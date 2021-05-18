Владимир Гомельский: Потери в составе сказались на «Зените» больше, чем на ЦСКА

РОССИЙСКИЙ КОСТЯК ЦСКА СЫГРАЛ СИЛЬНЕЕ

– В регулярном чемпионате Единой Лиги ВТБ «Зенит» победил ЦСКА дважды. Кого считали фаворитом перед началом полуфинальной серии?

– Шансы ЦСКА оценивались чуть выше. Ставил на его победу в серии 3:2, но победой в первом матче ЦСКА отобрал у «Зенита» преимущество своей площадки, что увеличивает шансы армейцев.

– В день матча клуб объявил о продлении контракта с главным тренером Димитрисом Итудисом. Это могло повлиять на команду?

– Думаю, нет. На самого Итудиса повлиять могло, но на подготовку баскетболистов к полуфинальной серии и их настрой – нет.

– В матчах Единой Лиги ВТБ всегда на площадке, как минимум, по два российских игрока. У кого российская часть состава сильнее?

– Если оценивать по именам, то преимущество у «Зенита» – там большей кандидатов в сборную России. Но в первом матче серии россияне ЦСКА сыграли сильнее. В атаке - в первую очередь Курбанов, а Хоменко с Антоновым очень помогли в защите. Хозяевам тоже требовалась активная помощь российских игроков. Фридзон, Захаров, Трушкин и Зубков провели много времени на площадке, но со своей задачей эта четверка не справилась.

ПАНГОС ОПЯТЬ РАЗОРВАЛ ЗАЩИТУ

– Если оценивать командные действия, в чем гости оказались сильнее?

– Замысел ЦСКА был понятен, это явно видно и по статистике – количество набранных очков с дистанции намного меньше, чем забили из-под кольца и трехсекундной зоны. Армейцы стремились часто «заходить» под кольцо, чтобы увеличить нагрузку на соперников и вынудить их чаще фолить. И это у ЦСКА получилось. Если Томас в первой половине с опекой Шенгелия справлялся, но Зубков – нет. А во второй половине устал и Томас. ЦСКА намного превзошел соперника на подборах – 41:26.

– О чем это говорит?

– При таком превосходстве на подборах можно выигрывать матч с разницей в 12-13 очков. Но ЦСКА столько не выиграл, потому что «Зенит» был очень терпеливым в позиционном нападении. Снова отлично сыграл Пангос, который стал самым результативным игроком матча. Сдержать Пангоса пытались многие, но никто так и не смог.