех»! И это – против грозных каталонцев, ставших лучшими в регулярке (за счет результата личных встреч с ЦСКА), да к тому же с преимуществом своего поля!

Несколько дней на отдых могли пойти на пользу. Но Хави Паскуаль признавал – переломить ситуацию будет сложно. Пусть выводы из последнего поражения сделаны, исправить недочеты совсем нелегко. А значит, с переездом серии в Санкт-Петербург ситуация несильно изменится.

- Мы рады тому, что сделали в Барселоне, но сейчас это в прошлом, - отметил наставник «Зенита». – Сейчас нам предстоят матчи перед своими болельщиками. И каждый должен наслаждаться моментом. Мы впервые в истории клуба вышли в плей-офф. И несмотря на то, что важные для нас игроки не смогут участвовать в третьей встрече, мы постараемся использовать свой план на этот матч. Знаю наверняка – «Барселона» после победы будет действовать еще лучше и не будет ощущать такого большого давления. Так что нам придется выложиться по максимуму, если мы хотим добиться успеха.

К сожалению, у питерцев это не вышло.