«Травма Робинсона вредит нашей игре, потому что мы потеряли лучшего по подборам в Евролиге, и очень сложно компенсировать его отсутствие на площадке. Но травмы являются частью баскетбола, особенно учитывая новый формат лиги. Сейчас мы должны смотреть вперед и быть готовыми к встрече с серьезным противником, который никогда не сдается. Они всегда сражаются до конца и обладают огромным опытом игры, особенно в обороне с такими игроками, как Никос Зисис, Дэниэл Хэкетт и Рики Хикман. Помимо огромного опыта выступлений в Евролиге они знают, как контролировать ход игры. С другой стороны, мы проиграли три встречи подряд. Прежде всего нам нужно улучшить свою игру и действовать как одна команда.

Для нас эта игра очень важна. Я уверен, что мы будем бороться и, надеюсь, вернемся к нашему победному ритму. Нам нужно внести некоторые коррективы, поскольку мы потеряли Робинсона», — приводит слова Барцокаса официальный сайт Евролиги.