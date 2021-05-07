Андрей Фетисов: «Зенит» превзошел ожидания, но воспитанникам петербургского баскетбола играть негде

- И что? - Не исключаю, что игроки внутренне восприняли это, как решение локальной задачи. И к еще одному сверхусилию оказались уже не готовы. Показательны статистические цифры в пятом матче серии. На фоне соперника у «Зенита» очень низкий процент двух и трехочковых попаданий. Это говорит о том, что трудности в игре были у многих баскетболистов. Даже Пангос набрал всего 7 очков.

- В пятом матче преимущество «Барселоны» в 26 очков объективно отразило разницу в классе команд? - К этому привели многие факторы. «Зенит» играл без двух основных игроков (Артураса Гудайтиса и Матеуша Понитки), а у «Барселоны» и так глубже состав, больше возможностей для равноценных замен. Поэтому решающий матч они провели ровно. А «Зенит», возможно, «подсел» не только физически, но и психологически. Одержав две победы в серии, сине-бело-голубые удивили и опровергли все прогнозы.

- И как это объяснить? В том числе провал «Барсы» в четвертом матче. - Думаю, могли сказаться или физические кондиции, или настрой подвести. Допускаю, что Шарунас Ясикявичус с таким расчетом нагружал команду перед плей-офф, чтоб в оптимальных кондициях оказалась в конце мая, к «Финалу четырех». Возможно, поэтому свежести игрокам «Барселоны» не хватало, не во всех пяти матчах они сыграли на своем уровне. Особенно ведущие – Миротич и другие. Еще вариант – самоуспокоенность, которая могла проскочить после двух побед подряд. «Зенит» в четвертом матче играл очень хорошо, быстро ушел вперед в счете и догонять уже было поздно.

- Которую он одержал в первом же матче. И доигрался до овертайма во втором. - Да, не промахнись тогда в концовке Пангос, зенитовцы могли на старте серии увезти из Барселоны две победы. Но в большей степени столь упорное сопротивление оставляет вопросы к «Барселоне». Скорее стоит удивляться тому, что она довела серию до пятой встречи, чем хорошей игре «Зенита».

- Столь упорная борьба в серии меня удивила,- начал Андрей Фетисов . Еще накануне первого четвертьфинального матча я называл «Барселону» фаворитом и думал, что максимум для «Зенита» - одна победа.

- Его можно назвать лучшим игроком «Зенита» в серии?

- Выделить его можно. Хотя в случае Пангоса наверное, сказались и старые счеты к «Барселоне». Он выступал за нее раньше и желание доказать, что заслуживал в этой команде большего, добавило Кевину мотивации и куража. Три матча из пяти он провел на очень высоком уровне.

БЕЗ ФАВОРИТА

- Какой оценки заслуживает «Зенит» за свой второй сезон в Евролиге?

-«Отлично». Сине-бело-голубые сильно провели регулярный чемпионат, во многих матчах показывали зрелый организованный баскетбол. Побеждали и «Реал», и «Барселону», и «Анадолу Эфес», и другие команды, которые котировались выше. В четвертьфинальной серии с «Барселоной» зенитовцы двумя победами и вовсе прыгнули выше головы.

- Среди четверки полуфиналистов Евролиги есть фаворит?

- Нет. Полуфиналы пройдут из одного матча, к тому же сыграны они будут только через три недели. Спрогнозировать расклад к концу мая невозможно. Сейчас все четыре участника (ЦСКА, «Барселона» , «Олимпия Милан» и Анадолу Эфес») выглядят способными претендовать на победу у турнире.

- «Зенит» же во вторник стартует в плей-офф Единой Лиги ВТБ. Там шансы сине-бело-голубых выше , чем у других фаворитов?

- Думаю, больших проблем у четверки фаворитов на первом этапе не будет. В полуфинал выйдут все – «Зенит», ЦСКА, «Локомотив-Кубань» и УНИКС. А там будет упорная и увлекательная борьба. Состав сетки плей-офф чуть отличается от ожидаемого, четвертое место ЦСКА по итогам регулярного чемпионата сведет его в полуфинале с «Зенитом». Но рассуждать о шансах пока преждевременно.

