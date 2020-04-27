Девушка дня. Анна Лешковцева

Женская сборная России по баскетболу не пробилась на Олимпийские игры. Но в следующем году в Токио дебютирует новая дисциплина – баскетбол «3x3», и в ней сборная России считается мировым лидером. Сегодня девушка дня на сайте «Советского спорта» – лучшая российская стритболистка Анна Лешковцева.
Капитан московского МБА, отмечающая в понедельник день рождения, вызывается в главную команду страны и по классическому баскетболу, но ее главные успехи связаны с уличным, в котором она в 2017 году завоевала золото и титул MVP чемпионата мира.
ФОТО: https://www.instagram.com/mihey4ik/
Сафин разнес русских тренеров и любимый «Спартак» в пух и прах Бывшая первая ракетка России Михаил Южный пообщался в прямом эфире инстаграма с экс-лидером мирового рейтинга Маратом Сафиным. Два приятеля, разумеется, обсудили не только теннис. 26.04.2020 19:30 Футбол Григорьевская Юлия Футбол в режиме Zoom. На время или навсегда? Коронавирус заставляет участников спортивных мероприятий находить новые формы общения. Пока они кажутся временными, но так ли это? 26.04.2020 21:30 Футбол Кузнецов Дмитрий 25 мая – новая дата икс российского футбола. Итоги совета РПЛ, которую могут расширить до 18 клубов Видеоконференция с участием представителей 16 команд премьер-лиги и РФС не дала четкого ответа на вопрос, будет ли продолжен и когда сезон-2019/20. 27.04.2020 15:30 Футбол Сергеев Иван Сергей Голиков: Вероятность созыва внеочередной конференции СБР – 90-95 процентов Накануне очередного заседания Правления СБР, которое пройдет в понедельник, исполнительный директор федерации Сергей Голиков поделился видением ситуации. 17.04.2020 11:00 Биатлон Чикирис Олег Коронавирус убил надежды Федерера и Серены. Им уже не светит «Большой шлем» Уимблдон отменен. Непонятно, состоится ли US Open. Это ударит по всем игрокам. Но больше всех – по главным теннисным легендам. 02.04.2020 22:00 Теннис Мысин Николай Гинер все продал, Соловьева зовут на «Динамо», Овечкин сыграл против Гретцки В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера. 23.04.2020 08:00 Хоккей Кузнецов Дмитрий Александр Привалов: Не навязывайте Польховскому компромиссов Патриарх отечественного биатлона Александр Привалов – о новом тренерском штабе сборной., 22.04.2020 15:30 Биатлон Чикирис Олег Медведев в спячке. Что происходит с лучшим теннисистом России? Даниил Медведев проиграл три матча из последних четырех и не в лучшем настроении готовится к первым «Мастерсам» этого года. «Советский спорт» изучил ситуацию, в которой пребывает пятая ракетка мира. 26.02.2020 11:00 Теннис Мысин Николай «Подхожу к раздевалке «Барсы» за футболкой Кройфа, а Михелс на них так орет» Наш обозреватель Евгений Ловчев вспомнил великого голландца Йохана Кройфа. 26.04.2020 16:00 Футбол Волохов Юрий Когда бой – это искусство. Лучшие фильмы о боксе и не только «Советский спорт» продолжает серию материалов, посвященных картинам о спорте. Что еще можно посмотреть на экране, пока матчей нет на ТВ? 11.04.2020 20:00 Бокс Мысин Николай