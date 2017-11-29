«Мы готовимся к 10-му туру Евролиги и постараемся вернуться на прежний уровень, так как проиграли несколько последних матчей и опустились в турнирной таблице. В Евролиге подобное случается. Мы здорово начали, одержали несколько побед на старте, отстояли свою площадку, а также удачно съездили в Мадрид, нанеся поражение самому «Реалу». Затем наступила черная полоса, с которой сталкиваются многие команды Евролиги, особенно когда приходится играть с равными соперниками, борющимися так же усердно. В конечном итоге побеждает кто-то один. Мы провели тяжелые матчи с «Олимпиакосом» и «Панатинаикосом» в их негостеприимных залах, а на этих аренах очень сложно играть. На прошлой неделе мы встречались с «Фенербахче», и вновь в гостях. Это три места, где добыть победу неимоверно тяжело, и мы через это прошли. Расписание становится все сложнее, но что есть, то есть.

Все понимают важность каждого матча, в котором побеждает более собранная команда. И мы должны преодолеть этот тяжелый отрезок. Хорошо, если это случается раньше, ведь сейчас всего лишь 10-й тур. Мы стараемся изменить ситуацию, чтобы остаться в игре и завершить оставшиеся 20 матчей на позитивной волне. Играя в Евролиге, никогда не знаешь, что произойдёт. Команда может поймать кураж и быть на коне. С подобным я столкнулся в прошлом году с «Црвеной Звездой», когда мы выиграли семь матчей подряд. Думаю, этот опыт помогает мне быть уравновешенным, поскольку мы пытаемся вернуться на победный путь.

Нас немного подкосили травмы, но в то же время, я думаю, эта ситуация поможет нам вырасти как команде. Конечно же, мы хотим, чтобы каждый матч все были здоровы, что могло бы создать необходимую глубину «скамейки» и освободить некоторых игроков от необходимости проводить так много времени на площадке. Но это часть игры. Парни собираются биться. На мой взгляд, важно, что все это случилось с нами на старте сезона, а не в его конце, когда приходится бороться за позицию или необходимую разницу очков», — цитирует Дженкинса официальный сайт «Химок».