- Вы сетовали на отсутствие шансов у воспитанников питерского баскетбола пробиться в основной состав «Зенита». Сегодня со спортивной точки зрения это элитный проект, решающий только сиюминутные задачи?

- Да, и эти задачи команда успешно выполняет. В Евролиге сине-бело-голубые сыграли сильнее ожидаемого. Но тема отсутствия своих воспитанников актуальна не только для «Зенита», так происходит во многих европейских клубах. Если они ставят задачу достигать максимального результата во всех турнирах, то и комплектуются на топ-уровне. Так происходит в греческих, турецких клубах , в других странах тоже. Наглядный пример и ЦСКА.

- Совмещать борьбу за трофеи с введением в основной состав молодых игроков реально?

- Некоторые клубы пытаются. Та же «Барселона» хорошо готовит игроков. Но таких примеров мало. Уровень же несравнимый. Вот «Зенит» играет в плей-офф Евролиги, борется за выход в «Финал четырех». В составе команды – восемь иностранцев, которые сегодня делают результат. Как молодому игроку попасть в основной состав?

- И как?

- Никак. Объективно. Поиграв после спортивной школы и ДЮБЛ в молодежной лиге, невозможно сразу соответствовать уровню Евролиги. Да и Хавьер Паскуаль приглашался же не для подготовки молодежи, а для развития команды, претендующей на высокие места в Единой Лиги ВТБ и выступающей в Еврокубках.

- Значит пошире открыть дверь в большой баскетбол для молодежи можно только ужесточением лимита?

- Не только. Проблему надо решать в комплексе. В том числе и регламентируя работу детских тренеров, которые должны быть мотивированы не победой в турнирах, а обучением баскетболистов и востребованностью их в профессиональных клубах. Система компенсаций работает и сейчас, но тренерам в таких случаях полагаются мизерные деньги.

- Как все это проявляется на взрослом уровне?

- Молодые игроки не просто же так остаются в стороне. Для этого есть и объективные причины. Переход из юношеского баскетбола во взрослый получается проблемным из-за недоученности игроков.

- То есть?

- Например, парень был в юношеской команде крупнее других и потому играл только центрового. Но приходит во взрослую команду и там в качестве центрового не востребован. А ничего другого не умеет, с техникой плохо. Приходится или переучивать или даже учить с начала. Это массовая проблема российского баскетбола.

СУДЬБА «СПАРТАКА» В РУКАХ ГУБЕРНАТОРА ОБЛАСТИ

- Получается, что вложения «Зенита» в Академию просто для галочки?

- Так тоже нельзя говорить. «Зениту» надо поставить жирный плюс за то, что клуб академию создал. По вниманию к молодежи и качеству ее подготовки выделяются краснодарский «Локомотив-Кубань» и «Химки». Но сейчас «Зенит», на мой взгляд, их опередил.

- За счет чего?

- По инфраструктуре, условиям для занятий, количеству и уровню тренеров, если сравнивать в совокупности, то сегодня «Зенит» в подготовке молодежи – номер один. Другой вопрос – в Петербурге своим воспитанникам играть негде. Нет прослойки между молодежными турнирами и «Зенитом». Раньше такой прослойкой была Суперлига.

- В которой выступал ваш «Спартак».

- Да. Поэтому я и сказал на встрече с руководителями города: «Вы «Спартак» не поддержали и теперь воспитанникам питерского баскетбола даже негде шанс получить». В городе работает 21 баскетбольное отделение, но куда ребятам идти, если у «Зенита» в составе восемь иностранцев и еще несколько опытных российских игроков?

- По делам «Спартака» новости есть?

- Пока никаких. Руководство города от «Спартака» отказалось, долги висят с позапрошлого года.( В сезоне 2018-2019 петербургский «Спартак» занял второе место в чемпионате Суперлиги 1 – «Советский спорт»). Этот сезон мы пропустили, по следующему пока ясности нет. В июне надо будет определяться – участвуем или нет. Оптимизм появился несколько месяцев назад – взять наш клуб под свою опеку выразила желание Ленинградская область. Ждем решения губернатора области. Опять на паузе.