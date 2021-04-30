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Баскетбол на театральной сцене. В Питере прошел финал Единой лиги Европы
30 апреля 20:12
автор: Николай Мысин

Баскетбол на театральной сцене. В Питере прошел финал Единой лиги Европы

И да – матчи действительно прошли прямо в театре. Правда, речь не о классической игре. А о баскетболе 3 на 3.

Чемпионский трофей забрала сербская команда «Нови Сад».

ЗА ТРОФЕЕМ – В ПИТЕР

Баскетбол 3 на 3 уже давно включен в программу Олимпийских игр (дебют состоится в Токио-2020), но до сих пор в сознании большинства болельщиков ассоциируется с чем-то вроде стритбола. Впрочем… Он из него и вышел. Просто формат, по которому большинство мальчишек гоняют мяч в коробках во дворе или на специальных площадках, вроде той, что на Воробьевых горах в Москве (под метромостом), добился признания на высшем уровне. И теперь в нем будут разыгрывать золото Игр – прямо, как в «большом» баскетболе.

И этот факт серьезно подтолкнул развитие баскетбола 3 на 3 на всех уровнях. Новые престижные турниры стали появляться, как грибы после дождя, и Единая лига Европы – один из таких. В нынешнем году прошел уже третий сезон данной Лиги. Правда, второй не был доигран из-за ковида, но это – детали. Важнее, что финал турнира состоялся в России, в Санкт-Петербурге. Прошел в довольно необычных условиях. Но получился очень успешным – как с точки зрения борьбы за трофей, так и в плане интереса зрителей. Нет, тут не было трибун – как таковых. Но зрительский зал был действительно полон!

СЮРПРИЗ ОТ INANOMO

Не знаю, было ли такое где-то еще, но лично мне не доводилось видеть баскетбол… в театре! Нет, это не шутка – местом проведения финала Единой лиги Европы стал музыкально-драматический театр «Буфф». Площадку разбили прямо на сцене, а болельщики заняли зрительский зал. Выглядело все, как реальная театральная постановка – кулисы, софиты, мощная акустика, конферансье (представляющий команды и посвящающий зрителей в детали правил, а заодно – устраивающий в перерывах разные розыгрыши и короткие конкурсы). Правда, если само шоу было тщательно срежиссировано, то вот матчи – нет. И мы увидели пару сенсаций.

В решающий раунд пробилось ровно 8 команд, из них – половина российских. Впрочем, фаворитами ни одна из них не считалась. В силу разных причин – от неоптимального состава (как в случае с «Гагариным», за который из основных лидеров смог сыграть лишь Александр Зуев) до неудачной сетки. Так, Inanomo уже в четвертьфинале выпало сразиться с голландской Team NL – чемпионами первого «Мастерса» этого года (в Дохе)! В баскетболе 3 на 3 взять «Мастерс» - все равно что выиграть в теннисе «Большой шлем». Круче этих турниров – лишь Олимпиада и чемпионат мира. Надо ли говорить, что шансы российской четверки (если вы не знаете – в баскетболе 3 на 3 в заявке – четверо игроков, и они постоянно меняют друг друга на паркете) выйти в полуфинал были весьма невысоки…

Но вы же помните – не обошлось без сенсаций. Вот главную из них и принесла Inanomo.

КОГДА В ТЕАТРЕ МОЖНО ШУМЕТЬ

К тому моменту, как начался их матч с Team NL, две российские команды турнир уже покинули. «ЦОП Москва» не справилась с «Ригой» - чемпионами первого сезона Единой лиги Европы, а «Три звездочки» уступили Team LT – по сути, мужской сборной Литвы. Тем не менее, публика в зале успела прочувствовать и атмосферу, и дух турнира. Необычная обстановка (стритбол в театре – это, все-таки, нетривиально!) сыграла свою роль, исключительно в положительном смысле. В такие места люди ходят за шоу, и оно удалось! Как в плане самих баскетбольных баталий (баскетбол 3 на 3 – исключительно динамичный вид спорта, на атаку – всего 10 секунд, счет меняется постоянно, матч длится либо 10 минут, либо до 21 очка у одной из команд; в общем – экшн нон-стопом!). Так и в плане сопровождения, в том числе – музыкального. Ди-джей старался не хуже игроков!

Все это, возможно, завело парней из Inanomo. Ранее в этом сезоне ни на одном из предварительных турниров они не проходили раунда в плей-офф, тогда как Team NL были дважды в финале и один из них выиграли! Но здесь все сразу стало складываться не в пользу голландцев. Владислав Мелешкин открыл счет и представители российской команды сумели удержать заданный темп, хотя порой и отпускали соперников. А рывок 8:2 на заключительных минутах принес им сенсационный успех!

Жаль, что развить его не удалось. Но это было ожидаемо. В полуфинале Inanomo не справилась с «Нови Садом» из Сербии. Сербы же, в итоге, взяли почетный трофей, с трудом дожав в решающем матче «Ригу». Тем самым откусив главный кусок от призового пирога на 40 000 евро.

Ну а зрители в любом случае остались довольны. В конце концов – когда еще в театре можно будет так пошуметь?

источник: «Советский спорт»
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