"Мы пока не вышли на свой истинный уровень, но делаем все, чтобы это сделать. Мы сумели перевенуть ситуацию, когда разница побед и поражений была 5-7, а теперь она 15-7. Мы играем в отличный баскетбол, даже в те моменты, когда мало что получается, мы все равно побеждаем. Мы очень рады, сумели завершить месяц такой победной серией", - приводит слова Уэйда ESPN.

Напонмим, в последнем матче НБА "Кавальерс" обыграли "Атланту Хоукс" со счетом 211:114.