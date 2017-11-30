«Такая вероятность высока. Травмы его больше не беспокоят, он готовится к матчу. Тайлер потерял физические и игровые кондиции, но я уверен, что он постепенно наберет их и выйдет на тот уровень, который мы от него ожидаем», — цитируют Астахова «Известия».

Напомним, матч "Химки" - "Бамберг" состоится в четверг 30 ноября,  начало в 20:00 по московскому времени.

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