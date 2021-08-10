Грек и словенец – самые высокооплачиваеммые баскетболисты мира

В 2018-м Лука был выбран «Далласом» на драфте под 3-м номером. Следующий сезон, 2021/22, должен был стать последним для Дончича с контрактом новичка. Однако руководство клуба сыграло на опережение, предложив игроку новый договор, улучшив условия в пять раз. Оно и понятно: негоже одному из лучших баскетболистов мира быть 119-м в лиге по оплате труда.

В прошлом сезоне словенец в среднем за игру набирал 27,7 очка, делал 8,0 подбора и 8,6 передач в среднем за игру в регулярном чемпионате (в плей-офф его показатели еще лучше: соответственно – 35,7 – 7,9 – 10,3). Что важно – такую сверхрезультативную игру Дочнич начал показывать практически с первого сезона в НБА.

Как известно, и на солнце есть пятна. Есть минусы и у Луки. Точнее, не у него самого, а у команды с ним в качестве лидера – «Даллас» два сезона подряд не может пройти в плей-офф дальше первого раунда. Но словенцу – всего 22, так что и у него, и у команды все еще впереди.

Новый контракт Дончича – прогрессивный, как и почти все нынешние договоры. То есть зарплата игрока будет расти от года к году: в первом сезоне он заработает $35 700 000, в последнем - $47 124 000. Поэтому в рейтинге самых высокооплачиваемых игроков НБА сезона 2021/22 он не взлетит еще на самый топ, будет лишь 13-м:

1. Стефен Карри (Голден Стэйт) – 45 780 996