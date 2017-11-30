Как сообщается в «Твиттере» клуба, Березуцкий в футболе Виктора Хряпы исполнил несколько штрафных бросков и забил один мяч сверху.

Добавим, что завтра, 1 декабря, ЦСКА в рамках 10 тура Евролиги примет «Барселону». Советский спорт проведет текстовую трансляцию встречи в 20:00. Футбольная команда проведет матч с «Тосно» в Москве в этот же день в 19:30.