Грек и словенец – самые высокооплачиваеммые баскетболисты мира

В 2018-м Лука был выбран «Далласом» на драфте под 3-м номером. Следующий сезон, 2021/22, должен был стать последним для Дончича с контрактом новичка. Однако руководство клуба сыграло на опережение, предложив игроку новый договор, улучшив условия в пять раз. Оно и понятно: негоже одному из лучших баскетболистов мира быть 119-м в лиге по оплате труда.
В прошлом сезоне словенец в среднем за игру набирал 27,7 очка, делал 8,0 подбора и 8,6 передач в среднем за игру в регулярном чемпионате (в плей-офф его показатели еще лучше: соответственно – 35,7 – 7,9 – 10,3). Что важно – такую сверхрезультативную игру Дочнич начал показывать практически с первого сезона в НБА.
Как известно, и на солнце есть пятна. Есть минусы и у Луки. Точнее, не у него самого, а у команды с ним в качестве лидера – «Даллас» два сезона подряд не может пройти в плей-офф дальше первого раунда. Но словенцу – всего 22, так что и у него, и у команды все еще впереди.
Новый контракт Дончича – прогрессивный, как и почти все нынешние договоры. То есть зарплата игрока будет расти от года к году: в первом сезоне он заработает $35 700 000, в последнем - $47 124 000. Поэтому в рейтинге самых высокооплачиваемых игроков НБА сезона 2021/22 он не взлетит еще на самый топ, будет лишь 13-м:
1. Стефен Карри (Голден Стэйт) – 45 780 996
2-3. Джеймс Харден (Бруклин) – 44 310 840
2-3. Джон Уолл (Хьюстон) – 44 310 840
4. Расселл Уэстбрук (Лейкерс) – 44 211 146
5. Кевин Дюрант (Бруклин) – 44 018 900
6. Леброн Джеймс (Лейкерс) – 41 180 544…
13. Лука Дончич (Даллас) – 35 700 000…
Однако более важен не сиюминутный доход игрока, а вес его общего контракта. И по этому показателю Дончич вышел на второе место, уступая лишь свежеиспеченному чемпиону НБА Яннису Антетокунбо из «Миллуоки». Вот этот рейтинг (у всех лидеров – пятилетние контракты):
1. Яннис Антетокунбо (Миллуоки) – 228 200 420
2. Лука Дончич (Даллас) - 207 060 000
3. Расселл Уэстбрук (Лейкерс) – 206 794 070
4. Руди Гобер (Юта) – 205 000 002
5. Стефен Карри (Голден Стэйт) – 201 158 790
Что интересно на первых двух строчках списка располагаются европейцы: грек, пусть и темнокожий, Яннис и словенец Лука. Неподалеку, кстати, расположился и французский центровой «Юты» Руди Гобер. А ведь скоро продлевать контракт предстоит самому ценному игроку НБА прошлого сезона сербу Николе Йокичу, у которого есть шанс переплюнуть даже Антетокунбо.
Что касается, средней зарплаты по контракту, то тут Дончич седьмой. Но этот рейтинг, хоть и справедливый, но не очень показательный. Поскольку тут в топе много ветеранов с хорошими, но короткими договорами:
1. Яннис Антетокунбо (Миллуоки) – 45 640 084
2. Пол Джордж (Лейкерс) – 44 066 367
3. Дэмиан Лиллард (Портленд) – 44 066 288
4. Леюрон Джеймс (Лейкерс) – 42 827 766
5-6. Джеймс Харден (Бруклин) – 42 782 880
5-6. Джон Уолл (Хьюстон) – 42 782 880
7. Лука Дончич (Даллас) - 41 412 000