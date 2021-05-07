ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Германия - Вторая Бундеслига 1-й тайм, 42' Хольштайн 2 Санкт-Паули 0
Германия - Вторая Бундеслига 1-й тайм, 43' Ганновер-96 0 Дармштадт 98 0 П1 2.95 Х 2.95 П2 2.75
Россия - Премьер-Лига 1-й тайм, 10' Сочи 1 Ротор 0 П1 1.17 Х 7.40 П2 16.0
Швейцария - Национальная лига - плей-офф 21:00 Цуг 0 Женева-Серветт 0 П1 1.76 Х 4.50 П2 3.30
Италия - Серия А 21:30 Доломити Энерг 0 Бриндизи 0
Англия - Премьер-лига 22:00 Лестер Сити 0 Ньюкасл Юнайте 0 П1 1.37 Х 5.10 П2 9.10
Испания - Сегунда 22:00 Тенерифе 0 Альмерия 0 П1 3.30 Х 2.80 П2 2.60
Испания - Примера 22:00 Реал Сосьедад 0 Эльче 0 П1 1.49 Х 4.10 П2 8.10
Франция - Лига 1 22:00 Ланс 0 Лилль 0 П1 4.35 Х 3.60 П2 1.90
Андрей Фетисов: «Зенит» превзошел ожидания, но воспитанникам петербургского баскетбола играть негде
07 мая 20:02
автор: Михаил Греднев
автор фото: EuroLeague

Андрей Фетисов: «Зенит» превзошел ожидания, но воспитанникам петербургского баскетбола играть негде

Бывший форвард сборной России, игравший в середине 90-х за «Барселону» и работавший селекционером «Зенита», подвел итог четвертьфинальной серии Евролиги, рассказал о делах своего клуба и о глобальных проблемах российского баскетбола.

УДИВИТЕЛЬНАЯ «БАРСЕЛОНА» И МОТИВАЦИЯ ПАНГОСА

- Столь упорная борьба в серии меня удивила,- начал Андрей Фетисов. Еще накануне первого четвертьфинального матча я называл «Барселону» фаворитом и думал, что максимум для «Зенита» - одна победа.

- Которую он одержал в первом же матче. И доигрался до овертайма во втором.
- Да, не промахнись тогда в концовке Пангос, зенитовцы могли на старте серии увезти из Барселоны две победы. Но в большей степени столь упорное сопротивление оставляет вопросы к «Барселоне». Скорее стоит удивляться тому, что она довела серию до пятой встречи, чем хорошей игре «Зенита».

- И как это объяснить? В том числе провал «Барсы» в четвертом матче.
- Думаю, могли сказаться или физические кондиции, или настрой подвести. Допускаю, что Шарунас Ясикявичус с таким расчетом нагружал команду перед плей-офф, чтоб в оптимальных кондициях оказалась в конце мая, к «Финалу четырех». Возможно, поэтому свежести игрокам «Барселоны» не хватало, не во всех пяти матчах они сыграли на своем уровне. Особенно ведущие – Миротич и другие. Еще вариант – самоуспокоенность, которая могла проскочить после двух побед подряд. «Зенит» в четвертом матче играл очень хорошо, быстро ушел вперед в счете и догонять уже было поздно.

- В пятом матче преимущество «Барселоны» в 26 очков объективно отразило разницу в классе команд?
- К этому привели многие факторы. «Зенит» играл без двух основных игроков (Артураса Гудайтиса и Матеуша Понитки), а у «Барселоны» и так глубже состав, больше возможностей для равноценных замен. Поэтому решающий матч они провели ровно. А «Зенит», возможно, «подсел» не только физически, но и психологически. Одержав две победы в серии, сине-бело-голубые удивили и опровергли все прогнозы.

- И что?
- Не исключаю, что игроки внутренне восприняли это, как решение локальной задачи. И к еще одному сверхусилию оказались уже не готовы. Показательны статистические цифры в пятом матче серии. На фоне соперника у «Зенита» очень низкий процент двух и трехочковых попаданий. Это говорит о том, что трудности в игре были у многих баскетболистов. Даже Пангос набрал всего 7 очков.

- Его можно назвать лучшим игроком «Зенита» в серии?
- Выделить его можно. Хотя в случае Пангоса наверное, сказались и старые счеты к «Барселоне». Он выступал за нее раньше и желание доказать, что заслуживал в этой команде большего, добавило Кевину мотивации и куража. Три матча из пяти он провел на очень высоком уровне.

