Девушка дня. Анна Лешковцева

Женская сборная России по баскетболу не пробилась на Олимпийские игры. Но в следующем году в Токио дебютирует новая дисциплина – баскетбол «3x3», и в ней сборная России считается мировым лидером. Сегодня девушка дня на сайте «Советского спорта» – лучшая российская стритболистка Анна Лешковцева.

Капитан московского МБА, отмечающая в понедельник день рождения, вызывается в главную команду страны и по классическому баскетболу, но ее главные успехи связаны с уличным, в котором она в 2017 году завоевала золото и титул MVP чемпионата мира.

ФОТО: https://www.instagram.com/mihey4ik/