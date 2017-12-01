– Во-первых, хочу поздравить команду и болельщиков с очень важной победой, – приводит слова Барцокаса официальный сайт «Химок». – После трех поражений подряд, учитывая тяжелое расписание и обстоятельства, в которых мы оказались, это действительно значимый результат.

Мы потеряли Робинсона на несколько месяцев, по ходу матча травму ноги получил Маркович, поэтому победа в этой встрече была нам жизненно необходима. Мы рады этой победе, особенно я, хотя я уже отмечал, что каждый матч в Евролиге – совершенно новая история.

«Брозе Бамберг» – команда, у которой очень опытная задняя линия в лице Зисиса, Хикмэна и Хэкетта, они контролируют игру. У соперника много игроков в задней линии, к примеру, сегодня отличный матч провел Тэйлор. Они начали эту встречу с показателем трехочковых в 50%, а во второй половине оказывали на нас много давления. Как всегда, тренер Тринкьери в последние 10-15 минут матча использует маленькую пятерку с четырьмя защитниками и одним форвардом, что создает много проблем соперникам.

В то же время мы играли очень высокой пятеркой, используя Ханикатта на позиции второго номера, а Шведа в качестве разыгрывающего. Мы отлично сыграли на подборе, и в итоге победили. 20 передач говорят о том, что мы играли креативно и создавали моменты, но сейчас нужно забыть эту победу, так как впереди у нас очень тяжелая встреча с УНИКСом.