БЕЗ ФАВОРИТА

- Какой оценки заслуживает «Зенит» за свой второй сезон в Евролиге?
-«Отлично». Сине-бело-голубые сильно провели регулярный чемпионат, во многих матчах показывали зрелый организованный баскетбол. Побеждали и «Реал», и «Барселону», и «Анадолу Эфес», и другие команды, которые котировались выше. В четвертьфинальной серии с «Барселоной» зенитовцы двумя победами и вовсе прыгнули выше головы.

- Среди четверки полуфиналистов Евролиги есть фаворит?
- Нет. Полуфиналы пройдут из одного матча, к тому же сыграны они будут только через три недели. Спрогнозировать расклад к концу мая невозможно. Сейчас все четыре участника (ЦСКА, «Барселона» , «Олимпия Милан» и Анадолу Эфес») выглядят способными претендовать на победу у турнире.

- «Зенит» же во вторник стартует в плей-офф Единой Лиги ВТБ. Там шансы сине-бело-голубых выше , чем у других фаворитов?
- Думаю, больших проблем у четверки фаворитов на первом этапе не будет. В полуфинал выйдут все – «Зенит», ЦСКА, «Локомотив-Кубань» и УНИКС. А там будет упорная и увлекательная борьба. Состав сетки плей-офф чуть отличается от ожидаемого, четвертое место ЦСКА по итогам регулярного чемпионата сведет его в полуфинале с «Зенитом». Но рассуждать о шансах пока преждевременно.

- Вы сетовали на отсутствие шансов у воспитанников питерского баскетбола пробиться в основной состав «Зенита». Сегодня со спортивной точки зрения это элитный проект, решающий только сиюминутные задачи?
- Да, и эти задачи команда успешно выполняет. В Евролиге сине-бело-голубые сыграли сильнее ожидаемого. Но тема отсутствия своих воспитанников актуальна не только для «Зенита», так происходит во многих европейских клубах. Если они ставят задачу достигать максимального результата во всех турнирах, то и комплектуются на топ-уровне. Так происходит в греческих, турецких клубах , в других странах тоже. Наглядный пример и ЦСКА.

- Совмещать борьбу за трофеи с введением в основной состав молодых игроков реально?
- Некоторые клубы пытаются. Та же «Барселона» хорошо готовит игроков. Но таких примеров мало. Уровень же несравнимый. Вот «Зенит» играет в плей-офф Евролиги, борется за выход в «Финал четырех». В составе команды – восемь иностранцев, которые сегодня делают результат. Как молодому игроку попасть в основной состав?

- И как?
- Никак. Объективно. Поиграв после спортивной школы и ДЮБЛ в молодежной лиге, невозможно сразу соответствовать уровню Евролиги. Да и Хавьер Паскуаль приглашался же не для подготовки молодежи, а для развития команды, претендующей на высокие места в Единой Лиги ВТБ и выступающей в Еврокубках.

- Значит пошире открыть дверь в большой баскетбол для молодежи можно только ужесточением лимита?
- Не только. Проблему надо решать в комплексе. В том числе и регламентируя работу детских тренеров, которые должны быть мотивированы не победой в турнирах, а обучением баскетболистов и востребованностью их в профессиональных клубах. Система компенсаций работает и сейчас, но тренерам в таких случаях полагаются мизерные деньги.

- Как все это проявляется на взрослом уровне?
- Молодые игроки не просто же так остаются в стороне. Для этого есть и объективные причины. Переход из юношеского баскетбола во взрослый получается проблемным из-за недоученности игроков.

- То есть?
- Например, парень был в юношеской команде крупнее других и потому играл только центрового. Но приходит во взрослую команду и там в качестве центрового не востребован. А ничего другого не умеет, с техникой плохо. Приходится или переучивать или даже учить с начала. Это массовая проблема российского баскетбола.

СУДЬБА «СПАРТАКА» В РУКАХ ГУБЕРНАТОРА ОБЛАСТИ

- Получается, что вложения «Зенита» в Академию просто для галочки?
- Так тоже нельзя говорить. «Зениту» надо поставить жирный плюс за то, что клуб академию создал. По вниманию к молодежи и качеству ее подготовки выделяются краснодарский «Локомотив-Кубань» и «Химки». Но сейчас «Зенит», на мой взгляд, их опередил.

