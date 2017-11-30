«Бамберг» — отличная команда, мы играли с ними во время предсезонных матчей, и игра получилась напряженной. У них много хороших игроков, отличная командная химия. Я думаю, мы должны быть готовы, тренироваться каждый день и упорно готовиться к следующей игре», — приводит слова Энтони Гилла официальный сайт Евролиги.

Напомним, матч "Химки" - "Бамберг" состоится 30 ноября, начало в 20:00 по московскому времени.