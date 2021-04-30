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Слом «Барселоны». «Зенит» снова победил главных фаворитов Евролиги
30 апреля 22:56
автор: Николай Мысин

Слом «Барселоны». «Зенит» снова победил главных фаворитов Евролиги

Питерский «Зенит» разгромил «Барселону» в четвертом матче четвертьфинальной серии – 74:61. И сравнял счет – 2:2. Судьба путевки на «Финал четырех» определится в решающей встрече.

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

Наверное, это вполне справедливо – что такая интересная серия закончится в пятом матче. Так и должны завершаться супер-битвы. А «Зенит» и «Барселона» с первых минут первой встречи продемонстрировали, что на ждет шедевральной сражение на площадках столиц – будь то столица Каталонии или культурная столица России.

Возможно, после поражения сине-бело-голубых от сине-гранатовых (правда, одетых в розовую форму) в третьей встрече, определенная часть болельщиков могла впасть в уныние… Действительно, после победы в первой игре в Барселоне и весьма досадного поражения во второй, в овер-тайме, проигрыш «Зенита» на домашнем паркете воспринимался болезненно. Тут не было жаркой схватки до последних секунд, «Барса» использовала все свое преимущество что в классе, что в опыте, что в глубине скамейки, что в величине контрактов игроков. На мгновение показалось, что дожать питерцев для нее теперь – дело техники. Но Хави Паскуаль и его подопечные были совсем иного мнения.

- Мы, очевидно, проиграли подборы в защите и слишком часто теряли мяч. Это и стало ключевым моментом, который не позволил победить. Но не стоит забывать, что мы играли против лучшей команды Европы. Тем не менее, если удастся исправить эти недочеты, лучше контролировать мяч в защите и минимизировать свои ошибки, плюс добавить эффективности в бросках из-под кольца, у нас будут шансы сравнять счет в этой серии. И продолжить борьбу за выход в «Финал четырех», - отметил наставник «Зенита».

Не просто дежурно сказал журналистам, что именно не получилось в третьей встрече. Но и действительно сумел сделать выводы, а – главное! – внести коррективы перед четвертой игрой.

И внезапно оказалось, что хваленая «Барселона» отнюдь не так неуязвима. И что ей далеко до того, чтобы бронировать чартер в Кельн. В пятницу «Зенит» оказался сильнее испанцев. Причем – значительно. По всем статьям.

ФЕЕРИЯ ПАНГОСА

Уже в начале первой четверти броски Остина Холлинса и Тарика Блэка приносят хозяевам преимущество. При полной поддержке активных трибун, «Зенит» бежит в отрыв, наращивая превосходство – 11:5. А концовка отрезка превращается для «Барсы» в кошмар – потеря идет за потерей, под щитами питерцы творят чудеса, цифры на табло меняются с пугающей интенсивностью. И пугает она именно фанатов «Барселоны». 25:13 – отличный задел, чтобы уверенно держать лидерство до финальной сирены! В борьбе двух лучших защитных команд Евролиги разрыв «плюс 12» - это правда крутое подспорье.

Конечно же, Шарунас Ясикявичус сделает все, чтобы изменить ситуацию. Но его главный козырь – по крайней мере, в серии с «Зенитом» - Брэндон Дэвис отныне надежно закрыт. Парень, знакомый литовцу еще по выступлению в «Жальгирисе», полностью деклассирован под щитами – за весь матч центровой не наберет ни одного очка и быстро «сдуется», утратив уверенность в своих силах. А вот другой экс-подопечный Ясикявичуса, Кевин Пангос (также знакомый и «Барсе» - именно в ней он провел предыдущий сезон, но не сумел из-за травмы закрепиться в составе) творит какие-то чудеса! Канадский плеймейкер неудержим в своих проходах, точен с линии штрафных, плюс уверенно раздает передачи, насобирав их целых 8 штук (при 22 очках!).

Нет, гости огрызнутся до большого перерыва, слегка сократив отставание в счете. Но полнейший провал в третьей четверти расставит все точки над i. На заключительный отрезок матча «Зенит» выйдет с преимуществом в 20 очков – 58:38. И временами оно будет даже больше! Станет немного тревожно, когда за полторы минуты до конца гости из Каталонии сумеют вернуться в борьбу, уполовинив свое отставание (69:58). Но две трешки Пангоса окончательно закроют вопрос, кто именно победит в этом матче.

РЕЗЮМЕ

Теперь же все решится в Барселоне – в пятой, решающей встрече. И если там «Зенит» сыграет так, как здесь (или как в первом матче серии), то велика вероятность, что лучшая команда регулярки до Кельна не доедет. Зато в «Финале четырех» сыграют два российских клуба. Напомним, ЦСКА туда уже вышел – уверенно сломив «Фенербахче».

источник: «Советский спорт»
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