- За счет чего?
- По инфраструктуре, условиям для занятий, количеству и уровню тренеров, если сравнивать в совокупности, то сегодня «Зенит» в подготовке молодежи – номер один. Другой вопрос – в Петербурге своим воспитанникам играть негде. Нет прослойки между молодежными турнирами и «Зенитом». Раньше такой прослойкой была Суперлига.

- В которой выступал ваш «Спартак».
- Да. Поэтому я и сказал на встрече с руководителями города: «Вы «Спартак» не поддержали и теперь воспитанникам питерского баскетбола даже негде шанс получить». В городе работает 21 баскетбольное отделение, но куда ребятам идти, если у «Зенита» в составе восемь иностранцев и еще несколько опытных российских игроков?

- По делам «Спартака» новости есть?
- Пока никаких. Руководство города от «Спартака» отказалось, долги висят с позапрошлого года.( В сезоне 2018-2019 петербургский «Спартак» занял второе место в чемпионате Суперлиги 1 – «Советский спорт»). Этот сезон мы пропустили, по следующему пока ясности нет. В июне надо будет определяться – участвуем или нет. Оптимизм появился несколько месяцев назад – взять наш клуб под свою опеку выразила желание Ленинградская область. Ждем решения губернатора области. Опять на паузе.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Чемпионом ФНЛ стали "Крылья Советов"Тамара Тансыккужина защитила титул чемпионки мира по международным шашкам5:0 в пользу Слуцкого. Один из лучших футбольных тренеров России отмечает юбилей«В тюрьме я не только целовалась». Ведущая «Матч ТВ» — о личномОбнаженная Николаева запечатлелась в джакузиСексуальная телеведущая сводит с ума поклонников футбола
Вратарский вопрос перед ЧМ-2021: Шестеркина могут не отпустить из Нью-Йорка, поэтому болеем против «Далласа»
Очередная кадровая проблема возникла у хоккейной сборной России перед ЧМ-2021.
Россия золотая. Глава 1. Как наши хоккеисты выиграли ЧМ-1993 в год штурма Белого дома
«Плеймейкер» вспоминает все пять триумфов сборной России на чемпионатах мира по хоккею. Рассказ первый – о золоте-1993 в Германии.
Нагучев ставит на Заболотного и Головина, Орзул — на красно-синих из Москвы, Барселоны и Парижа. Битва полов #9
"Плеймейкер" представляет девятый выпуск "Битвы полов": перед каждыми футбольными выходными телекомментатор Роман Нагучев и телеведущая Мария Орзул дают прогнозы на пять матчей ведущих национальных чемпионатов.
Уравнение с четырьмя известными. Кто в сборной России на ЧМ-2021 заменит Шипачева
«Плеймейкер» разобрался в том, как национальная команда справится с потерей из-за травмы своего капитана Вадима Шипачева.
29-й тур РПЛ: где смотреть бесплатно, кто судит и комментирует
7 - 10 мая пройдут очередные восемь матчей Российской Премьер-Лиги. Представляем всю необходимую информацию о 29-м туре.
«Спартак» к викториям поведет Витория? Что за тренера сватают в народную команду на 100-летие
Чем ближе окончание сезона в РПЛ, тем чаще всплывают все новые и новые варианты в вопросе главного тренера «Спартака».
Эх, Кипр… Эх, Мюнхен… Сорвали выигрыш в 16 млн рублей. Но и четыре миллиона — совсем неплохо
У клиента БК "Лига Ставок" едва не сыграл экспресс из восьми событий с чистым выигрышем более 16 миллионов рублей. Впрочем, в накладе любитель ставок не остался, приумножив вложенную сумму в 80 раз.
Синенькие против беленьких. Эксперт и капперка дают прогноз на матч «Челси» — «Реал»
Евгений Медведь и Виолетта Золотая Ставочка не сошлись во мнении относительно исхода ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов между "Челси" и "Реалом".
«Удивлен, что «Зенит» не поддержал «Оренбург». Кирьяков — о собрании клубов РПЛ
Футбольный эксперт Сергей Кирьяков высказал «Плеймейкеру» мнение о позиции клубов РПЛ в отношении лицензирования команд, претендующих на выход в элиту из ФНЛ.
Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Почему Оренбург и Владикавказ не пускают в футбольную элиту
На общем собрании РПЛ клубы приняли решения, которые повлияют на турнирную ситуацию внизу таблицы.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Тимур Бекмамбетов - о героях на войне и героях спорта, о футболе и спортивном кино.

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика