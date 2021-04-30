Слом «Барселоны». «Зенит» снова победил главных фаворитов Евролиги

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

Наверное, это вполне справедливо – что такая интересная серия закончится в пятом матче. Так и должны завершаться супер-битвы. А «Зенит» и «Барселона» с первых минут первой встречи продемонстрировали, что на ждет шедевральной сражение на площадках столиц – будь то столица Каталонии или культурная столица России.

Возможно, после поражения сине-бело-голубых от сине-гранатовых (правда, одетых в розовую форму) в третьей встрече, определенная часть болельщиков могла впасть в уныние… Действительно, после победы в первой игре в Барселоне и весьма досадного поражения во второй, в овер-тайме, проигрыш «Зенита» на домашнем паркете воспринимался болезненно. Тут не было жаркой схватки до последних секунд, «Барса» использовала все свое преимущество что в классе, что в опыте, что в глубине скамейки, что в величине контрактов игроков. На мгновение показалось, что дожать питерцев для нее теперь – дело техники. Но Хави Паскуаль и его подопечные были совсем иного мнения.

- Мы, очевидно, проиграли подборы в защите и слишком часто теряли мяч. Это и стало ключевым моментом, который не позволил победить. Но не стоит забывать, что мы играли против лучшей команды Европы. Тем не менее, если удастся исправить эти недочеты, лучше контролировать мяч в защите и минимизировать свои ошибки, плюс добавить эффективности в бросках из-под кольца, у нас будут шансы сравнять счет в этой серии. И продолжить борьбу за выход в «Финал четырех», - отметил наставник «Зенита».

Не просто дежурно сказал журналистам, что именно не получилось в третьей встрече. Но и действительно сумел сделать выводы, а – главное! – внести коррективы перед четвертой игрой.

И внезапно оказалось, что хваленая «Барселона» отнюдь не так неуязвима. И что ей далеко до того, чтобы бронировать чартер в Кельн. В пятницу «Зенит» оказался сильнее испанцев. Причем – значительно. По всем статьям.