Сказка с грустным концом. Последний матч за «Финал четырех» «Зенит» проиграл вчистую (видео)

Впервые за 12 лет проведения четвертьфиналов в их нынешнем формате сразу три серии достигли заключительной пятой игры. Единственным исключением стал ЦСКА, разобравшийся с «Фенербахче» в максимально сжатые сроки - 3-0. Все остальные участники «Финала четырех» определялись сегодня.

Статистика матчей №5 прошлых сезонов исключений не предусматривала: 11-0 в пользу хозяев площадки. Но все победные серии рано или поздно заканчиваются, а тут гостям в один вечер выпал тройной шанс войти в историю. В том числе «Зениту», который уже побеждал «Барселону» на выезде в нынешней серии, но… Пятая игра – это совсем не то, что первая.

СЛИШКОМ МНОГО ПРОМАХОВ

Питерцы вернулись в Испанию в том же составе - без травмированных Матеуша Понитки и Артураса Гудайтиса. «Барса» планировала улететь из России еще в пятницу, сразу после четвертой игры, но застряла в нашей северной столице почти на сутки из-за неисправности самолета. Зато обе команды были свободны от матчей внутренних чемпионатов в минувший уик-энд и могли перевести дух перед решающей схваткой.

По ходу четвертьфинала «Зенит» заслужил – причем по праву – массу комплиментов. Однако конец у сказки получился грустным: повода добавить в эту хвалебную кучу хотя бы маленькую щепоточку заключительная игра, увы, не дала. Гости продержались на равных лишь половину первой четверти. 9:6 в их пользу на 4-й минуте после дальнего попадания Кевина Пангоса – вот, собственно, и все достижения питерцев в этот вечер. Дальше на площадке доминировала одна команда - не наша.