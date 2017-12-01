На данный момент "Тандер" занимают девятое место в Восточной конференции, одержв восемь побед и проиграв 12 раз.

"Как мне кажется, что еще слишком рано принимать экстренные меры. У "Оклахомы" не так все плохо, чтобы просить совета у Уэйда или Джеймса.

Никто в команде и не думал впадать в отчаяние, все заряжены на борьбу и готовы исправить ситуацию, которая у нас сложилась", - цитирует Энтони ESPN.