Генеральный директор «Химок» Павел Астахов рассказал, что форвард Тайлер Ханикатт может сыграть в матче «Евролиги» против «Бамберга».

«Такая вероятность высока. Травмы его больше не беспокоят, он готовится к матчу. Тайлер потерял физические и игровые кондиции, но я уверен, что он постепенно наберет их и выйдет на тот уровень, который мы от него ожидаем», — цитируют Астахова «Известия».

Напомним, матч "Химки" - "Бамберг" состоится в четверг 30 ноября, начало в 20:00 по московскому времени.