ЦСКА - 19-й год подряд чемпион. Зал на Ленинградке снесут непобежденным

Третий финальный матч стал последним в истории УСК ЦСКА. Пятитысячный армейский зал на Ленинградском проспекте, построенный к московской Олимпиаде-1980, признан безнадежно устаревшим и будет снесен.

ПРОЩАНИЕ С АРЕНОЙ

Абсолютно уверен: именно это – а вовсе не определение чемпиона России и Лиги ВТБ – было главным событием сегодняшнего вечера. Без него в УСК вряд ли пришли бы две с половиной тысячи болельщиков, что по нашим коронавирусным временам с их ограничениями равнозначно аншлагу.

В московском клубе тоже подготовились к прощанию с родной ареной. Прямо по ходу игры зрителям открытым текстом рассказывали, что они могут получить фото на память о визите в УСК, хотя по идее последним матчем на этом паркете вполне мог стать следующий - №4 в финальной серии, запланированный на 12 июня.

Но его, как все мы догадывались, проводить не придется. Сегодня УНИКС вел в счете только один раз – 2:0. В третьей четверти преимущество ЦСКА достигало максимальной отметки «+17», и хотя в четвертой Джамар Смит и Джон «казанский Родман» Браун смогли организовать погоню, все, чего им удалось добиться, это однажды сократить разницу до двух очков. Причем ненадолго: вскоре Уилл Клайберн забил два тяжелых мяча (из-под кольца с фолом и затем с дальней дистанции), вернул армейцев в зону комфорта («+9» на 38-й минуте) и это было все.

28-КРАТНЫЕ

ЦСКА сохранил звание сильнейшего баскетбольного клуба страны, которым он бессменно владеет уже 19 лет кряду. Всего за 30 сезонов после распада СССР армейцы 28 раз становились чемпионами России, что является рекордом для всех клубно-игровых видов спорта.

Все 28 титулов были завоеваны здесь, в УСК. Но 29-й ЦСКА, увы, придется выигрывать в другом месте - не по привычному адресу «Ленинградка, дом 39, строение 3». То есть, искать себе новый дом, что всегда непросто. Здесь-то столько всего было, что стены насквозь пропитаны воспоминаниями… Впрочем, к этой теме мы с вами на днях вернемся отдельно. УСК ЦСКА точно этого заслуживает.

Пока же констатируем, что клубный сезон завершен и что получился он средненьким. Ни рыба ни мясо. Настоящий финал внутреннего чемпионата все-таки был, но в 1/2, между ЦСКА и «Зенитом». УНИКС вышел в Евролигу через Кубок Европы, но в этом Кубке финал проиграл – французскому «Монако». ЦСКА, как всегда, дошел до континентального «Финала четырех», но вернулся из Кельна несолоно хлебавши, с двумя поражениями.

ДАЛЬШЕ - СБОРНАЯ. БЕЗ ШВЕДА И ФРИДЗОНА

Теперь армейцев ждет непростое селекционное лето: в составе есть очевидные «дыры», и их надо обязательно кем-то затыкать. Слухов по возможным приобретениям ЦСКА уже циркулирует немало, хотя из звучавших имен потенциальных новичков на данный момент мне кажется правдоподобным лишь одно – защитника-снайпера из «Жальгириса» Мариуса Григониса.

Кроме того, уже в ближайшие дни российские игроки ЦСКА присоединятся к национальной сборной для подготовки к олимпийском квалификационному турниру. Он пройдет в Хорватии с 29 июня по 4 июля и, чтобы попасть на Игры в Токио, в нем требуется занимать исключительно первое место. Что будет непросто - новости из лагеря национальной команды сейчас идут одна грустнее другой. От участия в квалификации уже отказались Алексей Швед, Виталий Фридзон и Андрей Зубков, а Дмитрия Кулагина, целиком пропустившего клубный сезон-2020/21, не допустили врачи – он просто не готов.

Единая лига ВТБ. Плей-офф. Финал. Матч №3

ЦСКА – УНИКС – 89:81 (29:24, 23:16, 25:26, 12:15)

ЦСКА: Шенгелия (19), Клайберн (18), Хэкетт (17), Фойтманн (10).

УНИКС: Дж.Браун (25+11 подборов+4 перехвата), Дж.Смит (17, трехочковые 4/6), О.Уайт (12), Холланд (12).

Счет в серии: 3-0 (85:77, 76:57).