Сказка с грустным концом. Последний матч за «Финал четырех» «Зенит» проиграл вчистую (видео)

Впервые за 12 лет проведения четвертьфиналов в их нынешнем формате сразу три серии достигли заключительной пятой игры. Единственным исключением стал ЦСКА, разобравшийся с «Фенербахче» в максимально сжатые сроки - 3-0. Все остальные участники «Финала четырех» определялись сегодня.
Статистика матчей №5 прошлых сезонов исключений не предусматривала: 11-0 в пользу хозяев площадки. Но все победные серии рано или поздно заканчиваются, а тут гостям в один вечер выпал тройной шанс войти в историю. В том числе «Зениту», который уже побеждал «Барселону» на выезде в нынешней серии, но… Пятая игра – это совсем не то, что первая.
СЛИШКОМ МНОГО ПРОМАХОВ
Питерцы вернулись в Испанию в том же составе - без травмированных Матеуша Понитки и Артураса Гудайтиса. «Барса» планировала улететь из России еще в пятницу, сразу после четвертой игры, но застряла в нашей северной столице почти на сутки из-за неисправности самолета. Зато обе команды были свободны от матчей внутренних чемпионатов в минувший уик-энд и могли перевести дух перед решающей схваткой.
По ходу четвертьфинала «Зенит» заслужил – причем по праву – массу комплиментов. Однако конец у сказки получился грустным: повода добавить в эту хвалебную кучу хотя бы маленькую щепоточку заключительная игра, увы, не дала. Гости продержались на равных лишь половину первой четверти. 9:6 в их пользу на 4-й минуте после дальнего попадания Кевина Пангоса – вот, собственно, и все достижения питерцев в этот вечер. Дальше на площадке доминировала одна команда - не наша.
Даже если вы не видели матч, по итоговому результату легко догадаться: «Зенит» проиграл на чужой половине паркета - в нападении. Какой уж там «Финал четырех», когда команда еле-еле набирает полсотни очков? Особенно красноречивы показатели наших снайперов по броскам с игры: Пангос – 3 из 12, Бэрон – 3 из 10, Холлинз – 1 из 6, Риверс – 0 из 6. И жалкие тридцать процентов попаданий у всей команды. Из каждых пяти 3-очковых «Зенит» реализовывал только один и даже штрафные бросал из рук вон плохо – 61,5%.
ГАЗОЛЬ – И В 40 ЛЕТ ГАЗОЛЬ
Виновата, конечно, защита «Барселоны» - хотя промахов без сопротивления тоже хватало. У гостей просто не нашлось баскетболиста, который был бы сегодня в ударе. Пангос начал хорошо, но и он быстро выдохся под плотной опекой. На протяжении всей серии канадскому плеймейкеру «Зенита» даже мяч просто так, без дополнительных рывков получить не давали. И теперь, в последней игре это, наконец, сказалось.
Из-под щита наши попадали почаще, но тоже через раз – там царил Поу Газоль, который с каждым матчем все больше напоминает себя прежнего. 40-летний ветеран раздавал блок-шоты направо и налево. В общем, «Зенит» вытеснили на трехочковую дугу, а оттуда забивать оказалось некому. Круг замкнулся. Уже в начале второй четверти разница в счете впервые стала двузначной. А в третьей игру можно было уже заканчивать – 57:34 в пользу «Барсы» за 2.23 до конца периода после дальних попаданий Ника Калатеса и Кайла Курича. В целом турнир у «Зенита» был прекрасным, но уж больно концовка получилась смазанной...
В ПОЛУФИНАЛЕ ЦСКА СЫГРАЕТ С «ЭФЕСОМ»
В других матчах №5 гостям тоже не удалось взять верх, хотя и «Реал» в Турции, и «Бавария» в Италии были намного ближе к успеху, у них все решалось в концовках. «Милану» победу на последних секундах принес блок-шот экс-капитана ЦСКА Кайла Хайнса, а «Эфесу» - дальний «выстрел» Крунослава Симона, который вывел свою команду в полуфинале на ЦСКА. Эта игра состоится 28 мая в Кельне.
Евролига. Плей-офф.
1/4 финала.
Матчи №5
Барселона (Испания) – Зенит (Россия) – 79:53 (23:14, 20:16, 14:9, 22:14)
Барселона: Хиггинс (15), Калатес (12), Дэвис (11), Курич (11), Газоль (7+3 перехвата+4 блок-шота).
Зенит: Пойтресс (11), Пангос (7+10 передач).
Счет в серии: 3-2 (предыдущие матчи – (74:76, 81:78 ОТ, 78:80, 61:74)
Эфес (Турция) – Реал (Испания) – 88:83 (18:21, 18:20, 24:16, 28:26)
Эфес: Синглтон (26), Мицич (18, трехочковые 4/8), Симон (17), Ларкин (10).
Реал: Лапровиттола (17, трехочковые 4/7), Томпкинс (12), Юль (10), Кэрролл (10), Тавареш (8+7 подборов+3 перехвата+2 блок-шота).
Счет в серии: 3-2 (90:63, 91:68, 76:80, 76:82)
Милан (Италия) – Бавария (Германия) – 92:89 (24:22, 26:18, 22:18, 20:31)
Милан: Шилдс (34, трехочковые 5/6), Дилэйни (16), Родригес (8+7 передач).
Бавария: Рейнольдс (19+10 подборов), Болдуин (17), Дж.Джонсон (14), Сили (11), Ципсер (10).
Счет в серии: 3-2 (79:78, 80:69, 78:85, 85:82)
«Финал четырех» пройдет с 28 по 30 мая в Кельне. В полуфиналах встречаются: ЦСКА – «Эфес», «Барселона» - «Милан».