Кармело Энтони: У «Оклахомы» не так все плохо, что обращаться к Джеймсу
Форвард «Оклахома-Сити Тандер» Кармело Энтони не считает текущую ситуацию в команде критической.
На данный момент "Тандер" занимают девятое место в Восточной конференции, одержв восемь побед и проиграв 12 раз.
"Как мне кажется, что еще слишком рано принимать экстренные меры. У "Оклахомы" не так все плохо, чтобы просить совета у Уэйда или Джеймса.
Никто в команде и не думал впадать в отчаяние, все заряжены на борьбу и готовы исправить ситуацию, которая у нас сложилась", - цитирует Энтони ESPN.